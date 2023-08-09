للجنة الأولمبية نرفع القبعة ولاتحاد كرة السلة تعظيم سلام

فراس تيسير ملحس

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من أجمل مخرجات تضافر الجهود بين المؤسسات الوطنية ما نشهده من إنجازات في لعبة كرة السلة، والتي تجلّت هذا العام بتأهل منتخبنا الوطني للرجال لبطولة كأس العالم، وكذلك حصول منتخبنا الوطني للسيدات على لقب البطولة العربية لثلاثيات كرة السلة، وغيرها وغيرها من الإنجازات التي نفتخر بها كأردنيين.وهذه النجاحات ما كانت تتحقق إلا نتيجة التشاركية والتفاعل الإيجابي والتجانس بين اتحاد كرة السلة وبين اللجنة الأولمبية في توحيد الجهود الوطنية الرامية لرعاية وتطوير الرياضة على الصعيد الوطني وتشجيع مشاركة المرأة في الأنشطة الرياضية والتي تصب جميعها في تمكين الشباب وتعزيز تنمية الانتماء والولاء للوطن وقيادته.وهذه الديناميكية أفرزت منتخبا وطنيا قادرا على تمثيل المملكة في البطولات والدورات الأولمبية والعالمية والإقليمية، كما وأنها كانت الدافع وراء استقطاب الواعدين والموهوبين للمنتخبات الوطنية لتمثيل الأردن في المحافل الدولية خصوصاً وأن عددا من لاعبي المنتخب الوطني مقيمون أو محترفون خارج المملكة.هذا النموذج من العمل المؤسسي المتكامل والمتجانس لم يأتِ من فراغ، بل جاء نتاج منظومة تشريعية واضحة وشفافة وهيكل مؤسسي يقوم على مبدأ الإدارة الحصيفة، وقد يكون نموذجاً يُحتذى به من قبل المؤسسات الوطنية من خلال تبني أبسط مبادئ الحاكمية الرشيدة والشراكة الفعلية- ليس فقط على صعيد المؤسسات الوطنية- بل بمشاركة القطاع الخاص وذلك لتحقيق وتعزيز التنمية الشاملة وقيم المواطنة الصالحة.فالمنتخب الوطني ليس فقط بلاعبيه وأجهزته الإدارية والفنية التي نراها في الملعب، فهناك مؤسسات تقف وراءه للوصول إلى سبل النجاح، وكلما تجانست وتفاعلت هذه المؤسسات في عملها يكون العائد إيجابياً على الوطن ويعزز قدرات الشباب ومنحهم الفرصة للمشاركة في العمل الوطني.ولعل الأجمل من كل ذلك أن هذا التضافر والتجانس والعمل المؤسسي المتكامل جاء من رحم الأوراق النقاشية لجلالة الملك عبدالله الثاني، حفظه الله ورعاه، الذي وجه المؤسسات الوطنية للعمل كفريق واحد لما فيه خدمة الوطن والمواطن وتعزيز دور الشباب في المجتمع. وهذا النهج الذي سارت عليه اللجنة الأولمبية والتي على رأسها صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن الحسين، كما وسار عليه اتحاد كرة السلة وذلك من خلال وضع رؤية واضحة وأهداف محددة مكنتها من قطف ثمار هذه النجاحات وتحقيق تلك الإنجازات.وفي الختام، فإننا لا ننكر جهود منتخبنا الوطني لاعبين وإداريين وفنيين، ولكن من واجبنا أيضاً أن «نرفع القبعة» تقديراً للجهد المؤسسي الضخم للقائمين على هذا المنتخب الوطني و»تعظيم سلام» لكل فرد من أفراد هذه المؤسسات.