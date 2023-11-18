السبت 18 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

زمن الصدمات

د. محمود عبابنة
د. محمود عبابنة
بجدارة سجل هذا القرن علامته السياسية بأنه زمن الصدمات من الحجم الكبير، وكلها تغلف العقل والوعي والوجدان العربي ، فابتداء من صدمة السابع من تشرين التي مرغت أنف ووجه جيش الاحتلال إلى صدمة الرد المتوحش، معنونا بالشروع في الإبادة الجماعية المعلن عنها على الملأ، إلى صدمة وقوف الإدارة الأميركية ومن خلفها الدول الأوروبية، إلى جانب دولة الاحتلال، والمساهمة معها في إنجاز مذبحة التطهير العرقي، وفوق ذلك كسر الكرامة واحتقار كل العرب، وآخرها صدمة المؤتمر العربي الإسلامي بقده وقديده الذي عجز عن فتح معبر رفح، رغم إعلانهم ولا أقول تهديدهم بكسر الحصار، وربما كانوا يقصدون كسر حصار إسرائيل على ما سيقولونه ويصرحون به من عتب ولوم ناعم لدولة الاحتلال.اضافة اعلان
مفرمة اللحم لأطفال غزة ونسائها التي تعرض على الشاشات، ويزيد عليها قادة الاحتلال التهديد بإلقاء القنبلة النووية على ما تبقى من أهل غزة، لم تحرك دول العالم ولا منظماته ومعاهداته الدولية ولم تأبه لقوانينه الإنسانية، لم يبق لأهل غزة من بصيص أمل إلا أحرار العالم الذين يتظاهرون بمئات الآلاف على مقربة من البيت الأبيض وترافلغر سكوير، والشانزليزيه، وساحات أخرى أينما كانوا ومنهم اليهود المناهضون للصهيونية والذين يتظاهرون بقمصان تحمل عبارة « الحرية لفلسطين».
كل صدمة من هذه الصدمات التي لم تكن لتتجسد في مخيلتنا وبالذات حجم التوحش والتمرد وتنوع فنون القتل العلني لأطفال ونساء غزة؛  فمن القصف بقنابل الفسفور الأبيض إلى القتل بقطع الماء والكهرباء والأكسجين، فنحن نشاهد جرائم مع سبق الإصرار والترصد لشعب أعزل، ولأطفال في الحاضنات وللنساء الحبالى وكل ذلك يحدث أمام قادة دول العالم الغربي الذين يقولون بالفم الملآن هل من مزيد، بينما زعماء العالم العربي والإسلامي يردودن الحوقلة ويبدون استعدادهم لإيصال المساعدات إلى بوابة رفح، ويدعون الله أن يهدي دولة الاحتلال وتوافق على إدخال» تنك ديزل» وزيادة قارورة مياة للمرضى الموجودين في مستشفى الشفاء.
لم يعد خيار الاختباء وراء الكلمات مقبولا لكل عربي حر وعنده ضمير، وأعتقد أن الحقد الذي يتوالد كل يوم في نفس المواطن العربي سيكون وقودا لربيع حقيقي، يهز دولة الاحتلال وأنظمة الحكم القادرة المتواطئة في أميركا وأوروبا والشرق الأوسط التي خذلت أهل غزة في حربهم مع أشد جيوش العالم همجية وتوحشا، هذا الجيش الذي خسر معركتة العسكرية ويحاول أن يعوض خسارته بالإثخان في قتل الأطفال والنساء واحتلال المستشفيات، وفاته أن فكره المقاومة لم ولن تموت حتى لو حصلوا على أحدث الأسلحة الأميركية وتم احتلال غزة.
لا شك أن جميع هذه الصدمات ستسهم بصناعة التطرف- الذي حذر منه جلالة الملك من على منصة المحافل الدولية،- وتزيد من إرهاصات المواجهة الحضارية بين شعوب المنطقة من جهة وقوى الهيمنة الاستعمارية العنصرية التي كشفت عن وجهها القبيح تجاه شعوب المنطقة من جهة أخرى، على قاعدة إما نحن وإما هم التي يرددها مجرم الحرب نتنياهو.
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