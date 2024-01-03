ماذا خسرت إسرائيل بعدوانها على غزة؟

د. محمود أبو فروة الرجبي

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لن تدرك دولة الاحتلال الإسرائيلي حجم الخسائر التي منيت بها بسبب عدوانها على غزة، أو التي ستأتي تباعًا، وقد تستمر لسنوات طويلة، ولن يكون أقلها الخسائر الاقتصادية، بل تمتد إلى جعل القضية الفلسطينية تعود إلى أولويات دول وشعوب كثيرة في العالم، ناهيك عن توعية الأجيال الجديدة في الوطن العربي وبالعالم بأهمية، وعدالة هذه القضية، وخلق أعداء جدد للكيان بطريقة لا يمكن أن توصف إلا بالجنونية، هذا إذا وضعنا جانبًا التغيرات العميقة في الداخل الإسرائيلي، وإشكاليات الشعور بعدم الأمان لدى الناس هناك، وزيادة نسبة الهجرة المعاكسة إلى أوروبا من قبل اليهود الإسرائيليين.عاش الإسرائيليون خلال هذ العدوان فترة من الشلل النفسي والقلق والخوف المرضي، حيث زادت هجمات المقاومة الفلسطينية من مستوى الخوف وعدم الاستقرار لدى الناس هناك. هذا الشعور بعدم الأمان له تكلفة باهظة، حيث يتعين على الحكومة الإسرائيلية استثمار مواردها بشكل متزايد في تعزيز الأمان، فالستار الحديدي الذي رافق دولة الاحتلال منذ اغتصابها لفلسطين تهاوى فجأةً، وإذا أدركنا أن هذا الكيان يختلف عن أي دولة في العالم في أنه قائم على نظرية الأمان الـمطلق، والتفوق الكبير على الجيران، والردع التام، وهذا يعني أن أي خلل يحصل في هذه المنظومة قد يؤدي إلى خلخلة الدولة، وربما إنهائها بشكل أو بآخر، فكيف إذا تغيرت المعادلة على الأرض، وأصبح لدى الفلسطينيين قوة تهاجم، وتدافع، وتدك الـمدن الفلسطينية المغتصبة بالصواريخ، في هذه الحالة لن يشعر الإسرائيلي بالأمان، وسيودع حالة الاستقرار التي بدأ يشعر بها في السنوات الأخيرة.تتوالى التقارير حول خسائر الكيان الصهيوني بسبب هذه الحرب، ومنها الخسائر الاقتصادية، فهناك من يقدر التكلفة المباشرة لرواتب جنود الاحتياط بـ 1.38 مليار دولار شهريًا، إضافة إلى أن هناك خطة لمساعدتهم بتكلفة سنوية 2.5 مليار دولار، إضافة إلى التكاليف المباشرة للذخائر المستخدمة، والأسلحة المدمرة – خاصة الدبابات-، ورغم الدعم غير المحدود من الولايات الـمتحدة وجهات أخرى لدولة الاحتلال، فإن هذه الخسائر لها تأثيرات مباشرة على الاقتصاد الإسرائيلي، بدأت تظهر بقوة لا تخفى على أحد.تسببت هذه الحرب بزيادة معدلات البطالة داخل دولة الاحتلال، فقد أشارت إحدى الإحصائيات أن عدد «الباحثين عن عمل في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي 332 ألفا، أي بزيادة نسبتها 47 % مقارنة بتشرين الأول (أكتوبر)، وفق مكتب التشغيل التابع لمؤسسة التأمين الإسرائيلية»، ونتيجة لما تم ذكره، فإن هذا سيؤدي إلى انكماش الاقتصاد الإسرائيلي، وما يدلل على ذلك، ما جاء في وصف صحيفة يديعوت أحرونوت للاقتصاد الإسرائيلي بأنه: «يختنق بسبب الحرب على غزة».