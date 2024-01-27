غزة وإسرائيل.. واليوم العالمي للتعليم

د. ابراهيم بدران

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يصادف يوم 1/24 من كل عام، اليوم العالمي للتعليم، كما اقرته منظمة الأمم المتحدة عام 2016 وصادقت على ذلك 198 دولة.. وقد وضعت اليونسكو شعار هذا اليوم لعام 2024 "التعليم من أجل السلام وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة".. والمفارقة كبيرة جدا بين الشعار وبين ما يجري على الأرض وخاصة في المشرق العربي وبالذات فلسطين. حيث تجاهل الكيان الصهيوني كل دعوات السلام لينخرط في حرب دموية تناقض كل القوانين والمواثيق والأعراف الدوليةودون الاستعداد لوضع حد لها. بعد مرور مائة وعشرة أيام على طوفان الأقصى، وارتكاب هذا الكيان مجازر بشرية لم يسبق لها مثيل في العصر الحديث، كما قال الأمين العام للأمم المتحدة انتوني غوتيريش. جاء اليوم العالمي للتعليم لهذا العام في وقت ترتكب فيها إسرائيل عدوانها البشع على غزة واقتحاماتها المتواصلة للمدن والقرى والمخيمات في الضفة الغربية بعد أن دمر العدوان كل ما يجعل قطاع غزة مكانا صالحا للحياة الإنسانية، وبعد أن استشهد أكثر من 27 ألف شهيد، وأصيب أكثر من 65 ألف جريح فلسطيني، وبعد دخول الشتاء ببرده ومطره ورياحه بينما مئات آلاف الأبرياء لا يجدون مأوى لهم، وبعد أن غدا اجتياح المدن والقرى والمخيمات في الضفة الغربية ممارسة يومية لجنود وشرطة الاحتلال وقطعان مستوطنيه المسلحين. وخلال هذه الفترة دمر الاحتلال المتوحش في القطاع أكثر من 525 مدرسة، و12 جامعة وكلية جامعية، وأحرق أكثر من 250 مكتبة ومتحفا ومعلما تراثيا ومئات المساجد والكنائس والمستشفيات، وقتل ما يقرب من 8000 طالب وطالبة، واستشهد أكثر من 350 معلما ومعلمة واستاذا جامعيا، وأوقف العدوان التعليم في جميع ما تبقى من مؤسسات تعليمية على مختلف المستويات. وهكذا تكون إسرائيل قد رسمت حركتها إزاء التعليم عكس تجاه الأمم المتحدة، وعكس كل ما هو إنساني. إضافة إلى أن هذا العدوان أوقف عملية التنمية كليا في قطاع غزة، بل دمر الاقتصاد الفلسطيني في غزة وأوقع أضراراً بالغة في اقتصاد الضفة الغربية. فلا سلام ولا تنمية ولا حقوق إنسان نتيجة للاحتلال والحرب على كل الأراضي الفلسطينية من الكيان الصهيوني الذي يدعي الديمقراطية والالتزام بحقوق الإنسان.وأكدت اليونسكو على أنه «لكي يحقق أهدافه في السلام والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان، ينبغي للتعليم والمعلم أن يوجه الطلبة ويصقل تفكيرهم بعيدا عن خطاب الكراهية، لان مثل هذا الخطاب من شأنه أن يزيد من التحيز والتمييز، وأن يؤدي إلى تمكين العنف وانتشاره". وهنا يتساءل المراقب "هل التعليم في المدارس الإسرائيلية ينسجم مع هذا التوجه؟؟ هل تعلم إسرائيل أطفالها ليكونوا أقل كراهية للآخر وأكثر استعدادا للتعايش معه؟؟ الاجابة لا.. ثم لا. فالمدارس الإسرائيلية في مناهجها المعلنةوالخفية، ومن خلال معلميها، تزرع في نفوس الطلبة الحقد الأسود والكراهية العمياء ضد العرب. وتهدف من استخدام كلمة العرب تأصيل الكراهية تجاه كل ما هو عربي بشكل عام، حتى ينشأ الطلاب وهم لا يفكرون في الفلسطينيين خصوصا والعرب عموما إلا بكل ما هو سيئ وقبيح. حيث لا تستعمل عبارة فلسطين أو الفلسطينيين بهدف محو الاسم من الذاكرة. فصورة «العربي في التعليم الإسرائيلي أنه متخلف وغدار وأناني شره، وليس محل ثقة". وهذا التعليم المسيس المصهين ساعد على مدى الأربعين سنة الماضية بناء قاعدة تعليمية وثقافية واسعة لليمين الإسرائيلي المتطرف. اذ ان التعليم المجذر للكراهية ضد العرب عموما والفلسطينيين خصوصا، يشكل البيئة الخصبة للتطرف والعنصرية المقيتة وعدم الاستعداد للسلام والتعايش المشترك، الأمر الذي نلاحظه في كل ما يصدر عن إسرائيل الكيان و الجيش و المجتمع. وهذا يفسر كيف تدحرج المجتمع الإسرائيلي باتجاه اليمين الذي يفيض حقدا وكراهية كما يعبر عن ذلك سموتريتش وبن غفير ونتنياهو ومئات غيرهم. بل ان قانون يهودية الدولة يرتكز إلى رؤية عنصرية أساسها الكراهية للعرب الفلسطينيين والرغبة في حرمانهم من حقوقهم كافة.وهنا على المنظمة العربية للثقافة والعلوم (الاسيسكو)، وعلى الجامعة العربية، وكل دولة عربية بذاتها ان تتفحص وتتنبه للمناهج الإسرائيلية وخطورتها على مستقبل المنطقة العربية، وبالتالي عليها اتخاذ إجراءات فعالة في اتجاهات رئيسية منها اولاً: رفع شكوى إلى منظمة اليونسكو وغيرها من منظمات الأمم المتحدة ذات العلاقة، بل رفع دعاوى قضائية ضد تلك المناهج ومطالبة المنظمات تلك بالتدخل لإلغاء التوجهات العنصرية في منظومة التعليم الإسرائيلية. ثانياً: مطالبة إسرائيل بتغيير ما يرد في الكتب المدرسية لديهم وعلى ألسنة معلميهم من شرعنة المجازر التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين والعرب عموما، خاصة وان تلك المجازر لم تتوقف منذ عام 1948، وعانت منها بالإضافة إلى فلسطين الدول المجاورة ثالثا: ان تطلب الدول التي لها علاقة مع إسرائيل تصحيح الصور والانطباعات عن العرب والفلسطينيين والغاء ما في الكتب من عبارات استعلائية عنصرية على غرار ما كان ينشر النازيون والفاشيون في كتبهم علىى طريق انشاء جيل متعصب مفعم بالحقد والكراهية تجاه الآخرين رابعاً: دعوة اليونسكو للضغط على جميع الدول الأعضاء بالالتزام بمبادئ حقوق الإنسان والعدالة والمساواة وسلامة التعليم من التسييس الاستعماري الإحلالي باتجاه الحقد والكراهية.إن التعليم، في مختلف دول العالم، يعمل على توجيه الناشئة ليكونوا بيئة خصبة وأعضاء فاعلين باتجاه إحلال السلام والتركيز على الجانب الإنساني، باستثناء إسرائيل التي ما تزال تدفع الأجيال الناشئة باتجاه العدوان والحرب والكراهية. ولا شك أن ما نراه في غزة بالدرجة الأولى من تدمير وقتل متواصل ومجازر لم تتوقف، وهدم المدارس واغتيال المعلمين والاساتذة والعلماء وحرمان مئات آلاف الطلبة الفلسطينيين في غزة وفي الضفة الغربية من التعليم يعطي دليلا ساطعا على أن مناهج التعليم الإسرائيلية ساعدت بقوة على تشكيل الشخصية الإسرائيلية الحاقدة التي تسعى للقتل بأي ثمن، ولا تؤمن بالسلام ولا بحقوق الإنسان الذي تؤكد عليه الأمم المتحدة في كل مواثيقها وفي اليوم العالمي للتعليم.