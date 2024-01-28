في الذكرى السادسة عشرة لرحيل الحكيم جورج حبش

هيلدا جورج حبش

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"تستطيع إسرائيل أن تدمر مدننا ومخيماتنا وتقتل أطفالنا ونساءنا لكنها لا تستطيع أن تقتل إرادة القتال فينا" هذه هي كلمات الحكيم جورج حبش التي ما تزال حاضرة حتى يومنا هذا. ستة عشر عاماً من الغياب وما يزال حاضراً بكل ما تركه لشعبنا من إرث نضالي ومسيرة كفاح مضنية ما تزال الأجيال تقتدي بمبادئه وقيمه وصلابته وإصراره على الاستمرار بالمقاومة حتى النفس الأخير. وستبقى الأجيال أمينة على هذا الإرث النضالي الكبير وعلى مكتسبات الثورة الفلسطينية بمختلف أطيافها وفصائلها وتضحيات قياداتها وقواعدها.إرث راسخ لم ولن تستطيع كل قوى الشر في العالم أن تمحوه من وجدان شعبنا وأمتنا الأصيلة. إن صراعنا التاريخي مع العدو الصهيوني الممتد منذ خمس وسبعين عاما من النضال الدؤوب قدم فيه شعبنا آلاف الشهداء وأغلى التضحيات. إنه صراع وجود وحقوق تاريخية واستعادة أرض مغتصبة وسيادة شعب فوق تراب وطنه حراً مستقلاً.إن ما يجري اليوم في غزة العزة والصمود وفي الضفة الغربية من ملاحقات أمنية للمناضلين الشرفاء وتدمير للبيوت وتهجير وتشريد لشعب أعزل وقتل للأبرياء من النساء والأطفال والشيوخ ما هو إلا تتويج لصراع مرير في مواجهة عدو يميني صهيوني متطرف لا يعرف إلا القتل وسفك الدماء دون أي رادع أخلاقي. عدو يمارس جرائمه على طريقة أجداده من العصابات الصهيونية العنصرية المتطرفة من أمثال شتيرن والهاجانا والأرجون الذين ارتكبوا أبشع المجازر في فلسطين عام 1948 ودمروا مئات المدن والقرى وقتلو آلاف الضحايا. إنه إرهاب دولة عصابات تدعي الحضارة والديمقراطية وتمارس العنف بأبشع صوره. إن جحافل المستوطنين الصهاينة الذين زحفوا إلى فلسطين من جميع أنحاء العالم هم غرباء ليس لهم مكان بيننا وعليهم أن يعودوا من حيث جاءوا.على العدو الصهيوني أن يدرك أن شعبنا لن يستكين ولن يستسلم للظلم والهوان ولن يلقي السلاح قبل أن يحقق أهدافه الوطنية في التحرير والعودة وتحقيق العدالة والمساواة وأن إسرائيل لن تحظى بالأمن والأمان لشعبها لتبني أمجادها على حساب حقوقنا الوطنية وعزتنا وكرامتنا وأنها لن تجني من حربها الضروس ومن الإبادة الجماعية والتطهير العرقي لشعبنا إلا الفشل الذريع ووصمة العار التي ستلاحقها ولعنة الضحايا الأبرياء من أطفالنا ونسائنا ودمائهم الطاهرة التي ستبقى تلطخ تاريخها الأسود.إن حصيلة العدوان الوحشي على غزة أدمت قلوبنا ولم يعد لدينا القدرة على تحمل المزيد من العذابات ومشاهد الدماء والتهجير والجوع والعطش والمقابر الجماعية والنزوح في البرد القارس دون مأوى. لقد أصبح 5 % من الغزيين بين شهيد وجريح ومفقود بمجموع مائة ألف على الأقل غالبيتهم من النساء والأطفال وآلاف المفقودين الذين ما يزالون تحت الأنقاض.كل هذه التكلفة الباهظة التي يستثمرها نتنياهو لإطالة عمره السياسي وبقائه في السلطة بعيداً عن المحاسبة بعد فشله في حماية المستوطنين من هجمات المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر ولقضايا الفساد المتهم بها.إن ما أقدمت عليه حركة حماس ما هو إلا ردة فعل طبيعية لكل ما تقوم به إسرائيل في الضفة الغربية وفي غزة وعلى مدار خمسة وسبعين عاما من الملاحقات الأمنية للشباب المقاوم وقتلهم وتدمير بيوتهم واعتقال آلاف المناضلين منهم. إلى متى ستبقى هذه القوى الغاصبة لأرضنا تعربد وتقتل وتدّعي أنها تدافع عن نفسها وهي التي تملك أكبر ترسانة عسكرية متطورة في المنطقة بدعم من الولايات المتحدة الأميركية التي تزودها بمليارات الدولارات وصفقات الأسلحة الفتّاكة تشرف إشرافا مباشرا على سير المعارك الضارية في غزة بوجود اساطيلها البحرية والجوية وخبرائها ومستشاريها إلى جانب آلاف المرتزقة الذين يشاركون في المعارك الدائرة. إضافة إلى دعم الدول الأوروبية السياسي والعسكري. كل ذلك أمام مرأى ومسمع العالم وصمت عربي مطبق ومؤلم يشكل غطاء للعدوان الوحشي على شعبنا.