فراس تيسير ملحس

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في قرار صادر عن محكمة صلح حقوق غرب عمان فقد وجدت المحكمة «ان الشهادة مطبوعة من النظام الإلكتروني لوزارة الصناعة والتجارة وهي تحتوي على رمز QR Code يكفي للتحقق من صحتها بالوسائل الإلكترونية» وبالتالي قبلت المحكمة هذه البينة بالرغم من الاعتراضات التي تمت على هذه الوثيقة. وعند الطعن بهذا القرار أمام محكمة بداية عمان - بصفتها الاستئنافية فقد أشارت المحكمة «إلى أن شهادة التسجيل المقدمة في الدعوى هي ووفق الثابت لنا شهادة أصولية كونها صادرة من النظام الإلكتروني لوزارة الصناعة والتجارة وهي تحتوي على رمز التحقق من صحتها بالوسائل الالكترونية».وفي تعميم صادر عن دولة رئيس الوزراء فقد وجه فيه جميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة والجامعات الرسمية والبلديات وأمانة عمان والشركات المملوكة للحكومة بعدم طلب صورة مصدقة عن أي وثيقة أصلية كونها تستطيع التأكد من صحة الوثائق الأصلية عبر طريقتين، إما باستخدام الـ QR Code أو عبر أنظمة المعلومات البينية والتي توفر البيانات الحكومية بشكل شمولي.وأيضا في تصريح صادر عن معالي وزير الاقتصاد الرقمي والريادة في معرض حديثه عن حجم موازنة وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة والبالغة حوالي 35.6 مليون دينار، فقد جرى رصد مبلغ 11.6 مليون دينار لمشروع الحكومة الإلكترونية.وامام كل ذلك، فقد استوقفني «طابور» غير منته من المواطنين لدى دوائر الأراضي والمساحة يطلبون صورة مصدقة (توقيع حي / ازرق) عن سندات التسجيل لغايات استخدامها أمام جهات رسمية أخرى مثل دوائر الكاتب العدل وغيرها من الجهات الرسمية كون المطلوب صورة مصدقة عن الوثيقة الورقية والتي تحمل بنفس الوقت رمز التحقق المشفر الـ QR Code.فإذا كانت السلطة القضائية والسلطة التنفيذية قد اقرتا واعترفتا بما يسمى برمز التحقق QR code فاين تكمن المشكلة ؟ وإذا كانت كوادر الأمن العام بجميع أجهزتها تعترف بالهوية والرخصة الرقمية للتعرف على هوية الشخص وبانه مرخص، فلماذا توجد دوائر أخرى لا تعترف بالوثائق الرقمية المعززة بما يسمى رمز التحقق QR code المشفر بطريقة يصعب تزويرها، فلماذا يتم اهدار وقت وجهد المواطن للحصول على وثائق مصدقة؟ ولماذا يتم تكبيد القطاع العام عبء طباعة وحفظ الوثائق الورقية وتصديقها بأختام حية؟هل هي «فوبيا التكنولوجيا» التي يشعر بها الشخص بالخوف من استخدام التكنولوجيا؟ أم هو عدم الرغبة باستخدامها؟ فاذا كان السبب هو الخوف من المسؤولية في قبول مثل هذه الوثائق تجنبا لتحمل المسؤولية على حساب المواطن فتلك مصيبة، وان كان السبب بهدف زيادة الأعباء على المواطن فالمصيبة أعظم، خصوصا وان أعلى السلطات الدستورية -القضائية والتنفيذية- قالت قولها وأكدت على صحتها.المطلوب فقط السير قدما بالأولويات التي اقرتها الحكومة مؤخرا والتي في مضمونها تحمل عنوان «تخفيف العبء عن المواطنين».