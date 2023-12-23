خطة الحسم لسموتريتش مرة اخرى

بقلم: المهندس سعيد المصري*

اعود لمتابعة ما يجري حاليا في الضفة الغربية من اقتحامات للمخيمات والمدن والغزو البري لقطاع غزة وعلاقة هذه العمليات العسكرية في تقويض تنفيذ حل الدولتين من جهة وخلق واقع يتلخص في تكثيف الطرق الالتفافية حول التجمعات السكانية في الضفة الغربية لربط مستوطناتهم وعزل المدن الفلسطينية الرئيسية عن بعضها وهو ما اطلقنا عليه بالكانتونات، مما يمهد لابتلاع الضفة الغربية وضمها لاحقا.

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اما منحى الغزو البري لقطاع غزة فيهدف إلى عزل القطاع كاملا من كافة جهاته الاربعة بما فيها ما يطلق عليه ممر فيلادلفيا الذي يربط القطاع بمصر من جهة صحراء سيناء وبالتالي يكون قطاع غزة خاضعا لاحتلال امنّي يتيح للقوات الإسرائيلية الدخول الدائم بدوريات عسكرية إلى كافة مناطق القطاع لضمان أمن مستوطنات الغلاف بشكل دائم من خلال مناطق عازلة غير مأهولة داخل المناطق الحدودية للقطاع مع اسرائيل لتتيح اقامة ثكنات عسكرية في هذه المناطق المعزولة وهذا يعني ايضا قضما لمساحة القطاع يبلغ حوالي ٣٠٪؜ من اجمالي المساحة الأصلية وحصراكثر من مليوني غزي في المساحة المتبقية. اضافة إلى ذلك يخطط اليمين المتطرف في إسرائيل في اغلاق كافة المعابر بما فيها معبر رفح الذي سيكون كخط هدنة بين إسرائيل ومصر يخضع للقوات الاسرائيلية في حين ان باقي الحدود المشتركة بين اسرائيل وقطاع غزة لتكون كافة الحدود المشتركة خطوطا لوقف اطلاق النار لاتاحة فرصة اختراق الحدود لمتطلبات امنية . وبالمقابل فتح ممر بحري وحيد سيربط ميناء غزة بقبرص يخضع لحراسة أمنية اسرائيلية بريطانية لضمان تدفق السلع والأدوية وكافة الاحتياجات الأساسية والأخرى للقطاع ومنع دخول اية مواد تتيح تصنيع المواد المتفجرة او الأسلحة ، وبالتالي يتم عزل القطاع بشكل كامل عن اسرائيل وعن الضفة الغربية.

ان ما ذكر آنفا هو عمل ممنهج يتم تنفيذه من قبل حكومة المتطرفين الصهاينة والذي يجسد فصلا كاملا للتواجد الديمغرافي الفلسطيني مما يتيح اقامة سلطات للشؤون البلدية لكل كانتون وهو بطبيعة الحال يمثل مدنا معزولة عن بعضها وعزل قطاع غزة ليكون التعامل اليومي من خلال ممر بحري يربط ميناء غزة بجزيرة قبرص من خلال اقامة مركزا لوجستيا ضخما في احد الموانئ القبرصية والذي سيخضع للمراقبة الامنية الكاملة من قبل اسرائيل وبريطانيا لتزويد قطاع غزة باحتياجاته الكاملة وبالتالي ربط العلاقات التجارية بين العالم وقطاع غزة بهذا المركز اللوجستي في جزيرة قبرص .

وبالبحث في خطة الحسم لسموترستش التي تم نشرها في العام ٢٠١٧ والتي تنسجم تماما معما يجري على الارض الان ، بالرغم انه يتعارض مع رغبات الادارة الأمريكية في طرح حل الدولتين والذي تم تأخير البحث في جوانبه عمدا من قبل الأدارات الأمريكية المتعاقبة لأكثر من اربعة وعشرون عاما لاتاحة الفرصة لإسرائيل لفرض الأمر الواقع الذي يخدم الاهداف الاستراتيجية الاسرائيلية والمتجسدة في تطبيق خطة مترابطة كاملة تقوض اتفاقات أوسلو وغيرها من الاتفاقيات الأخرى ذات الصلة بالضفة الغربية وقطاع غزة وتنهي اي آمال وتطلعات للشعب الفلسطيني .



وبالعودة إلى خطة سموتريتش فأنها تتعامل مع التجمعات السكانية ( العربية) في يهودا والسامرة وكذلك قطاع غزة بمعزل عن اراضي إسرائيل التي تشمل فلسطين التاريخية من البحر إلى النهر ، وليسهل تفسير ما تهدف اليه هذه الخطة فعلينا ان نفصل في اذهاننا السكان (العرب) عن الارض! وهذا يعني ان الخطة تفترض ان المرحلة الاولى تشمل فصل مناطق تواجد السكان (العرب )عن بعضها جغرافيا وفعليا وهو ما يجري حاليا ، ومن ثم فبعد انتهاء معالجة موضوع قطاع غزة بالكيفية المذكورة آنفا ، ستكون عمليات فصل السكان (العرب ) في الضفة قد اكتملت!

