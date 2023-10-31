الأربعاء 01 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

ضريبة الموقف الأردني الثابت

علم الأردن
علم الأردن


يتعرض الأردن لهجمة إعلامية شرسة ومشبوهة، إذ تنوعت هذه الحملة الممنهجة، عبر منشورات وتغريدات رعناء تطفح بالكذب والتجني والافتراءات والتلفيقات الخبيثة، بل تطور الأمر ليصل إلى الإساءة الأردن ومليكه وشعبه، خاصة من قبل أعداء الأردن المدعومين من جهات محرضة، ومنها الكيان الإسرائيلي وعملائه، والذي لم يحتمل سماع رأي مخالف لما يسرد من روايات يصدرها إلى العالم لتبرير عدوانه على غزة، عبر أكاذيب لم يتمكن من تقديم الدلائل عليها، ما دفعه مؤخرا لشن هجوم كبير استهدف الأردن لموقفه الرافض لهذه الحرب المستعرة، إضافة لتصريحات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين الذي أدان العدوان «الغاشم» على غزة، والذي سيكون وصمة عار في جبين الإنسانية، إذ طالب جلالته المجتمع الدولي بوضع حد لسفك الدماء بعد أن دخلت هذه الحرب مرحلة خطيرة ستجر المنطقة إلى كارثة لا تُحمد عقباها، إضافة لتصريحات جلالة الملكة رانيا العبدالله في المقابلة التلفزيونية مع شبكة السي ان ان والتي عبرت فيها عن صدمة العالم العربي وخيبة أمله من ما وصفته بالمعايير المزدوجة والصارخة في العالم والصمت الذي صم الآذان في وجه العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة.اضافة اعلان
ولا ننسى موقف الأردن الثابت «اصلا « الذي لا يروق للصهاينة، وهو «بالأصل» احد المبررات والمغذيات التي تدفع الحكومة الإسرائيلية ومسؤوليها باتخاذ مواقف معادية ومحرضة تجاه الأردن، الذي سيبقى في دائرة الاستهداف لقاء مواقفه التاريخية ودوره الأساسي المحوري على الساحتين الاقليمية والدولية في إعادة إحياء القضية الفلسطينية وابقائها في الواجهة والصدارة، إضافة للجرائم اليومية الوحشية الإسرائيلية ومواقف الاردن المتشددة منها ورفض أي مخطط لتهجير الفلسطينيين، وحق أهلنا في غزة، ومن قبلها الانتهاكات في القدس المحتلة والضفة الغربية، فالموقف الأردني من القضية الفلسطينية على الدوام موقف مصيري معروف وثابت، والذي يأتي وفق الثوابت الوطنية.
لقد شن الإعلام الإسرائيلي وحلفاؤه هجوما شرسا على الأردن، ذلك بتجنيد العديد من المتصهينين والعملاء بهدف التشكيك في موقفه وتزييف الحقائق وتبرير الهجوم الهمجي على غزة، من خلال استخدام ادواته المضللة والمسمومة، بنشر الأكاذيب التي تناقض الواقع والمنطق وتسيء للأردن وقيادته، ما يدل على إفلاس إعلامي بكل المقاييس، فهؤلاء «الخسة» كشفوا عن وجوههم، وأظهروا نواياهم بمحاولاتهم الدنيئة الإساءة للأردن، المعروف مواقفه ودوره وسياسته منذ عقود من الزمان تجاه القضية، معتبرين أن الحديث عن الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين يعد امرا محظورا عندهم، خشية على صورة الدولة الديمقراطية التي تحترم حقوق الإنسان والتي تحاول حكومات الاحتلال المتعاقبة رسمها وترويجها للمجتمعات الغربية.
من وجهة نظري، فإن ما يحدث من حملات إعلامية ممنهجة ومنظمة تستهدف الأردن وقيادته وشعبه، ودوره المنحاز لقضايا الأمة وعلى راسها القضية الفلسطينية هو محاولة يائسة وفاشلة لابتزاز الأردن وثنيه عن القيام بدوره الفاعل في ملف الأحداث الراهنة، بغرض تمرير أجندة مشبوهة لا تخدم مصالح الشعب الفلسطيني، لذلك فإن ردود أفعال الأردنيين الغاضب وعلى المستويين الرسمي والشعبي إزاء ذلك له ما يبرره كنتيجة تجاه التلفيقات المستفزة والتي لا يمكن السكوت عليها او تجاوزها، ولذا، فمن الواجب دعوة كل الأحرار في العالم العربي والإسلامي وفي العالم إلى رفض تلك الإساءات والتناولات الإعلامية، وإدانتها والتعاطي الإيجابي والمنصف لدور الأردن الإيجابي وجهوده الإنسانية، ودعمها لكل جهد ومبادرة تهدف للنهوض بالأمة في أي مجال وموطن، وهذا من وجهة نظري أقل القليل وأضعف الإيمان.
وأخيرا، فنحن نعي تماما أن هذا الكيان الذي لا يلتزم بالأعراف الدولية والقوانين الإنسانية ولا يعترف بقرارات الشرعية الدولية لذلك نتوقع منه الكثير، والدليل ما يقوم به من جرائم حرب بشعة بحق أهلنا في غزة والضفة غير أن ذلك لن يحيد الأردن عن مواقفه المشرفة، وواجبه الوطني تجاه فلسطين وشعبها الشقيق. 
حمى الله الوطن وقائد الوطن وشعبنا الأردني الأبي،  والله ولي المؤمنين
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