قراءة في كتاب "الرأسمالية تجدد نفسها"

يوسف عبدالله محمود

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عالمنا المعاصر لا يقيم وزناً لحياة الإنسان العادي، عالمنا يحفل بمتناقضات تثير الاستغراب.ترتفع إنتاجية عمل الإنسان ومع ذلك يتزايد الفقر وبخاصة في المجتمعات النامية. تتعاظم “القوة المنتجة” في العالم ولكنها لا تنعكس على العلاقات الاجتماعية. العلاقات الاجتماعية تزداد تخلفاً رغم الثورة المعرفية والتكنولوجية. الرأسمالية المعاصرة قسمت العالم إلى دول غنية وأخرى فقيرة مسحوقة.في كتابه المتميز “الرأسمالية تجدد نفسها” يشكو الخبير الاقتصادي البارز د. فؤاد مرسي من هذه الظاهرة العالمية التي تخدم مصالح أقلية قليلة في العالم فتضاعف ثراءهم بينما تزيد غالبية البشر فقراً ومعاناة.في كتابه يقول د. فؤاد مرسي: “يحفل عالمنا بالمتناقضات المذهلة التي يتخذ بعضها شكل مفارقات”. (د. فؤاد مرسي، المرجع السابق ص 478).والسؤال هنا: لماذا هذه المفارقات؟لأن وفرة الإنتاج تذهب مكاسبها لجيوب الأغنياء من أصحاب النفوذ وتجار الحروب.نعم لقد طورت الرأسمالية “منجزات العلم الحديث” ولكنها- مع الأسف- لم تغير نظرتها إلى الإنسان العادي.“ما يزال نظام الإنتاج قائماً على الملكية الخاصة لرأس المال”. (المرجع السابق ص 17).من هنا يستخف د. فؤاد مرسي بالقول إن العلم صار قوة إنتاجية لأنه لم يصبح “قوة اجتماعية أو عاملاً إنسانياً”.يحذر هذا العالم الراحل من مخاطر “الثورة العلمية”- وهو محق في ذلك- لأنها إذا لم يحسن ضبطها “ستدفع العالم بأسره إلى حالة الخطر المميت”. (المرجع السابق ص 12).ما حذر منه هذا العالم والخبير الاقتصادي باتت نُذُره تتصاعد اليوم في ظل قيادات عالمية لا تعنيها هموم البشرية بقدر ما تعنيها مصالحها الخاصة.والمؤسف أن هذه القيادات العالمية في الدول الكبرى تتعامل تعاملاً غير متكافئ مع البلدان النامية والمتخلفة، ومنها مجتمعاتنا العربية.“ما زالت حريصة على تأكيد أواصر التبعية التي تربط المراكز بالأطراف”. إن آخر ما تفكر فيه هذه القيادات موضوع إشاعة “السلام” في العالم، والدليل على ذلك ما يعيشه عالمنا اليوم.