وعلى صعيد الشيكل – العملة الإسرائيلية – فإنه فقد أعلى جزء من قيمته مقابل الدولار الأميركي، وقد شهد انخفاضًا إلى أدنى مستوى له خلال 8 سنوات، مما اضطر البنك المركزي الإسرائيلي لضخ 12 مليار دولار للحفاظ على قيمته، ومع ذلك بقي الخطر عليه كبيرًا، إضافة إلى تراجع البورصة في تل أبيب بنسب متفاوتة تصل إلى 8 % مع أول يوم تداول بعد طوفان الأقصى، وفوق ذلك إغلاق حقل غاز تمار، واستدعاء ما بين 300 ألف إلى 360 ألفا من الجنود الاحتياطين، وهذا يكلف الخزينة مبالغ هائلة، ويؤثر على إنتاجية القطاعات الـمختلفة، وهذا ما ظهر من خلال اعتراضات عدد كبير من أصحاب الشركات الصغيرة التي آلت إلى الانهيار، وعدم وجود أي دخل لديها سواء بسبب الاستدعاء للاحتياط، أو التداعيات الاقتصادية الأخرى، وفي قطاع السياحة يتوقع أن تكون الخسائر كبيرة، وفوق التصور.ومن جانب آخر ساهمت الحرب الأخيرة على غزة، برفع مكانة القضية الفلسطينية لتصبح في صدارة الأخبار، والاهتمامات في العالم، كما أن هذه الحرب أدت إلى زيادة التأييد للفلسطينيين في العالم، ولأول مرة نجد معارضة كبيرة من يهود من مختلف أنحاء العالم، وخاصة من الولايات الـمتحدة لما تقوم به دولة الاحتلال، ومن جانب آخر فإن تغيرًا كبيرًا طرأ على الرأي العام العالمي باتجاه معارضة هذه الحرب، وبتنا نسمع أصواتًا تطالب دولة الاحتلال بالكف عن التباكي، وربط أي فعل غير أخلاقي لها بأنه دفاع عن النفس، وعزو ذلك إلى الهولوكوست، وفي هذا الصدد تعالت الأصوات في أكثر من مكان لتصف ما تقوم به دولة الاحتلال بأنه عمل نازي، ويشبه الهولوكوست.ومن السهل أن يلاحظ أي متابع أن أكبر التغيرات في نظرة الناس إلى دولة الاحتلال تأتي من الشباب الغربي، والسبب هو تأثرهم بالسردية الـمختلفة التي تطرح من خلال منصات التواصل الاجتماعي، حيث لم تعد الرواية الإسرائيلية التقليدية التي تقدم دولة الاحتلال على أنها الضحية، وواحة الديمقراطية والحرية في وسط عربي متوحش تعمل في ظل وجود رواية وسردية أخرى تبين وحشية الاحتلال، وقصفه للمستشفيات، وتسويته لأحياء كاملة بالأرض، وفوق ذلك قصف المستشفيات والـمدارس، ودور العبادة.ومن الخسائر التي تعاني منها دولة الاحتلال بسبب عدوانها الغاشم على غزة، جيرانها، فقد بدأت الشكوك تراود ما يطلق عليه دول الاعتدال العربي بمطامع هذه الدولة التي لا تقف عند حدود فلسطين، بل بتنا نسمع، وبشكل صريح دعوات إلى إقامة إسرائيل الكبرى، ورأينا كيف عرضت خريطة تضم الأردن إلى ما يطلق عليه خريطة «إسرائيل» بوقاحة، ودون مراعاة الاتفاقيات المعقودة مع الأردن، بل إن بعض الـمشاركين في التحالف الحكومي اليميني يضيفون أراضي من السعودية إليها، وكامل سورية ولبنان، وأجزاء من العراق ومصر، وذلك كله على مرأى ومسمع من الجميع، ودون مراعاة هذه الدول، وإحراج حكوماتها أمام شعوبها.