حيث ستبدأ المرحلة الثانية في اعادة بناء قطاع غزة بأموال خليجية واحداث نقلة اقتصادية نوعية للتجمعات السكانية ( العربية) في الضفة الغربية وقطاع غزة مع اتاحة الفرصة لاجراء انتخابات بلدية في كل تجمع ( عربي) يشمل الضفة الغربية وقطاع غزة على شكل حكم ذاتي بلدي .



والواضح ان الخطة تهدف إلى ربط اقتصادات التجمعات ( العربية) في كل من الضفة والقطاع بالاقتصاد الإسرائيلي مباشرة دون وجود أية علاقات مباشرة مع اي من الدول العربية او العالم إلا من خلال إسرائيل ، ويشمل ذلك المركز اللوجستي في قبرص الذي ستحدد اسرائيل من خلال قبضتها الامنية في قبرص من هو المستفيد التجاري منه .



اما عن المرحلة الثالثة من خطة سموتريتش فهو ما اسميته ( التهجير الناعم ومجتمعات الشيخوخة) والذي سيتم من خلال تحسين الواقع الاقتصادي والتعليمي في مناطق تواجد السكان ( العرب) والعمل على تمكين الشباب ( العرب) من الخروج من الضفة والقطاع بهدف التحصيل العلمي وكذلك تأمين الأعمال لهم في الخارج بقصد عدم العودة لموطنهم مما سيحول تلك التجمعات السكانية إلى شرائح من مجتمعات كبار السن والشيوخ والذي سيفضي إلى تناقص في اعداد السكان ( العرب) عبر عقود مما سيخدم هدف الخطة من افراغ الارض من كافة السكان العرب وتحقيق يهودية الدولة.



اما عن سبب تكرار ذكري لكلمة (العرب) بين قوسين حيثما ذكر بند السكان فلهذا اسبابا أيدولوجية للصهيونية الدينية والتي تشترط على السكان التخلي عن قوميتهم الفلسطينية لبقائهم على ارض إسرائيل (من البحر إلى النهر )، وفي هذا الصدد تمتلك اسرائيل كافة الأدوات والأساليب لفرض التخلي عن الطموحات الوطنية والقومية الفلسطينية كما حصل مع فلسطينيي الداخل امام الإغراءات المتعددة من تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية إلى وعود بالجنسية الاسرائيليه وما تشمله من مميزات وفضائل علما ان الروح الوطنية والقومية لفلسطينيي الداخل عادت لهم بفعل الانتفاضات والمواجهات والمقاومة الفلسطينية .



يبقى ان اشير ان احتمالات نجاح خطة سموتريتش ( وهي محكمة جدا) ستعتمد بالضرورة على :



١) نجاح اسرائيلي في السيطرة على الجانب الامني لقطاع غزة بما فيها تحييد مقاتلي المقاومة ومحاصرة مصادر التسليح بما فيها مصادر الذخيرة ، واخيراً نجاحهم في تصفية القيادات الفلسطينية العسكرية او خروجهم من القطاع.

٢) نجاح الولايات المتحدة في استيعاب المجتمع الدولي وإقناعهم باستحالة تنفيذ حل الدولتين وتشكيل طبقة قياديين فلسطينيين يرتضون بالأمر الواقع تستخدمهم إسرائيل والولايات المتحدة للترويج لسياسة الأمر الواقع.

٣) اعتماد السلطات الصهيونية سياسة التهدئة المرحلية فيما يتعلق بحرية دخول المصلين للمسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي ولكنيسة المهد وكنيسة القيامة وحرية الوصول لهذه المقامات من قبل مؤمني العالم العربي والعالم.

٤) استئناف عملية التطبيع مع العالم العربي والاسلامي من واقع نجاح السلطات الإسرائيلية في تحقيق الهدوء المستدام في كافة مناطق الضفة الغربية والقطاع ونجاحهم في اطفاء جذوة المقاومة في كافة ( التجمعات السكانية الفلسطينية).

٥) ان نجاح الخطة مرحليا سيشجع كافة الحكومات الاسرائيلية اللاحقة على تبني الخطة وتطويرها بغض النظر عن كونها حكومات يمينية أو يسارية.



واختم بالقول انه وبالرغم من قناعتي بوجود الكثير من المعيقات الأخرى الجيوسياسية التي قد تفشل او تعطل هذه الخطة إلا انه من الانسب في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ المنطقة وضع السيناريوهات الصهيونية على طاولات البحث للمفكرين في عالمنا العربي وفي العالم اجمع كونه هو احد السبل التي تجنبنا شرور هذا المحتل الشرس الذي تحدى أعين العالم اجمع ومضى ( يفرم الطفل والشيب والشباب من ابناء فلسطين ويهدم مظاهر الحضارة ) دون ان يرمش له جفن وهو ما يؤشر إلى ان الهجمة هذه المرة قطعت الشك باليقين ان كلمتي اسرائيل وفلسطين تشكلان تناقضا تاما ستلغي احدهما الآخر.

وهناك رسائل هامة لكل المتضررين من وجود هذا الكيان . وأخص بالذكر طموحاتهم باسرائيل الكبرى التي يجاهرون بحدودها من النيل إلى الفرات .

والله من وراء القصد وان غدا لناظره قريب.

* وزير سابق