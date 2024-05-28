 
الثلاثاء 28 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

طاهر سامعنا

سمو الأمير الحسين بن عبد الله
سمو الأمير الحسين بن عبد الله

بقلم د. ربيع العايدي*

 

هكذا خاطب سمو الأمير الحسين بن عبد الله حفظه الله تعالى "الصحفي" كأنه يوجّه خطابه للجميع إضاءة لما سيأتي واطلاع دقيق وكبير على الواقع المحلي والإقليمي والعالمي. 

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إن من الجدير بالذكر أن نجد سموه يفكر في القادم والعمل الجاد والدؤوب لما هو آت وحمل هموم البلد على عاتقيه ليقول: "أنا أفكر في ٢٥ سنة القادمة". 


وقد ركز ولي العهد على العمل والإنجاز، وأنه ينزعج من أشخاص يتصدون للمسؤولية وهم ليسوا أهلا لها. 


نعم ! إن توجيهات ولي العهد تصب في جانب مهم وهو الإصلاح الإداري القادم. 
لا نخاف على بلد قائدها في المقدمة دوما. 


وولي عهده الأمين في كل ميدان ويطمح للأعلى والأسمى. 


وقد كان موقف القيادة الهاشمية واضحا تجاه المقدسات وأهلنا في غزة فكان جلالة الملك حفظه الله في الطائره لإنزال المساعدات ، وولي العهد يسير طائرة مساعدات إلى غزة. 


إن لقاء سمو الأمير يحمل من العفوية والطموح والاعتزاز بشعبه ليسير دوما نحو الإنجاز. 


حفظ الله الأردن وقائده وولي عهده المكرم. 


* محاضر في جامعة الزرقاء. 
٢٠٢٤/٥/٢٨م


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