صدمة الجماهير العربية

نعيد ونكرر؛ كنا وما زلنا ضد قتل أي مدني سواء يوم السابع من تشرين الأول أم بعد ذلك، لكن هل نساوي بين هجوم المحاصر والمحتلة أرضه مع هجوم المحتل؟! يا الله كم أنت يا أميركا مهيمنة ومسيطرة وصريحة أيضا مع العرب ولا تميزين بين أي منهم.
المواقف الشجاعة التي تبنّاها الأردن- في حدود إمكانياته- تمثلت في شجبه وتكذيبه للرواية الإسرائيلية ومن خلال ما قام به وزير خارجيتنا بخطابه الشجاع في الأمم المتحدة الذي حذر به من مشاريع التهجير ورسم خطا أحمر لهذا، وبالإصرار على بقاء المستشفى العسكري عاملاً في غزة، ويسجل أيضا للأردن تصديه لسياسة التحشيد والتجييش ضد حركة حماس، وقد ترجم ذلك لدى زيارة الرئيس الفرنسي له، الذي دعشن حركة حماس التي وإن كنا نختلف أو نتفق معها ولكنها ولدت من رحم الشعب الفلسطيني، ووصلت إلى الحكم بالانتخاب وعقدت مع دولة الاحتلال عدة اتفاقيات، وشكرا لكثير من الدول التي تجرأت وقالت إنها حركة مقاومة.
ختاماً لا تفوتنا الإشارة إلى المقابلة الشجاعة لجلالة الملكة رانيا العبدالله، ومقابلة الإعلامي المصري باسم يوسف التي عكست غضب الجماهير العربية لما يجري لإخوانهم في غزة، وقدمت الرواية الفلسطينية على حقيقتها وعلى أفضل ما يكون، وتجاوزت ما تقوم به وزارات الإعلام العربية قاطبة، لا يفوتنا أن نثمن للكثير من الأحرار والمثقفين والمسؤولين في دول أوروبا وأميركا، ونشير بهذا الصدد إلى الكاتب البريطاني ديفيد هيرست، وعضو البرمان الإيرلندي مات كارثي، ووزيرة الحقوق الاجتماعية الإسبانية إيوني بيلارا، وعضو الكونغرس الأميركي السابق جيم موران وعضو مجلس بلدية شيكاغو غابريل ميلر... والعديد، ولكن لن ننسى الموقف الشجاع للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي (بق البحصة) عندما تحدث عن تاريخ الصراع والظلم الذي لحق بالفلسطينيين، وبرر عملية غزة التي ستبقى انتصاراً محفوراً على صفحات ملحمة «الإلياذة الفلسطينية» التي أكدت ما كشفت عنه معركة الكرامة بأن جيش الاحتلال والظلم يمكن قهره وهزيمته، حتى لو دمروا غزة على مرأى من صمت وقلة حيلة المجتمع العربي والدولي.