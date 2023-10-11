طوفان الأقصى: مفاجآت ومآلات

د. محمود عبابنة

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يحتار المحللون من أين يبدأون الكتابة؛ عن إعصار غزة، فقد أدلى العسكريون بدلوهم، وخبراء الإستراتيجيات أعطوا رأيهم والشعراء ستنفتح قريحتهم، والمؤرخون سيسجلون بأحرف من ذهب متواليات ومفاجآت أسطورة غزة، وحتى لا نسهب في التكرار لما كتبه وتحدث به المراقبون والكتاب، لا بد من إيجاز بعض النقاط التي كشفت عن مفاجآت ومآلات معركة الشرف والبطولة التي خاضها وقادها شباب غزة، من هذه النقاط.1. إن زمن المعجزات لم يولِّ فمن مدينة محدودة المساحة ومحاصرة منذ 17 عاما يخرج ألف مقاتل ويستعينون بطائرات شراعية ودراجات هوائية وبأسلحة فردية ليسيطروا على قواعد عسكرية وخمس مستوطنات ويتمكنوا من أسر العشرات من الجنود، هي معجزة حربية ستكون على أجندة مقررات الكليات العسكرية والحربية في العالم لعقود قادمة.2. أعادت هذه العملية الثقة والأمل للشخصية العربية، بأن العرب شعب قادر على أن يفكر ويبدع وأن جيناتهم كباقي جينات أمم الأرض وأنه إذا توفرت الإرادة والإيمان بالهدف فإننا نستطيع أن نفكر ونبدع ونصنع وندير زمام أمورنا بأنفسنا.3. العملية الإبداعية التي قام بها شباب غزة أعادت البوصلة نحو فلسطين وأكدت مرة أخرى أن قضيتها لن تموت ووضعت حداً لمساعي التقارب والتطبيع مع كيان الاحتلال.4. كشفت هذه العملية أن إسرائيل دولة تعيش بالمصل الصناعي رغم أحدث الأسلحة التي تمتلكها، فما إن تصدعت أركان هذه الدولة من مئات من المقاتلين الفلسطينيين، حتى هبت أميركا بعظمتها وقضها وقضيضها وحاملة طائراتها لنصرة هذه (الدولة /القلعة المتقدمة) لها بالمنطقة.5. كشفت عملية غزة عن حجم المشاعر المستترة المعادية للأمة العربية لدى أميركا وحكومات الدول الأوروبية، وعن حجم النفاق والمجاملات التي يبدونها عند التعامل مع الشعوب العربية وحكامها ولولا المصالح الاقتصادية والطمع بثروات المنطقة لما أبدوها أصلاً.6. كشفت عملية غزة عن حجم الضعف والخنوع العربي الرسمي، حيث لم تتجرأ حكومة عربية واحدة على إدانة ملامح فعل الإبادة من خلال القصف العشوائي على الأحياء السكنية والمدارس والمساجد وسيارات الإسعاف في غزة.7. كشفت عملية غزة بعد النظر الذي تحلى به الأردن ممثلاً بخطابات جلاله الملك والذي حذر وكرر تحذيره في المحافل الدولية من خطورة الوضع وعلى ضرورة العودة الى مبدأ الدولتين وإلى ضرورة تخفيف الإجراءات التعسفية بحق الفلسطينيين وإلى ضرورة إقرار حقهم بتقرير المصير والحفاظ على أرضهم من الاستيطان الجائر والعودة إلى الشرعية الدولية واحترام قرارات الأمم المتحدة، وإلا فإن البديل هو الانفجار وهذا ما حصل.8. كشفت عملية غزة عن الوجه الحقيقي للعقلية اليهودية المتطرفة الحاكمة المنادية بالإبادة الجماعية لشعبنا في غزة ومن ورائها جوقة البيت الأبيض اتجاه شعوب المنطقة، عندما أيدت الحصار على شعب غزة ومنع الماء والكهرباء والغذاء والدواء.9. الحقيقة الثابتة المتفق عليها حتى من الإسرائيليين أن الشرق الأوسط الجديد هو برسم التشكيل، إلا أن المهندسين لن يكونوا من الإسرائيليين والأميركان فقط، فمن المؤكد أن يكون للمهندس الفلسطيني الدور الحاسم بهذا الشرق الأوسط الجديد، وإن ملف القضية الفلسطينية لن يعود إلى الأدراج المغلقة مرة أخرى.