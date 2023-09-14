الخميس 14 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

قانون الجرائم الإلكترونية بين التطبيق وضرورة المراجعة

قانون الجرائم الإلكترونية بين التطبيق وضرورة المراجعة
قانون الجرائم الإلكترونية بين التطبيق وضرورة المراجعة
د. أشرف الراعي
دخل قانون الجرائم الإلكترونية الأردني حيز التنفيذ بعد مرور 30 يوماً على نشره في الجريدة الرسمية، وبعد جدل واسع مجتمعياً أحاط بثناياه، وبتفاصيله؛ فانكب القانونيون على شرحه وتفسيره، منهم من اختلف معه ومنهم من اتفق. منهم من عارضه ومنهم من أيده. وقد كنت شخصياً ممن أيدوه؛ فالقانون – من وجهة نظري – لا يتعارض بالمطلق مع حرية التعبير عن الرأي المكفولة دستوراً وقانوناً، لا بل تكفلها الشرائع السماوية والدينية والعهود والمواثيق والمعاهدات الدولية والتي بعد أن صادق الأردن عليها أصبحت جزءاً من التشريع الوطني، وهو أمر أشارت له قرارات محكمة التمييز الأردنية الموقرة، والمحكمة الدستورية الموقرة.اضافة اعلان

فالفارق بين حرية الرأي والتعبير وارتكاب الأفعال المجرمة، فارق واضح وبيّن؛ ذلك أن تجريم أفعال الذم والقدح والتحقير وإشاعة الأخبار الكاذبة المنصوص عليها في القانون وبين ممارسة الصحافيين والإعلاميين والمواطنين حقوقهم في التعبير عن آرائهم يفصله ما يسمى "النقد للمصلحة العامة"، والذي يجب أن يكون محكوماً بجملة من الضوابط، وأبرزها أن تكون الواقعة التي تم انتقادها صحيحة، وأن يكون النقد قصد صيغ في عبارات ملائمة، وأن يكون النقد مفيداً اجتماعياً، وأن لا يتعدى واقعة النقد إلى الظروف والعلاقات والأمور الشخصية.

وعلى أية حال، فهذا القانون وإن كان قد أصاب في العديد من الجوانب، إلا أنه كأي قانون آخر، له إيجابياته وسلبياته؛ فأما الإيجابيات فتتمثل في النص بشكل واضح على العديد من الأفعال المجرمة، ومن أبرزها الابتزاز، وإشاعة الأخبار الكاذبة، واغتيال الشخصية، وترويج الأسلحة والذخائر عبر المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي، فضلاً عن تجريم أفعال التسول والاحتيال الإلكتروني وتشديد العقوبات في بعض المواقع التي يمكن أن تؤثر بصورة مباشرة على المجتمع، لا سيما وأن إحصائيات وحدة الجرائم الإلكترونية التابعة لمديرية الأمن العام تشير إلى أن عدد الجرائم  الإلكترونية تضاعف منذ العام 2015 وحتى اليوم لأكثر من 6 مرات وهو رقم كبير جداً ويحتاج إلى تدقيق في الدوافع والأسباب التي أدت إلى هذا التزايد المرعب لهذه الجرائم.

لكن من الضروري اليوم، ليس فقط تطبيق القانون، بل مراجعته بشكل مستمر – على الأقل كل عامين – نظراً للتطورات الهائلة التي يشهدها القطاع التقني ولأن التشريع لا بد وأن يكون مواكباً لهذا التقدم، فضلاً عن ضرورة مراجعة التعريفات القانونية للمفاهيم الواردة ضمن ثنايا النصوص القانونية وتضمينها في المادة الثانية منه، لأن هذه المراجعة ستضمن تطبيقاً أفضل للقانون وعدم الخروج على نصوصه، ومواكبة التطورات التقنية.

وبذلك سوف نتجاوز التزايد "المقلق" في الجرائم الإلكترونية كما حدث بالنسبة لتطبيق القانون الملغى رقم 27 لسنة 2015 والذي استمر تطبيقه لنحو 8 سنوات من دون إعادة نظر حتى ارتفعت حدة الجرائم الإلكترونية على النحو الذي أشرنا له في أعلاه، مع ضرورة أن تترافق هذه التعديلات مع كامل المنظومة التشريعية الناظمة لحرية الرأي والتعبير بما فيها قانون المطبوعات والنشر وقانون نقابة الصحفيين وغيرها من القوانين التي تتعلق بصورة مباشرة أو غير مباشرة في العمل الصحافي والإعلامي؛ والتي يصل عددها في المملكة إلى نحو 30 قانوناً.


ashrafraie@gmail.com
أرشيفية

توصيات مؤتمرات المغتربين المتكررة 29 آب 2023

Untitled-1

التحول الرقمي والدفع الإلكتروني في الأردن 28 آب 2023

يوسف عبدالله محمود

هل صناعة الجوع خرافة مضللة؟ 23 آب 2023

د. محمود أبو فروة الرجبي

تحديات صناعة المحتوى الرقمي العربي 22 آب 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
د. محمود أبو فروة الرجبي

العمل الحزبي في الأردن حاجة وليس ترفا

12 أيلول 2023
حازم رحاحلة

رحاحلة يكتب: ما نريكم إلا ما نرى

11 أيلول 2023
Threats-QR-Codes-000

رمز التحقق QR code

09 أيلول 2023
د. ابراهيم بدران

مكانة المرأة.. واستحقاقات التمكين

09 أيلول 2023
د. محمود أبو فروة الرجبي

نعمة الذكاء الاصطناعي العظيمة

30 آب 2023
Untitled-1

رحاحلة يكتب: ذلك يعتمد عليكم

29 آب 2023
افكار و مواقف

30 عاما بعد أوسلو: "الاحتلال في كل مكان"..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

مخالفات قانون السير

سلامة الدرعاوي |اليوم

تثبيت المقدسيين.. هدف أردني

سميح المعايطة |اليوم

في المسألة الأوروبية

مالك العثامنة |اليوم

لماذا لا يكون الصنوبر مثمرا؟

رزان زعيتر |اليوم

خط الحرير الجديد دون تركيا والصين

رامي خريسات |اليوم
ترجمات
المؤرخ آفي شلايم - (أرشيفية)

حين كان اليهود عربا: عوالم آفي شلايم الثلاثة

ترجمات | منذ19 ساعة
حطام منزل عائلة فلسطينية هدمه الجيش الإسرائيلي في قرية دوما جنوب نابلس في 2 شباط (فبراير) 2023 - (المصدر)‏

"أوسلو" ماتت.. وعلى الإسرائيليين الليبراليين التحالف مع الفلسطينيين ‏

ترجمات |12 أيلول 2023
1694099581569650600

منع ارتداء العباءة في المدارس.. امتداد العلمانية القمعية في فرنسا

ترجمات |08 أيلول 2023
Untitled-1

حقيقة جدل العباءات المدرسية في فرنسا‏

ترجمات |11 أيلول 2023
جنود أميركيون يفتشون قصرًا مدمرًا في بغداد، العراق، 7 نيسان (أبريل) 2003 – (أرشيفية)

حروب ما بعد 9/11 قتلت نحو 4.5 مليون إنسان

ترجمات |11 أيلول 2023
1694336044841334900

‏"مثل 1948": التطهير العرقي الجديد للضفة الغربية (2-2)

ترجمات |10 أيلول 2023
 