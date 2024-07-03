 
الأربعاء 03 تموز 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

قراءة في كتاب "الرأسمالية تجدد نفسها"

يوسف عبدالله محمود
يوسف عبدالله محمود
عالمنا المعاصر لا يقيم وزناً لحياة الإنسان العادي، عالمنا يحفل بمتناقضات تثير الاستغراب.
ترتفع إنتاجية عمل الإنسان ومع ذلك يتزايد الفقر وبخاصة في المجتمعات النامية. تتعاظم “القوة المنتجة” في العالم ولكنها لا تنعكس على العلاقات الاجتماعية. العلاقات الاجتماعية تزداد تخلفاً رغم الثورة المعرفية والتكنولوجية. الرأسمالية المعاصرة قسمت العالم إلى دول غنية وأخرى فقيرة مسحوقة. اضافة اعلان
في كتابه المتميز “الرأسمالية تجدد نفسها” يشكو الخبير الاقتصادي البارز د. فؤاد مرسي من هذه الظاهرة العالمية التي تخدم مصالح أقلية قليلة في العالم فتضاعف ثراءهم بينما تزيد غالبية البشر فقراً ومعاناة.
في كتابه يقول د. فؤاد مرسي: “يحفل عالمنا بالمتناقضات المذهلة التي يتخذ بعضها شكل مفارقات”. (د. فؤاد مرسي، المرجع السابق ص 478).
والسؤال هنا: لماذا هذه المفارقات؟
لأن وفرة الإنتاج تذهب مكاسبها لجيوب الأغنياء من أصحاب النفوذ وتجار الحروب.
نعم لقد طورت الرأسمالية “منجزات العلم الحديث” ولكنها- مع الأسف- لم تغير نظرتها إلى الإنسان العادي.
“ما يزال نظام الإنتاج قائماً على الملكية الخاصة لرأس المال”. (المرجع السابق ص 17).
من هنا يستخف د. فؤاد مرسي بالقول إن العلم صار قوة إنتاجية لأنه لم يصبح “قوة اجتماعية أو عاملاً إنسانياً”.
يحذر هذا العالم الراحل من مخاطر “الثورة العلمية”- وهو محق في ذلك- لأنها إذا لم يحسن ضبطها “ستدفع العالم بأسره إلى حالة الخطر المميت”. (المرجع السابق ص 12).
ما حذر منه هذا العالم والخبير الاقتصادي باتت نُذُره تتصاعد اليوم في ظل قيادات عالمية لا تعنيها هموم البشرية بقدر ما تعنيها مصالحها الخاصة.
والمؤسف أن هذه القيادات العالمية في الدول الكبرى تتعامل تعاملاً غير متكافئ مع البلدان النامية والمتخلفة، ومنها مجتمعاتنا العربية.
“ما زالت حريصة على تأكيد أواصر التبعية التي تربط المراكز بالأطراف”. إن آخر ما تفكر فيه هذه القيادات موضوع إشاعة “السلام” في العالم، والدليل على ذلك ما يعيشه عالمنا اليوم.
share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
د. حسن عبد الله الدعجة

الانتقال الكبير: مسيرة الأردن نحو الاستقرار والتحديث (2-2)

منذ 14 دقيقة
حازم القراله

حج ثمنه الموت

18 حزيران 2024
د. هايل ودعان الدعجة

الكيان الإسرائيلي.. تحت الضغط الدولي

05 حزيران 2024
يوسف عبد الله محمود

فندلي.. المنحاز للحق الفلسطيني طوال حياته

05 حزيران 2024
د. محمود أبو فروة الرجبي

متى ستلفظ الديمقراطية الغربية أنفاسها الأخيرة؟

04 حزيران 2024
د. حسن عبدالله الدعجة

هل تنجح خطة بايدن لوقف العدوان على غزة؟

04 حزيران 2024
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

وديعة النبي

ماهر أبو طير |اليوم

بعد الحرب

موفق ملكاوي |اليوم

"قوننة" المسؤولية الاجتماعية

محمود خطاطبة |اليوم
سلامة الدرعاوي

للعلم فقط

سلامة الدرعاوي |اليوم

تلك الضفة المحتلة

مالك العثامنة |اليوم

حوكمه قطاع التأمين والاستدامة

رامي خريسات |اليوم
ترجمات
مغاربة يعبرون عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني - (أرشيفية)

أميركا تخسر العالم العربي.. والصين تجني الفوائد (2-2)

ترجمات | منذ2 ساعة
مغاربة يعبرون عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني - (أرشيفية)

أميركا تخسر العالم العربي.. والصين تجني الفوائد (2-1)

ترجمات |02 تموز 2024
جنود إسرائيليون يتجادلون مع رجل فلسطيني بعد هجوم شنه مستوطنون في قرية بورين، جنوب نابلس - (المصدر)

المستوطنون ينفذون فعليا خطة سموتريتش لضم الضفة الغربية

ترجمات |01 تموز 2024
مع ازدياد الحصول على الأخبار من وسائل التواصل الاجتماعي يرتفع خطر انتشار الأخبار الكاذبة بصورة مقلقة - (المصدر)

الأخبار الكاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي أزمة يتم تجاهلها

ترجمات |01 تموز 2024
رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

نحن إسرائيليون ندعو الكونغرس إلى عدم دعوة نتنياهو

ترجمات |01 تموز 2024
‏آليات عسكرية إسرائيلية تستعد لشن عملية برية في غزة، تشرين الاول (أكتوبر) 2023 – (أرشيفية)

لماذا ليست لدى نتنياهو خطة لـ"اليوم التالي" في غزة‏؟

ترجمات |30 حزيران 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
غلاء إيجارات المنازل

غلاء إيجارات المنازل

إدمان الهواتف الذكية! 02 تموز 2024

كاريكايتر حمزة حجاج- إدمان الهواتف الذكية!

قصة أردنية 01 تموز 2024

قصة أردنية

رحم الله شهداء الوطن والعطاء.. 25 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - رحم الله شهداء الوطن والعطاء..

الكندشن 30 حزيران 2024

حمزة حجاج - الكندشن

الدايت 29 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- الدايت
 