د. محمود عبابنة

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لم يكن في ذهن قادة المقاومة الفلسطينية عندما خططوا وأقدموا على تنفيذ عملية السابع من أكتوبر تحرير الأراضي الفلسطينية المغتصبة، ولا مجابهة الإمبريالية العالمية، ببساطة كل ما هدفت له هذه العملية هو توجيه لطمة قوية للجيش الإسرائيلي وإسقاط كبريائه أرضاً، والعودة ببعض الأسرى لمبادلتهم بالأسرى الفلسطينيين الذين يعانون الويل في السجون الإسرائيلية، إلا أن المقاومة والعالم أجمع تفاجأ بالانهيار السريع والمريع للجيش الإسرائيلي، وسقطت بهذه العملية مقولة الجيش الذي لا يقهر وعاد رجال المقاومة بالمئات من الأسرى، وطرحت للمرة الأولى مسألة بقاء الدولة اليهودية على بساط البحث إعلاميا وسياسيا من أعلى المستويات في إسرائيل.نتيجة لكل ما جرى وأسلفنا، فإن رد الفعل الإسرائيلي والغربي على هذه الصدمة غير المتخيلة كان على قاعدة “لكل فعل رد فعل مساو له في المقدار معاكس له في الاتجاه”، فرد الفعل الإسرائيلي كان شن حرب إبادة، لم تفرق بين المدنيين والعسكريين، وبين الأطفال والبالغين، ولم تلتفت إلى أي قوانين أو معاهدات دولية، أو أي قرارات تصدر من منظمات الأمم المتحدة وعلى رأسها مجلس الأمن، ولا حتى قرارات محكمة العدل الدولية، أما رد فعل أميركا والدول الغربية فقد بدأ منذ اللحظة الأولى عندما خلع قادتهم القناع عن وجوههم وجاهروا بمشاعرهم وموقفهم، وهرعوا إلى إسرائيل زرافات ووحدانا؛ ليشدوا أزرها ويتعهدوا بتقديم الدعم المادي والمعنوي بلا حدود، وتكرار الرواية الإسرائيلية الكاذبة ورفع شعار “حق الدفاع عن النفس” والتوقيع على الكرت الأبيض للشروع بالمذابح والفظاعات لشعب غزة وتهجيره وتسويد عيشته.لا شك أن للصهيونية واليهود نفوذا كبيرا وخاصة عندما يتعلق الأمر بالمال والأعلام، ولكن هذا النفوذ يبقى محدودا من دون دعم وإرادة من القوى العظمى وبالأخص أمريكا، فالتقاء المصالح يجعل النفوذ اليهودي والصهيوني كبيرا حيث أنه يخدم الأهداف الكبرى للإمبريالية الأميركية والغربية، والجميع يعلم أن إسرائيل أنشئت من قبل الغرب بفرمان بلفور الظالم لهدفين: الأول لإراحة الضمير الأوروبي الاضطهاد اليهودي في بلادهم وإبعادهم من خلال إنشاء كيان لهم بعيدا عن القارة الأوروبية، وبعد الحرب العالمية الثانية عندما تسلمت أميركا عرش الهيمنة الغربية تحولت إسرائيل إلى دولة وظيفية تخدم المصالح الأميركية في المنطقة كقاعدة متقدمة ووكيل أصيل لأميركا، ومع الوقت أصبح اقتصاد إسرائيل قويا بدعم وتشجيع النظام الغربي ليقوم بخدمة نفسه مع بقاء أميركا الأب الراعي.كشفت حرب غزة أن الدعم غير المتناهي لإسرائيل ليس كله تعبيراً عن الولاء للصهيونية، وإنما يكشف عن المخطط الإستراتيجي الأميركي للهيمنة على العالم، فأميركا تتبع سياسة إقامة القواعد العسكرية وعلى رأسها دولة القلعة، وتعيين الوكلاء وتوفير الحماية والدعم المستمر لهم، وفي نظرة أشمل لوكلاء أميركا، نرى أن القارة الأوروبية يتم السيطرة عليها من خلال الناتو، يمكن القول أن أميركا تتحكم بالسياسة الخارجية لأوروبا وبقرارات الحرب وتترك لأوروبا الاقتصاد والذي بدوره يخضع للسياسة الأميركية وخاصة عندما ترى الإدارة الأميركية بعض التفلت أو الخطر كما حصل في حرب أوكرانيا، فإن من أهم النتائج للحرب في أوكرانيا هو إضعاف الاقتصاد الأوروبي وضمان تبعيته للاقتصاد الأميركي وتثبيط أي فكرة أو حركة للانعتاق من الهيمنة الأميركية.