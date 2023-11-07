لماذا يقدس الغرب وأميركا دولة الاحتلال.. والبعد الديني في ذلك؟

د. محمود أبو فروة الرجبي

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يجب ألا نصدم من حجم التأييد الأميركي، ومعه غالبية الأوروبيين لدولة الاحتلال، رغم كل ما تقوم به من خروقات لحقوق الإنسان ومن قتل وتشريد، ويجب ألا تصيبنا الدهشة عندما نرى مسؤوليهم لا يتحدثون عن آلاف الأطفال الفلسطينيين الذين يقتلون، وهم يدوخوننا – ليل نهار- بحقوق الحيوان، ويمنعوننا من قتل الكلاب التي تعقر أطفالنا، ولكنهم في الـمقابل يزودون دولة الاحتلال بكل ذخيرة، وأدوات القتل، ويعتبرون أن ما تقوم به من قصف المستشفيات، والـمدارس، والكنائس من باب الدفاع عن النفس، وما علاقة ذلك ببعض أنواع التدين في الـمجتمعات الأميركية والأوروبية؟لن نأت بجديد عندما نقول إن وجود دولة الاحتلال حاجة استعمارية لأوروبا – سابقًا – وتمثلها في ذلك بريطانيا كدولة استعمارية كبرى، ثم انتقلت إلى وريثتها الاستعمارية الولايات المتحدة الأميركية، ولا بد أن هناك أسبابا عديدة لهذا التأييد، وخاصة ضرورة وجود كيان في منطقتنا يساعد على تحقيق الأهداف الأميركية، ولكن ما سنتطرق إليه في هذا الـمقال هو السبب الديني لهذا الدعم.أولًا يجب أن نطلع على مصطلح «الصهيونية المسيحية» وهي جماعة منبثقة من الكنائس البروتستانتية الأصولية «والتي تؤمن بأن قيام دولة إسرائيل عام 1948 كان ضرورة حتمية لأنها تتمم نبوآت الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد، وتشكل المقدمة لمجيء المسيح الثاني إلى الأرض كملك منتصر، ويعتقد الصهاينة المسيحيون أنه من واجبهم الدفاع عن الشعب اليهودي بشكل عام وعن الدولة العبرية بشكل خاص، ويعارضون أي نقد أو معارضة لإسرائيل خاصة في الولايات المتحدة الأميركية حيث يشكلون جزءاً من اللوبي المؤيد لإسرائيل».هكذا ما جاء في الـمراجع عن الصهيونية المسيحية، ولتفسير ذلك أكثر عدنا إلى كتاب صدر عام 1990م عن مركز دراسات الوحدة العربية ضمن سلسلة أطروحات الدكتوراة بعنوان «البعد الديني في السياسة الأميركية تجاه الصراع العربي – الصهيوني. دراسة في الحركة المسيحية الأصولية» لمؤلفه الدكتور يوسف الحسن.وقد جاء في الكتاب «وقد كان للحركة المسيحية الأصولية أثر كبير في اتجاهات الانتخابات الأميركية في عامي 1980 1984، ويبرز تأثير قوة هذه الحركة واضحًا ومؤثرا حينما يطرح الصراع العربي الإسرائيلي للنقاش. فبات القس روبرتسون -رجل ديم وصاحب شبكة إعلامية كبيرة - ينظر إلى العرب على أنهم أعداء الله، لأنه يعتبر صراع العرب مع إسرائيل ومعارضتهم لها تحديا لإرادة الله، ويزرع هذه الأفكار ويغذيها في برامجه ونشراته ومؤسساته التعليمية، وشبكته الإذاعية والمرئية الممتدة داخل العشرات من الدول الأجنبية، من بينها جزء من الوطن العربي، من خلال بثه لمحطة تلفزيون النجمة الأمل في جنوب لبنان – أثناء الاحتلال الإسرائيلي للجنوب اللبناني-، التي كان بثها يغطي بثها أجزاء من سورية والعراق، وتركيا، ومصر، وغيرها».إذا تغذي هذه الجماعة الدينية فكرة أن العرب والـمسلمين هم أعداء الله، وضرورة محاربتهم، ويتم من خلالها ربط أفكار هذه الجماعة مع دولة الاحتلال بشكل مباشر، وبفكرة أرض الميعاد، ففي مكان آخر من الكتاب يقول مؤلفه معلقًا على تأييد الإنجليز القوي لدولة الاحتلال بأن ذلك يتطابق مع معتقدات تلك الجماعة «المؤمنة بعودة المسيح الثانية، وبناء مملكة الألف عام السعيد، وما تم من عبرنة أو تهويد للبروتستانتية، إذ شكلت مسألة إعادة تفسير العهد القديم محورا مركزيا في حركة الإصلاح الديني، وقد لعبت هذه التأثيرات دورا أساسيا في تحضير إنجلترا لقبول الصهيونية اليهودية السياسية. إن من أبرز الأمثلة على صحة هذا القول الدور الذي لعبه اللورد بلفور في إخراج أهم أجزاء المشروع الصهيوني، وهو إنشاء دولة إلى إسرائيل، إلى النور والاعتراف الدولي المبكر بهذا الـمشروع».