عقدة غزة القادمة

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ما تزال غزة تشهد تصاعدا في العنف غير المسبوق الممارس ضدها، والمأساة الإنسانية، والحصار الـمستمر، وقد تخطى عدد الشهداء حاجز آل 30 ألف شهيد، معظمهم من الأطفال والنساء والشيوخ. ولا يقتصر العدوان على قتل الأبرياء فحسب، بل يشمل أيضًا تدمير المنشآت والمستشفيات ومراكز إيواء النازحين، وهذا التدمير غير المسبوق، والخرق الواضح لحقوق الإنسان، وللمواثيق الدولية، وسكوت العالم، ودعم الدول الغربية – الديمقراطية – والداعية دومًا لحقوق الإنسان لآلة الحرب الإسرائيلية سيجعل العالم قريبا جدا يعيش في عقدة يطلق عليها اسم «عقدة غزة» بحيث تجعل هذه العقدة المفاهيم تتغير، والإيمان ببعض المسلمات – مثل حقوق الإنسان – تتخلخل، والثقة بالغرب وبعض دول العالم تتأرجح، بل إن العالم المبهور بالحرية الغربية، والحضارة هناك، سيكتشف أنه كان يعيش – غالبًا – في اكاذيت عرتها غزة وجعلتها تظهر على حقيقتها أمام العالم.والأمر بالنسبة لأميركا – الراعية الأولى لحقوق الإنسان – في العالم محيّر، ولم يعد الإنسان لديه تفسير لما يحصل حيث الدعم الأميركي المطلق لإسرائيل، والسلاح الأميركي هو الّذي يقتل الأطفال، ويتمّ به قصف المستشفيات، والـمدارس، والـمساجد والكنائس، ومع ذلك، فإن ردود الفعل حول هذا الأمر باردة، وهذا سيجعل كل ما يقال عن الإنسانية، وحقوق الإنسان، والحرية كلام ممجوج غير منتج، ولا يقدم ولا يؤخر.لن نصف ما يحصل في العالم بأنه مجرّد صمت، بل هو مشاركة فعلية في ذبح الشعب الفلسطيني، لأنه من الواضح أن القوى العظمى تشارك بشكل أو بآخر في هذا العدوان، والصدمة الأخرى تأتي من بعض منظمات حقوق الإنسان الّتي التزمت الصّمت، أو أصدرت بيانات تحدّثت فيها عن قتلى، وتدمير، ولكنّها لم تذكّر على لسانها الجلاد، وكأن ما يحصل في غزة، هو غزو فضائي خارجي، ومن المعروف أن تجهيل الفاعل في سياق الحديث عن جريمة يعد تضليلا لا ريب فيه.في السياق نفسه فإنّ المنظمات النّسوية الغربية لم تظهر قدرًا كافيًا من الـمواقف الدالة على الوقوف في صف النّساء المضطهدات في غزة، فهذه المنظمات – وفي حالة تعرض امرأة – لعنف لفظي بسيط، فإنها تقيم الدّنيا ولا تقعدها، ولكنّها مع نساء غزة، لا تتدخل، وكأنهن لسن جزءًا من نساء العالم، والأمر نفسه ينطبق على الأطفال.من المتوقع أن تؤدي هذه الأحداث إلى نشوء عقدة غزة، حيث سيشعر العالم – بعد أن تتغير المعطيات، وربّما بمجرد أن تضع الحرب أوزارها - بالخجل والصدمة عندما يتحدث عن الكارثة الإنسانية في غزة، وسيتساءل ماذا كان يفعل؟ أو لماذا لم يتدخل في الوقت الـمناسب؟في الـمقابل قد تؤدي عقد غزة إلى تطرف ربّما يغزو مواقع عديدة في العالم، فالقاعدة في الحياة الإنسانية تقول إن لكل فعل رد فعل مناسب له، ولا ندري حجم هذا التطرف، وكيفية شكله، أو مآلاته، فما يحصل هناك أكبر ممّا يتصوره عقل بشري، والصور الّتي تتخزن في عقول الشباب، والأطفال، ستتحول مع زمن إلى تصرفات ربّما لا نتوقعها، والخوف ألا تتوقف خطورة ذلك عند معاقبة الجلاد، بل ربّما تصيب نيرانها الأصدقاء.التطرف الإسرائيلي لا حدود له، ومهما حاول حلفاء دولة الاحتلال تبيض صورته، فإنّ لون الدم غير قابل للازالة، وأثبتت الوقائع التاريخية أن العنف يؤدّي إلى نتائج لا تحمد عقباها، ولا أدري كيف يمكن للمعتدلين – ونحن منهم – أن نحارب التطرف وبأي لغة سنتحدث، وعن أي عالم كاذب سندافع، والخلاصة السريعة الّتي سنصل إليها أن العالم كله سيدفع ثمنًا باهظا لما يحصل في غزة، وأن ما تمّ تعلمه في كل مكان حول الاعتدال، والتسامح، بات في مهب الرّيح، فقد أصبح كثير من النّاس – خاصة في العالم العربي والإسلامي – يدركون أن التطرف من قبل القوى العالميّة يعني شيئا واحدا: هو أن تكون عربيا أو مسلما أو معاديا لمصالح الغرب، أو أن تطالب بحقوقك.من جانب العرب، ستؤدي عقدة غزة إلى تساؤلات مستغربة لدى الشباب العربي المتسائلين عن دور الحكومات العربية ومواقفها في مواجهة العدوان الإسرائيلي. قد تزيد هذه الأحداث من الانقسامات الداخلية في الدول العربية وتعزز ظهور التيارات المتطرفة والمتشددة، وتزيد من عقدة الشعور بالنقص اتجاه الآخر.على المستوى الإنساني، ستظهر تساؤلات وجودية لدى العديد من المثقفين والانسانيين حول جدوى مئات السنين من الفلسفة القائمة على الدعوى للحرية، وحقوق الإنسان، وستتم الإشارة دومًا إلى الـمحكّ الّذي اسفر عن الوجه الحقيقي للعالم.من الواضح أن العقدة القادمة في غزة ستكون لها تأثيرات واسعة النطاق على العالم، سواء على المستوى السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي. قد تكون هذه الأحداث نقطة تحول في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وتؤدي إلى إعادة النظر في السياسات والمواقف الدولية تجاه القضية الفلسطينية.إذا كانت بعض دول أوروبا دفعت ثمن ما حصل في المحرقة اليهودية، فإنها قد تدفع ثمنا غاليا ثمن ما يحصل في غزة، وسنرى قريبا مراجعات على المستوى الفردي، والدولي لما حصل، والنتيجة لن تكون في صالح دولة الاحتلال والدول الاستعمارية الداعمة لها، وسنبدأ جميعًا بالبحث عن عالم أكثر عدالة وإنسانية وصدق.