الأحد 22 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

غزة لن تستسلم "فلسطين أرضي وروحي وعرضي". أنتم الدخلاء

يوسف عبد الله محمود
يوسف عبد الله محمود
إذا صُعق الحياد تحت قيوده سيعلم اوجاع الحياة ويفهم
الرئيس الاسرائيلي يكذب ولا يريد ان يعترف بأخطائه وافترائه على التاريخ. مجازره في غزة يبررها على نحو مخجل، مجرم دموي هو. اضافة اعلان
سأتطرق هنا الى اقواله التي لا تعتمد على دليل او شهاد حين اخلى مسؤولية هتلر عن الكارثة التي ألحقها بهم هتلر. 
حين قلّص مسؤولية هتلر وألقاها على مفتي فلسطين امين الحسيني. 
هذا ما ذكرته الصحيفة الاسرائيلية يديعوت في 22/10/2015 في مقالها تستغرب الصحيفة هذا الربط الخبيث بين الفلسطينيين وبين الكارثة. 
وتضيف قائلة: «كم من الاقوال التي قالها نتنياهو في سنين حكمه كانت بلا مصداقية»؟! المشكلة انه لا يوجد اي احتمال لأن نسمع من رئيس الوزراء بأنه أخطأ وانه يعتذر. المشكلة ليس فيه، بل فينا». انتهى الاقتباس. 
انها الهستيريا التي تتغلب احيانا على التاريخ وهذا ما يجيده نتنياهو. مقال هذه الصحيفة الاسرائيلية جاء تحت عنوان «كم من اقوال نتنياهو خلال عقد حكمه كانت حقيقة؟» 
نتنياهو سفاح برخصة من الامبريالية العالمية. هو سافك دماء. 
نتنياهو اليوم وفي خضم ثورة الاقصى المباركة يتمادى في كذبه. اتهم المناضلين الفلسطينيين الذين تسللوا الى داخل اسرائيل بانهم حيوانات قطعوا رؤوس من أسروهم واغتصبوا النساء. 
نتنياهو اعلن الحرب متجاوزاً القوانين الدولية. والمستغرب انه يساوي بين حماس وداعش. احتراف للكذب لا يدانيه احتراف. 
والاكثر استغراباً ان يقول الرئيس الاميركي بايدن امام الطائفة اليهودية في البيت الابيض انه يرى صوراً لمن اسماهم «ارهابيين» وهم يقطعون رؤوس الاطفال اليهود! 
ثم تراه يتراجع مرغماً عن هذه المزاعم حين نشرت صحيفة واشنطن بوست عن متحدث باسم البيت الابيض قوله انه «لا الرئيس بايدن ولا أي مسؤول اميركي رأى أي صور او تأكد من صحة تقارير بشأن ذلك بكل مستقل». 
أتساءل هنا: الى متى هذه الهستيريا التي تهيمن على نتنياهو وطاقمه السياسي والعسكري، تشويه الحقائق والحث على إبادة كل من يعيش في غزة الباسلة. 
نتنياهو يجب ان يُساق الى محكمة الجنايات الدولية كقاتل وسافك دماء. 
قبل ايام وبهستيريا مفضوحة مماثلة طالبت نائبة في الليكود اسرائيل باستخدام السلاح النووي في غزة. 
ان عملية طوفان الاقصى التي يقودها المناضلون الفلسطينييون هدفها تحرير الارض الفلسطينية المغتصبة. 
كل قرارات الامم المتحدة تم تجاهلها وهي التي تدعو الى اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف على الارض المحتلة عام 1967. 
نتنياهو لديه خطة تهجير للفلسطينيين بحيث يتم ارغامهم على الهجرة الى سيناء في مصر. بينما يتم تهجير فلسطينيي الضفة الى الاردن. وهذا هو المستحيل، الفلسطينيون متجذرون في ارضهم. 
نتنياهو يحمل ويسوّق لخريطة «الشرق الاوسط الجديد» التي تضمنتها «صفقة القرن». 
الى متى هذا التضليل الذي يمارسه الصهاينة والذي يدعمه الغرب والامبريالية العالمية. 
الاميركيون، ألم يتعلموا من هزيمتهم في فيتنام؟ ديمقراطيتهم الزائفة مفضوحة. 
حرية فلسطين شجرة تسقى بالدماء. 
هناك من المعارضة من وصفوا خطابات نتنياهو بالهزيلة على نحو وصف نفتالي بينيت رئيس الحكومة الاسرائيلية الأسبق. 
كم هو مخجل ان يستعين نتنياهو بالله لينتصر على اصحاب الارض الفلسطينيين وهو يقول في كلمة وجهها للاسرائيليين «اريد ان اعدكم اننا سنتتصر بعون الله وجهودنا جميعاً». 
الله لعنكم في كتابه الكريم فكيف سينصركم. 
يبقى أن أناشد السلطة الفلسطينية أن تساند المدافعين عن ارضهم وان توحد الشمل. لا يجوز ان تظل صامتة عما يجري او ان تكتفي بالإدانة، لابد من تشجيع وتحريض جميع الفلسطينيين على الثورة في وجه عدو غاشم احتل ارضاً لا يملكها. 
إنها حرب صليبية صهيونية تشن على الفلسطينيين. 
أنهي بهذه الاعترافات المتأخرة لنجل مؤسس اسرائيل والتي يقول فيها انه نادم على المشروع الصهيوني. 
وفي مقابلة صحفية معه وهو البالغ 92 عاماً يقول انه ليس مسؤولاً عن كونه ابن موشيه شاريت الذي كان من الآباء المؤسسين لاسرائيل. 
اعترافات نجل مؤسس اسرائيل جاءت فعلاً متأخرة. يقول هذا النجل ويدعى ياكوف «كان جدي حالماً ولو كان وأقرانه واقعيين ما وصلوا فلسطين بالأساس». «المقابلة مع ياكوف اجرتها الصحفية سارة حلم لموقع ميدل ايست» 
ما أصدق الشاعر حين قال: 
من يرضى الهوان يعش ذليلاً           ولو يمشي على ريش النعام
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