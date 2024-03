سيناتور أميركي يحذر من الرضوخ الدائم لإسرائيل

يوسف محمود

إنه رجل الكونغرس الأميركي السابق «بول فيندلي» الذي أمضى سنين طويلة عضواً فيه وصاحب كتاب They dare to speak out «يتجرأون فيتكلمون جهاراً» الذي نشره قبل خمسة وعشرين عاماً. وفيه يشيد بالأميركيين الذين يحذرون الادارات الأميركية من مغبة الاعمال الاسرائيلية الشريرة في الشرق الاوسط على المصالح الحقيقية لأميركا.يحذر فيندلي المسؤولين الأميركيين من الرضوخ الدائم للوبي الاسرائيلي في الولايات المتحدة الذي يدعم الجرائم الاسرائيلية المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني المسالم والمطالب بالحرية والسيادة على ارضه!فيندلي يصدر كتاباً آخر يروي تفاصيل حياته وكفاحه من اجل انهاء «التعصب» و»المجاعة» و»الحروب» في العالم عنوان كتابه الجديد «الكلام بحرية» فيه يسرد تفاصيل عن حياته قبل ان يبلغ التسعين من العمر. ينتقد هذا العضو الجمهوري السابق بشدة جرائم إسرائيل بحق الفلسطينيين وكيف تغضّ الادارات الاميركية المتعاقبة النظر عنها. ماذا يقول فيندلي عن نشأته؟ يقول: كان والدي يعاني من مرض «الباركنسون»، كانت اسرتي فقيرة، كنت في صباي ابيع «ساندويشات» تصنعها أمي، وحين كبرت كنت اتقاضى خمسة سنتات عن كل عمود قصير اكتبه في صحيفة محلية في مسقط رأسي.وفي عام 1960 رشّح فيندلي نفسه للكونغرس معتمداً على حملته الانتخابية في «ألينوي» على مفردات «ابراهام لينكولن» التي كانت تضيء له الطريق. وينجح هذا الاميركي الشريف عدة مرات في انتخابات الكونغرس. حياة هذا الرجل كرّسها لخدمة الحرية والعدالة الانسانية، ومن هنا حاربته الصهيونية العالمية واللوبي الاسرائيلي في اميركا بلا هوادة.وقد استهدفه هذا «اللوبي» وكان سبب عدم فوزه عام 1980 بعضوية الكونغرس بالرغم من مرات سابقة فاز فيها. في كتابه الأخير: Speaking out»» 2011، يتحدث فيندلي عن اعجابه الشديد بشخصية شارل ديغول الرئيس الفرنسي الأسبق، وكيف انه رأس وفداً من من الكونغرس زار فرنسا مهنئاً هذا الرئيس على مواقفه الشجاعة من قضايا العالم والتي لم تكن تروق لأميركا!يحدّثنا فيندلي كيف انه ذهب ذات مرة الى اليمن لإطلاق سراح صديق له يدعى Ed Franklin حدث ان تم اعتقاله هناك، وقد نجح في اطلاق سراحه. يقول عن نفسه: «لقد انخرطت في شؤون الشرق الأوسط انخراطاً لا مناص منه». يتحدث في كتابه عن كراهية العرب للسياسة الأميركية المنحازة لإسرائيل انحيازاً كاملاً.في كتابه يفضح فيندلي الموقف الأميركي المستسلم لاسرائيل حين حاولت هذه إغراق سفينة التجسس الأميركية «الحرية» Liberty وقد اسفرت هذه المحاولة عن قتل 34 اميركياً وجرح 171 آخرين كانوا على ظهرها. يومها –وكما يقول فيندلي- صَدَّق الرئيس الأميركي آنذاك جونسون المزاعم الاسرائيلية بأن ما حدث لهذه السفينة عام 1967 كان بمحض الصدفة!يسخر فيندلي من المزاعم الاسرائيلية ويعتبر ما حدث لسفينة «الحرية» مؤشراً على ان الاسرائيليين شعروا بأنهم قادرون ان يستهدفوا حتى المصالح الأميركية دون ان يُدانوا من قبل الادارة فيها!بعد كل ما ذكرت الا يستحق هذا الرجل كل احترام وتقدير من العرب إزاء مواقفه المؤيدة للحق العربي في فلسطين. لم يرهبه التهديد الذي يتلقاه من اللوبي الإسرائيلي في اميركا، انه رجل مبادئ فعلاً.