ويستغرب الناس من حماس بعض الأميركيين لشيطنة العرب، بل ولقبول فكرة قتل آلاف الأطفال الفلسطينيين، والناس الأبرياء، وتسوية الأرض بهم، وإلقاء عشرات الآلاف من الاطنان من القنابل، دون أن يرف لهم جفن، ولو بحثنا بعمق عن سبب ذلك، فإن جزءًا منه عائد إلى نظرة هؤلاء إلى أن من يحارب دولة الاحتلال إنما يحارب الله، ويعارض إرادته، بل إن هذا الدعم يجب أن يكون فوق المصالح كلها.جاء في الكتاب «ويعتبر فولويل أول سياسي أميركي يتطرف في القول إن دعم الولايات المتحدة الأميركية لإسرائيل ليس من أجل مصلحة إسرائيل ولكن من أجل مصلحة الولايات المتحدة الأميركية نفسها. كما يعتبر من أبرز قادة الحركة الصهيونية المسيحية الأصولية تأييدا ودعما لإسرائيل. وترجع أسباب هذا الدعم إلى عوامل توراتية وتاريخية وإنسانية. وإلى أن لليهود الحق في الوجود، وإلى أن حولهم – مائة مليون عربي – في ذلك الوقت- من الجيران الملتزمين بقتلهم، وإلى أنهم الأصدقاء الحقيقيون الوحيدون للولايات المتحدة الأميركية في الشرق الأوسط، ويلخص موقفه من إسرائيل في ترديد جملة لا تفارقه في كتبه ومنشوراته وبرامجه ومقابلاته وخطبه، يقول فيها إن الوقوف ضد إسرائيل هو معارضة لله».ولا يقف الأمر عند هذا الحد بل إن اللورد شافتسبري (وهو لورد إنجليزي كان متحمسا للفكرة الصهيونية وتوفي عام 1885) يعتبر إقامة دولة الاحتلال جزءًا من الخطة الإلهية لمجيء المسيح، وكان «يطلق على اليهود دائما تعبير شعب الله القديم، وقد عمل جاهدا لإعادة اليهود إلى فلسطين لأنهم مفتاح الخطة الإلهية لمجيء المسيح ثانية التي من خلالها تتحقق النبوءة التوراتية. وقد احتل شافتسبري مكانا بارزا في تاريخ الحركة الصهيونية المسيحية، ورأى في اليهودي شيئا حيويا بالنسبة إلى أمل المسيحيين في الخلاص، وهكذا صار توطين اليهود في فلسطين مسألة تداخلت فيها المعتقدات التوراتية والطموحات الإمبريالية السياسية والإستراتيجية.»وإذا أردنا أن نعرف لماذا لا ترى الولايات الـمتحدة الأميركية أن الفلسطينيين والعرب يستحقون العدل، فذلك له علاقة دينية راسخة في معتقدات هذه الجماعات المسيحية الصهيونية، وفي ذلك كان روبرتسون أحد الـمتدينين من أصحاب المنابر الإعلامية، ومن المتحمسين في الحركة الصهيونية المسيحية أنه «لا مجال للعدل مع الفلسطينيين، طالما أن رغبة الله في تأسيس إسرائيل، وفي تعيين حدودها، وأن لا مجال لديه في برنامجه لأي حوار مع المسيحيين العرب، لكنه يفتح برنامجه للضيوف من إسرائيل ومن الجماعة اليهودية الأميركية، كما يحتفل في برنامجه بأعياد اليهود باستمرار».إذا هذه هي جزء من الخلفية الدينية، وهي جزء أساسي قامت عليه نظرية التأييد المطلق لإسرائيل في الولايات الـمتحدة الأميركية، وبريطانيا، وشكلت سندًا قويًا من أجل الدعم الأوروبي الكبير لكيان الاحتلال، ولا بد من الإشارة هنا إلى أن استغلال جماعة دينية مسيحية من أجل دعم «إسرائيل» لا يعني بحال من الأحوال أن كل الجماعات الدينية المسيحية تحمل الفكر نفسه، وقد رأينا من خلال الاقتباس السابق أن العداء للعرب لم يقتصر اتجاه الـمسلمين منهم، بل والمسيحيين الذين شكلوا مع إخوانهم الـمسلمين جزءًا مهما من مقاومة المحتل في فلسطين.يجب ألا نستغرب من الدعم الغربي اللامتناهي للكيان الإسرائيلي فهناك بعد ديني لا يمكن إهماله مع عوامل أخرى تشكل روافع قوية من أجل جعل «إسرائيل» حاجة ملحة لا يتم الاستغناء عنها في الدول الاستعمارية الغربية، والنتيجة أن «إسرائيل» أصبحت محصنة وفوق كل القوانين الدولية، والضحايا هم العرب الفلسطينيون.