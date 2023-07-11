رؤية حول مستقبل البشرية من منظور التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي

د. عمر حتاملة*

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يتجاوز الذكاء الاصطناعي كونه مجرد موجة تكنولوجية. إذ إنه يحمل إمكانات عميقة لتحويل السياسة والأعمال والمجتمع وطبيعة العمل نفسه. ومع استمرار نضج هذه التكنولوجيا، سيؤدي ذلك إلى ظهور مهن جديدة بينما المهن الأخرى تكون قد عفا عليها الزمن. فالوظائف التي كانت تتطلب في الماضي جهدا وكادرا كبيرا من البشر يتم إنجازها الآن من قبل أعداد قليلة، ويتوقع أن يتم ذلك في غضون العقد المقبل، وقد تتطلب هذه الأدوار الحد الأدنى من التدخل البشري.أعادت التطورات السابقة في مجال الروبوتات تشكيل العمل اليدوي بشكل كبير، لكن تطور الذكاء الاصطناعي المقبل ينذر أيضا بتعطيل المهن الفكرية مثل الطب والهندسة والقانون. ولا بد أن نضع في اعتبارنا، على سبيل المثال، أطباء الرعاية الأولية الذين، (بسبب ضيق الوقت مع المرضى)، قد يخطئون في تشخيص ما يصل إلى 15 % من الحالات. إن مواكبة التطورات الطبية هي مهمة صعبة لهؤلاء الأطباء، حتى لو كرسوا يومهم بالكامل لدراسة الأوراق البحثية. وعلى النقيض من ذلك، يمكن للتعلم الآلي غير الخاضع للإشراف الاطلاع على مئات الملايين من سجلات المرضى، واستيعاب جميع الأدبيات الطبية الجديدة، وتحديد الاتجاهات التي تستعصي على الإدراك البشري. وهذا يثير سؤالا استفزازيا: هل يمكن أن يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء البشريين بالكامل؟تخضع طبيعة العمل لتحول جذري فمن الواضح حدوث تحول كبير من العمل التقليدي إلى العمل القائم على اقتصاد العمل الحر بحلول عام 2027، ومن المتوقع أن يشارك ما يقدر بنحو 51 % من القوى العاملة في اقتصاد العمل الحر. يوفر هذا التحول للموظفين المرونة للعمل من أي مكان، واختيار مشاريعهم، وتحديد ساعات العمل الخاصة بهم. إنه يقدم مزايا للشركات أيضا، حيث أظهرت الدراسات البحثية أن الموظفين بدوام كامل منتجون في ما نسبته 40 % من الوقت. يضمن نموذج اقتصاد العمل الحر، أن تدفع المنظمات فقط مقابل القيمة التي تتلقاها. وفي الوقت نفسه، يعيد الابتكار المفتوح أيضا تشكيل العمل بشكل كبير من خلال تمكين المؤسسات من الاستفادة من الإبداع الجماعي للآلاف من البشر، وإنتاج حلول بجزء بسيط من التكلفة. كما أن تأثير الذكاء الاصطناعي على حياة الإنسان وآثاره على سوق العمل يستحق النظر فيه. تتوقع الأمم المتحدة أن يبلغ عدد سكان العالم حوالي 10 مليارات نسمة بحلول عام 2050، وهو رقم يمكن التقليل من شأنه بالنظر إلى التقدم المثير للإعجاب في تكنولوجيا مكافحة الشيخوخة. أحدث الذكاء الاصطناعي ثورة في مجال الرعاية الصحية من خلال السعي نحو اكتشاف أدوية جديدة مخصصة لكل فرد بشكل شخصي وإنشاء نسخ رقمية طبق الأصل لكل فرد. وهذا التقدم يمكن ان يؤدي إلى طب وقائي شخصي، قادر على التنبؤ بالأمراض وطمسها قبل ظهورها. إلى جانب الأجهزة المطبوعة ثلاثية الابعاد المخصصة وراثيا والروبوتات النانوية المحتملة التي تعزز جهاز المناعة، وهذا يمكن أن يزيد متوسط عمر الإنسان بشكل كبير. يجب أن نفكر في الآثار المترتبة على النمو السكاني وفقدان الوظائف المتوقعة بسبب هذه التقنيات الناشئة.ولا بد من وضع نموذج اقتصادي جديد، نموذج يأخذ في الاعتبار طول عمر الإنسان والتحول من سن التقاعد التقليدي إلى حياة أطول ومنتجة. وهذه مسائل معقدة تتطلب اهتماما عالميا جماعيا.يجب علينا متابعة الابتكار بلا هوادة، وتحدي الوضع الراهن ووضع التنظيم والمعايير لذلك. إن من الأهمية بمكان تشجيع المدراء والمسؤولين على دعم الابتكار والتأكيد على أن الفشل ليس آفة بل فرصة للتعلم. وبدون المخاطرة، يصبح البقاء في أي صناعة أمرا لا يمكن الدفاع عنه. ولكي نواكب الازدهار والتطور في هذا المجال يجب أن نتعلم أن نكيف مهارتنا باستمرار وتغيير أدوارنا بشكل متكرر أكثر من ذي قبل. إذ لم يعد قبول التغيير خيارا بل ضرورة ملحة.* المستشار الرئيسي للذكاء الاصطناعي في وكالة ناسا الفضائية