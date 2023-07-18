ماذا يعني أن يكتب طفلك قصة؟

د. محمود أبو فروة الرجبي

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يحب الأطفال القصص، ويتفاعلون معها، والأهم من ذلك أننا يمكن أن نعلم الأطفال كيفية كتابة القصة، وهذا يحقق لهم إنجازاً سهلًا، وسريعًا، وبسيطًا يمكن أن يزيد ثقتهم بأنفسهم، وفي الوقت نفسه نجعلهم يقومون بشيء نافع، يفيدهم في حياتهم.يمكن لأي طفل مهما كان مستواه أن يكتب قصة إذا تعرض لتدريب جيد، وتعرف كيف يصل إليها من خلال مجموعة من الخطوات المتسلسلة، وعندما نقول كتابة قصة، نقصد أن ينتج الطفل قصة مكتملة العناصر، أما موضوع الإبداع، فهذا أمر آخر يحتاج إلى شروط كثيرة، ومثابرة، ومتابعة، فما نقصده في مقالنا هذا هو قدرة الطفل على القص، وهي فطرة إنسانية، فنحن جميعًا نمارس القص، ونستمع له، أو نقرأه بشكل أو بآخر، فعندما نحدث الآخرين عما حصل معنا في يومنا فهذا نوع من القص، وعندما نشاهد مسلسلا أو فلما دراميًا، أو ما شابه، فهذا له علاقة برؤيتنا لقصة بشكل أو بآخر، ولن ندخل هنا في جدل هل يمكن أن يتعلم الأطفال الكتابة القصصية أو لا، فشخصيا، ومنذ سبع وعشرين سنة وأنا أعلم الأطفال كيفية كتابة القصة، وفي كل ورشة كان الأطفال كلهم – إلا في حالات نادرة – يكتبون قصة بغض النظر عن مستواها، أو درجة إبداعها، وهذا يجعلنا نقدم لكم فوائد تدريب الأطفال على كتابة القصة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:الأولى: أن الطفل يمارس اللغة، وهذا مهم للغتنا العربية، وكي نحاول أن نجعل أطفالنا على تماس دائم معها، وفي العادة فإن الطفل الذي يحب كتابة القصة، تلقائيًا يحب اللغة التي يكتب بها، ويصبح أكثر ألفة معها، وهذا هدف نسعى إليه وهو تحبيب أطفالنا بلغتنا العربية التي تشكل صلب هويتنا، والجامع بيننا في بلدنا العزيز الأردن، وفي وطننا العربي الغالي.ثانيًا: يشعر الطفل من خلال كتابة القصة أنه يحقق إنجازا، والقاعدة التربوية تقول إن أي إنجاز – مهما كان بسيطًا يمكن أن يحققه الطفل – يزيد من ثقته بنفسه، ويجعل أكثر تفاعلاً مع محيطه، ويحفزه أكثر لمزيد من التعلم، والتدرب، والحصول على المهارات في الحياة، ويساهم في جعله يتطور أسرع مما هو متوقع في سنه.ثالثًا: إشغال وقت الطفل وإبعاده عن الإنترنت وألعابه.إبعاد الطفل عن الإنترنت وألعابه وتطبيقاته وتشجيعه على قراءة وكتابة القصص يمكن أن تكون له فوائد عديدة ومهمة لتطويره الشخصي والعقلي. عن طريق إشغاله، وبذلك نحقق هدفًا تسعى إليه العائلات كلها وهو إيجاد بديل نافع، ومفيد، وممتع، يمنع الطفل من الانغماس في الإنترنت، وتطبيقاته وألعابه، ولو لفترة قصيرة، مما يجعله شخصية أكثر تنوعا في الاهتمامات، وهذا يجعلنا نعيد التأكيد على أن انحصار اهتمام الطفل المعاصر على الإنترنت وتطبيقاته وألعابه، مضر به، وبتنوع شخصيته، وبطرق اكتسابه الخبرات الحياتية الـمختلفة.رابعًا: نعزز كتابة القصص القدرات اللغوية، والتعبيرية للطفل. يتعلم الطفل كيفية التعبير عن أفكاره ومشاعره بطريقة مبدعة وقوية، ويطور مهاراته في استخدام الكلمات، وبناء الجمل وتنظيم الأفكار، ويجعل لسانه أكثر طلاقة في الحديث.خامسًا: تساعد الكتابة على تنمية الخيال والإبداع لدى الأطفال، وتشجعهم على إنشاء عوالم خيالية خاصة بهم، وتصوير الشخصيات والأحداث، وهذا كله يعزز قدراتهم في التخيل، والتحليل، وتطوير الأفكار الجديدة.سادسًا: تعزز كتابة القصص مهارات التفكير النقدي والتحليلي، ويتعلم الطفل من خلالها كيفية بناء القصة وتطوير الحبكة، وإعطاء التفاصيل، وبذلك يكتسب مهارات تنظيم الأفكار، وترتيب الأحداث بشكل منطقي، وإذا علمنا أن كل قصة تكتب تعتمد على مشكلة وحل، فإن تفكير الطفل أثناء كتابة القصة، أو التحضير لها، يجعله يتدرب على مهارة مهمة في الحياة المعاصرة وهي مهارة إيجاد الحلول للمشكلات، ومع مرور الوقت يتمكن الطفل من عكس ذلك على حياته الشخصية عندما يفكر بعمق بمشكلاته الذاتية، ويحاول إيجاد بدائل للوصول إلى حلول لها.هذه بعض الفوائد التي يمكن أن يكتسبها الطفل من تعلم وممارسة كتابة القصص، ومع مزيد من التشجيع، وبعض التعزيز من الأهل والـمدرسة، والـمجتمع، يمكن أن نصل إلى طفل متميز، يتقن مهارة جديدة في حياته تجعله شخصية ثرية، متفاعلة، وقادرة على اكتساب الـمزيد من الخبرات كل يوم.