فلسطين وحروب منصات التواصل الاجتماعي

د. محمود أبو فروة الرجبي

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في هذه الأثناء، وبينما يتم قصف المدنيين العزل في غزة على مرأى ومسمع من العالم أجمع، وفي الوقت الذي تؤيد فيه كثير من الدول الغربية دولة الاحتلال، وتعطيها شيكًا على بياض من التأييد بغض النظر عن انتهاكاتها لحقوق الإنسان، وقتل المدنيين العزل، ومخالفتها لما ينادي به الغرب في العلن، ويفعل في السر والعلن عكسه، فإن حروبا أخرى من نوع آخر تجري في العالم الافتراضي، يقودها مؤيدو القضية الفلسطينية ومناصروهم من جهة، ومؤيدو دولة الاحتلال ومناصروهم من جهة أخرى.خلال عقود طويلة من الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين ابتداء من العام 1948، ولفترة قريبة، تسيدت الرواية الإسرائيلية لما يحصل وسائل الإعلام الغربية، نتيجة سيطرة الصهاينة ومؤيديهم على وسائل الإعلام الكبيرة في العالم، وعدم جرأة الوسائل التي لا تقع تحت سيطرتهم على نقل الرواية الحقيقية التي تجري على الأرض، ولكن ظهور منصات التواصل الاجتماعي بدأت تكسر احتكار الرواية الإسرائيلية، وراح العديد من الغربيين ممن يفكرون بطريقة مختلفة يعبرون عن أنفسهم اتجاه القضية الفلسطينية بحرية، بعد أن كانت وسائل الإعلام التقليدية ترفض أي رواية مختلفة، إضافة إلى أن العرب والـمسلمين – خاصة الناطقين باللغة الإنجليزية، وغيرها من اللغات الغربية-، باتوا يعلقون على الأحداث، وينقلون الصور، والفيديوهات لما يحصل داخل فلسطين، مما شكل صدمة للعقلية الغربية المغيبة عما يحصل في أرض الواقع.وهذا الأمر أثر على بعض منظمات الـمجتمع المدني في الغرب، بل وأحيانًا على الحكومات، رغم أن الدول الكبيرة ما زالت تؤيد دولة الاحتلال في كل أعمالها ومنها ما يخالف المواثيق الدولية، والأخلاقية، فإن الأمر يختلف بين الناس، والنخب الثقافية والاجتماعية والنقابية، ويبدو أن الأيام لا تسير في صالح الاحتلال في هذا الـمجال، رغم تحيز منصات مثل الفيس بوك مع الـمحتوى الإسرائيلي، وحجبها الـمحتوى المؤيد لفلسطين في غالب الأحيان.وسأعطي بعض الدلائل هنا على هذه التغيرات، التي لا تخلو من تأثيرات منصات التواصل الاجتماعي، وهي كلها على سبيل الـمثال لا الحصر. جاء في الأخبار أن أعضاء جمعية الأنثروبولوجيا الأميركية التي يبلغ عددهم 12 ألفاً قد صوتوا بنسبة 71 % دعمًا لمقاطعة الجامعات الإسرائيلية لتورطها العميق بنظام الاحتلال والأبارتهايد، حسب ما جاء في الخبر.وفي خبر آخر فإن الكنيسة الأنجليكانية في جنوب أفريقيا تدين إسرائيل كدولة فصل عنصري (أبارتهايد)، وإذا استعرضنا موقع حركة مقاطعة إسرائيل (BDS) حول مؤشرات تأثيرات هذه الحركة حتى منتصف عام (2023)، فقد وضعت الحركة 18 مؤشرًا على انتصاراتها ضد دولة الاحتلال، ومنها ما يشير مباشرة إلى تأثيرات منصات التواصل الاجتماعي، مثل إلغاء الفنان «الحائز على جائزة «جرامي» وجائزة «بريت»، سام سميث، عرضه الذي كان من المقرر عقده في تل أبيب بعد ضغوط آلاف النشطاء والناشطات من حول العالم» وقد جاءت هذه الضغوطات من خلال منصات التواصل الاجتماعي.وفي الخبر نفسه، تمت الإشارة إلى إعلان «الاتحاد الكندي للموظفين العموميين (CUPE Manitoba)، الذي يمثل 37,000 عامل/ة، دعمه لحركة مقاطعة إسرائيل (BDS) لإنهاء الأبارتهايد الإسرائيلي والجرائم الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني».رغم الاتهامات الكثيرة التي تطال بعض منصات التواصل الاجتماعي حول الانحياز للمحتوى الإسرائيلي، وحذف أو حظر الـمحتوى الذي يظهر جرائم دولة الاحتلال، فإن الكثافة في تأييد القضية الفلسطينية، قلل نوعًا ما من تأثير هذا الانحياز، وتشكل قضية الشيخ جراح، نقطة تحول عميقة أثبتت هذا الأمر، فقد تمكن ملايين الشباب والفتيات في العالم الإسلامي من هزيمة دولة الاحتلال رقميًا، من خلال حملات شرسة تظهر انتهاكاته لحقوق الإنسان، وتم ابتكار وسيلة التنقيط (وضع نقاط بين الحروف في الكلمات التي تحظرها الخوارزميات)، وبهذه الطريقة البدائية البسيطة تمت هزيمة وخداع الذكاء الاصطناعي في هذه المنصات، وتعليمه أن أخلاقيات الإعلام تفرض على هذه المنصات الحيادية، والموضوعية، ونقل الأخبار ومشاعر الناس كما هي دون التحيز لأي طرف.على مدى التاريخ لم تنتصر دولة محتلة حتى النهاية، ولن يبقى الاحتلال لأن صمود الشعب العربي الفلسطيني فاق كل التوقعات، وكما قال الـملك محذرًا، فإن الـمنطقة لن تنعم بالسلام في ظل غياب حل عادل للقضية الفلسطينية.إن توقفت الحرب في فلسطين على الأرض، فإن حروب منصات التواصل الاجتماعي لن تنتهي، والوقت ليس في صالح الاحتلال الإسرائيلي، لأن سيطرت مؤيديه على الإعلام الغربي قلت، ولأن تعامل الناس مع وسائل الإعلام التقليدية تغيرت، ولم يعد من الـممكن تغطية الشمس بغربال، إلا في عقول من اعتاد على سرقة أراضي الآخرين، ومحاولة اغتصاب حريتهم.