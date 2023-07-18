قراءة في كتاب "ديمومة المسألة اليهودية"

يوسف عبد الله محمود

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يقول بن غوريون في مذكراته «لو كنت قائداً عربياً لما وافقت على أي اتفاق مع إسرائيل» كلام لو يتناهى إلى مسامع القادة العرب!البروفيسور جوزيف مسعد أستاذ مساعد في تدريس السياسة العربية الحديثة والتاريخ الثقافي في جامعة كولومبيا الأميركية. في كتابه «ديمومة المسألة اليهودية» الصادر عن دار الآداب اللبنانية العام 2009، يتناول بشكل نقدي الخطاب الصهيوني في المسألة اليهودية مُفنداً ما جاء فيه من ادعاءات مُخلة بالحقيقة التاريخية. ينتقد د. مسعد تراجع المشروع الوطني الفلسطيني الذي تجاذبته عدم الشفافية في كثير من جوانبه. التراجع سببه عدم المصداقية.في مقدمة الكتاب يشير المؤلف إلى «أن المسألة اليهودية برزت في أواخر القرن الثامن عشر في أوج عصر الأنوار الأوروبي، فيما برزت المسألة الفلسطينية في أوائل القرن العشرين». (المرجع السابق ص 13).من هنا جعل الكاتب ارتباط المسألة اليهودية بالمسألة الفلسطينية بالموضوع الرئيس لكتابه محللاً وناقداً هذه العلاقة. مفردات مختلفة ساقها، منها الإيجابي ومها السلبي.في مقدمة هذه المفردات ما سُمي بِ «الإرهاب» هذا المفهوم الذي تم التحايل عليه وحَرفه عن حقيقته، كأن يتم تسمية المقاومة الفلسطينية بأنها نوع من «الإرهاب».في مقالي هذا سأقصر حديثي على الحوار الهادف الذي دار بين مؤلف الكتاب د. جوزيف مسعد وبين أستاذ التاريخ في جامعة بن غوريون «موريس»، وهو كما تم وصفه من أبرز الممارسين لما يُدعى بمدرسة التاريخ الإسرائيلية الجديدة.وبصدق فإن هذا الحوار ترفّع عن النهج التقليدي في تبادل الاتهامات، لكنه اعتمد الموضوعية، هذه الموضوعية التي بات الحرص عليها نادراً إن عربياً أو دولياً.ومع أن د. موريس اعترف بالظلم الذي وقع على الفلسطينيين وشردهم عن ديارهم إلا أنه وبمفرداته يقول: «لن أستخدم كلمة «ظلم» فيما يتعلق بما حصل العام 1948. وفي تبريره لذلك يضيف «يمكنك القول بأنه كان هناك ظلم في هجوم الدول العربية في 15 أيار على دولة إسرائيل». (المرجع السابق ص 350)في رأيه كان هذا انتهاكاً لقرار التقسيم الصادر عن الأمم المتحدة في 29 تشرين الثاني 1947.وفي ردّه على هذا الزعم يقول د. مسعد: «إن هجوم الدول العربية على إسرائيل آنذاك قد تم بعد ستة أشهر أو سبعة من الطرد المُمنهج للفلسطينيين. جواب مُفحم وقال د. مسعد: جواب لم يأبه به معظم ساسة العرب.وتلك في رأيه كانت ذريعة للحرب لدى الدول العربية. لكنهم دخلوها وقلوبهم شتى! «إن السكان اليهود في فلسطين كانوا آنذاك يشكلون ثلث مجموع السكان، وإن الثلثين المتبقيين كانوا من العرب الفلسطينيين. ومع هذا منحهم قرار التقسيم معظم الأرض أي ما يقرب من 55 بالمائة من أرض فلسطين». (المرجع السابق ص 355).بالطبع كان هذا ظلماً وانتهاكاً لشرعية القرار الدولي.وفي نقد مرير لموقف الدول العربية من القضية الفلسطينية يطالب د. مسعد الفلسطينيين أن يعيدوا النظر في الظلم الفعلي المحيق بوضعيتهم والذي تسببت به الصهيونية والدولة الإسرائيلية. «كما عليهم ألا ينسوا المظالم التي لحقت بهم من قبل الأنظمة العربية». (المرجع السابق ص 356).وهي مظالم تتفاقم يوماً بعد يوم في حين السلطة الفلسطينية قد تم تحجيمها.«الإسرائيليون يريدون من الفلسطينيين أن يعيدوا النظر بما يؤمنون به!» (المرجع السابق ص 357).إنه المستحيل!أما رؤساء أميركا فهم مع إسرائيل قلباً وقالباً. هذا الرئيس الراحل ريغان أبدى استعداده لخوض حرب نووية إذا هاجم العرب إسرائيل بمساعدة الروس، بينما الرئيس بوش أعلن أن النظام العالمي الجديد هو (النظام الأميركي)، أما المؤرخ فوكوياما فروّج لنهاية التاريخ، بينما نظر هانتجتون لصراع الحضارات. أما الرئيس الأميركي كارتر فله مفردات مثيرة للاستياء: «إننا نتقاسم معكم (الإسرائيليون) تراث التوراة». (كتاب «المسيح اليهودي» تأليف رضا هلال ص 257).