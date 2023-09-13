خط الحرير الجديد دون تركيا والصين

رامي خليل خريسات

اضافة اعلان

قمة العشرين قررت وفي اعلان مفاجئ عن طريق تجاري يبدأ من الهند عبر السفن، الى الامارات فالسعودية فالأردن فإسرائيل من خلال سكك حديدية سيتم انشاؤها، ومن هناك بحر بالسفن عبر المتوسط وصولاً الى دول أوروبا التي تجوبها الحافلات البرية ناقلة للبضائع المتنوعة.الطريق المعلن استثنى الصين وتركيا ويرغب في تقويه الهند على حساب الصين، وربما الناظر لخريطة المنطقة بعيداً عن السياسة سيجد ان مرور الطريق بتركيا مكلف وطويل وربما خطير بسبب دول تجاورها، ومعناه السير براً فوق سكك حديدية نحتاج المليارات لإنشائها فوق أراضي هذا البلد الشاسع وجيرانه.من ناحية ثانية كلفة المشروع ستكون باهظة بسبب الحاجة لمروره من العراق او سورية وفي ذلك اطالة، وضمن دول لا تجمعها تفاهمات سياسية مع إسرائيل وهي غير مستقرة، حيث كلاهما محفوفان بالمخاطر السياسية ويصعب فيهما انشاء البنية التحتية للقطارات، بينما البحر بنيته التحتية جاهزة وما يحتاجه النقل هو سفن تجوبه تنقل البضائع والمسافرين، بجانب وكما يعلم المختصون ان الشحن بالسفن هو الأقل كلفة.الطريق مهم للأردن فمنه يشحن البضائع أسرع وأرخص ودون الاضطرار للبقاء تحت رحمة الظروف السياسية للبلدان المجاورة التي نحتاج باستمرار لاسترضائها، كما يتقاضى رسوم بدل عبور البضائع، ويمكن استغلال القطارات والسفن التي ستخدم المشروع في استقطاب المزيد من السياحة الإقليمية والخليجية والأوروبية التي ما نزال بحاجه للمزيد منها.كما يمكن الاستفادة من ميزة الشحن الجوي مستفيدين من وجود مطار لوجستي على طريق القطار، لأنه ليس بالضرورة ان يكون المسار كله بريا، بل تتنوع الخيارات عندنا لنكون مركز نقل بري بحري جوي.الإعلان الأكثر طموحاً جاء من حيث التغير المناخي الذي أصبحت معظم دول العالم تؤمن به بشكل أساسي وعن قناعه بعد ان كان شأناً ترفياً يخض الاقتصاديات والدول الغربية المترفة، حيث أصبح يمس الحياة اليومية لمواطني العالم كافة من حيث ارتفاع درجات الحرارة التي أصبحنا نشهدها ونقص المياه وارتفاع أسعار المواد الغذائية.لذلك جاء المخرج الأول وهو الالتزام بزيادة الطاقة المتجددة 3 مرات على مستوى العالم بحلول عام 2030، وذلك بتمويل ما يقترب من 6 تريليونات دولار. وفي هذا السياق لدينا قوه نستطيع استغلالها حيث تتوفر الشمس وقوة الرياح على امتداد العام في الأردن، وما علينا سوى الاستعداد الجيد للمشروعوتعظيم الفوائد.