وفي هذه المناسبة من حقنا كفلسطينيين أن نقول إن اتفاقيات أوسلو قد انتهت صلاحيتها تماماً بعد أن فشلت فشلاً ذريعاً في حماية أهلنا وأرضنا في الضفة الغربية. فماذا كانت نهاية التنسيق الأمني مع العدو الصهيوني سوى استباحة شعبنا في الضفة الغربية استباحة مروّعة وسط غياب تام للسلطة التي كان من المتوقع منها أن توفر الحد الأدنى من الحماية والكرامة لشعبها. وكما انتهت صلاحية اتفاقيات أوسلو كذلك انتهت صلاحية فكرة " حل الدولتين" التي تحولت إلى شعار فارغ بلا مضمون بعد أن استولت إسرائيل على الضفة الغربية بشكل شبه مطلق بالمستوطنات وبالسيطرة الأمنية الكاملة. ومن الواجب أن أذكر في هذا السياق برؤية الحكيم لمستقبل فلسطين وذلك بعد القضاء على الفكر الصهيوني والتي عبر عنها في كتابه " الثوريون لا يموتون أبداً" إذ قال " أنا مع عودة كل فلسطيني إلى المكان الذي جاء منه. سيكون بإمكاننا في المستقبل أن نحصل على الاعتراف بحق العودة. كما أنني أؤمن بدولة واحدة ديمقراطية وتعايش سلمي بين اليهود والفلسطينيين. تلك هي فلسفتي وسأواصل النضال حتى النفس الأخير من أجل تحقيق هذا المثال"أحيي الأخوة المناضلين الأبطال في حماس والجهاد الإسلامي ورفاقنا في الجبهة الشعبية وجميع المقاومين الشرفاء من مختلف الفصائل الفلسطينية وأخص بالذكر الأخوة في حركة حماس كحركة تحرر وطني وجزء لا يتجزأ من النسيج الوطني الفلسطيني وفصيل أساسي من فصائل المقاومة خاض العديد من المعارك والحروب مع العدو الصهيوني وقدمت الكثير من التضحيات. إن حماس متجذرة في عمق الأرض وهي في اشتباك مستمر ومفتوح مع هذا العدو الشرس، كما أنها تتمتع بحاضنة شعبية اليوم وأكثر من أي وقت مضى كما تحظى قضيتنا الفلسطينية العادلة اليوم وأكثر من أي وقت مضى بتأييد عالمي يظهر جلياً وبوضوح من خلال المظاهرات العارمة في العواصم والساحات العربية والغربية وفي جميع أنحاء العالم.أحيي المقاومة اللبنانية في الجنوب اللبناني الصامد والتي تدافع دفاعاً مستميتاً عن أرضها وعن شعبها وتناصر وتساند المقاومة الفلسطينية في حربها الضروس دفاعاً عن غزة والضفة الغربية.تحيّة نضالية للمقاومة اليمنية والشعب اليمني العظيم وهو يتصدى لأعتى القوى المعادية لشعبنا دفاعاً عن فلسطين. وهذا ليس غريباً على الشعب اليمني الذي خاض أشرس المعارك في ستينيات القرن الماضي واستطاع تحرير اليمن الجنوبي من براثن الاستعمار البريطاني بإشراف مباشر ومساهمة مؤثرة من حركة القوميين العرب. لقد عبّر الحكيم في مذكراته كم أنه يشعر الفخر والاعتزاز لدوره في دعم ومساندة اليمن. ماأزال أذكر بالاسم الثوار اليمنيين في تلك المرحلة المشرّفة من تاريخ الشعب اليمني والعلاقة الوثيقة التي كانت تربط ثوار اليمن بالحكيم وبحركة القوميين العرب. ولا أنسى أن أتوجه بالتحية للمقاومة العراقية الباسلة في تصديها للوجود الأميركي العسكري على الأراضي العربية ومناصرتها لقضيتنا الفلسطينية العادلة.كما أتوجه بالتحية والامتنان إلى دولة جنوب أفريقيا حكومة وشعباً لجهودهم في ملاحقة الصهاينة قضائيا من خلال محكمة العدل الدولية دفاعاً عن أهلنا في غزة. إن هذا الموقف التاريخي سيبقى مصدر اعتزاز وامتنان لشعبنا وقضيته العادلة.تحية إجلال وإكبار إلى المقاومة الفلسطينية وصمودها الأسطوري في وجه العدو الصهيوني أشرس عدو على وجه الأرض.المجد والخلود إلى روح الحكيم في الذكرى السادسة عشرة لرحيله. المجد والخلود إلى جميع الشهداء الأبرار من الأطفال والنساء الأبرياء في غزة وإلى جميع المناضلين الأبطال الذي سالت دماؤهم الغالية على أرض غزة والضفة الغربية. ستبقى ذكراهم حيّة في وجداننا جميعاً ما حييناعلى هذه الأرض.