أما الإسرائيليون، فيعانون صدمة كبيرة، أثرت على نفسية الغالبية منهم، فقد ورد في التقارير مغادرة «عشرات الأطباء النفسيين في دولة الاحتلال إلى بريطانيا، وتزايد الإصابات بين الجنود» وتشير تلك التقارير أيضًا إلى أن «طوفان الأقصى سيضيف لمن يحتاجون إلى العلاج النفسي 300 ألف شخص جديد، أما من سيعودون من القتال في غزة، فلا يعرف حتى الآن عدد الذين سيعانون منهم من المشاكل النفسية».ما حصل في «طوفان الأقصى» ثم ما جرى من تداعيات حوله، أثبت أن وجود دولة الاحتلال غير طبيعي، فرغم مرور 75 عامًا على اغتصاب فلسطين، واستعمال كل أساليب الإبادة، والقتل، والتشريد، وتضييق المعيشة، وبناء الجيش الإسرائيلي الضخم، ودعم غالبية دول العالم له، وتمتع إسرائيل بدعم غير محدود من أقوى قوة في العالم – الولايات المتحدة الأميركية- وغيرها، فإن هذا لم يجلب الاستقرار لها، وكل يوم تثبت لنا وقائع صمود الشعب الفلسطيني الأسطوري، وقدراته الإبداعية في ابتكار أساليب مقاومة لا تخطر على بال بشر أن مستقبل إسرائيل هو ما يجب أن يدرس، أما الفلسطينيون فلديهم صبر، وإصرار، ومقاومة، ورفض كامل للاستسلام، وخلفهم أمّة كبيرة – 400 مليون عربي- وما يقرب من ملياري مسلم، ومئات الملايين من المتعاطفين من الإنسانيين في العالم كله، ومرور الوقت لن يكون في صالح «إسرائيل».القصف والقتل ودفن الناس في غزة وهم أحياء، له عواقب وخيمة على الـمدى القريب والبعيد، فما حصل غير العرب، وسيغيرهم، ولا يعرف أحد شكل ما سيحصل في غالبية الدول العربية بعد هذه الصدمة، فقد بات العرب أكثر إيماناً بأنفسهم، وكفرا بالنفاق الغربي، بحيث أنه لن يتمكن بعد اليوم من تسويق سلعته التي أثبت أنها غير صالحة، وتستند إلى حق يراد به باطل، فأين الديمقراطية، وحقوق الإنسان، ولماذا لا تطبق في حالة كانت إسرائيل هي التي تنتهكها؟.قد تتعرض غالبية الدول العربية إلى هزات غير محمودة في الـمدى القريب والبعيد، لأن ما يحصل في غزة يجعل الناس في هذه الدول وخاصة الشباب يفكرون بطريقة مختلفة، وينتقدون حكوماتهم بقوة أكثر، ولا ندري كم ستصل نسبة إيمان الشعوب العربية بحكوماتها في ظل ما حصل ويحصل في غزة، ومن يراقب منصات التواصل الاجتماعي يلاحظ الغضب الشديد على العدو الإسرائيلي، والذي قد ينعكس – لا سمح الله – داخليًا في غالبية الدول العربية، ووقتها لا نعرف كيف ستكون طريقة تفريغ هذا الغضب، وانعكاس ذلك كله سيكون في الدرجة الأولى على استقرار، وأمن دولة الاحتلال.إسرائيل هشة أكثر من أي وقت مضى، وقد نستيقظ يومًا على انهيار أكبر فيها أكثر مما نتصوره، بل وأعمق مما يتخيل أكثر العرب تفاؤلاً بالمستقبل.لن يغفر العالم الحر – الآن أو لاحقًا- النازية التي قتلت عشرين ألف إنسان برئ في وقت قصير، وسوّت بالأرض مدنًا بأكملها، فسيرورة وصيروة التاريخ تقول لنا إن الغاصب منتهٍ لا محالة.