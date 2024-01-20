متى ابتدأت الأزمة الحقيقية للمستوطن الإسرائيلي؟

يوسف عبد الله محمود

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في مقدمة كتابه يقول المؤلف جودت السعد: "لم ألجأ إلى أسلوب تحليل نصوص الأدب الصهيوني الحديث أدبياً، فليس همي ذلك بقدر اهتمامي إبراز تأثير الكفاح المسلح وقدرته على تفكيك الشخصية السيكولوجية للمستوطن الصهيوني. لقد ألقينا الضوء على الحركة الصهيونية وعلاقتها بالأدب من خلال التربية وقلب المفاهيم". (المرجع السابق ص 9)يتساءل المؤلف: متى ابتدأت الأزمة الحقيقية للمستوطن الصهيوني؟ وفي إجابته يقول: إنها ابتدأت عام 1948". يومها كانت الصهيونية خاضعة للإمبريالية العالمية إن على الصعيد السياسي او العسكري. "فالموجود مرتبط بالواجد ارتباطاً عضوياً. مصالح هذا الكيان الهزيل مرتبطة بعلاقة ديالكتيكية بالمصالح الأميركية"."منفذ أعلن استقلاله المزعوم" "خلع أفكار السلام ومسوح الرهبان والبراءة ولبس رداء القسوة والعنف". ومنذ تلك اللحظة لجأ المقاومون الفلسطينيون الى البندقية سلاحاً في وجه الجسم الصهيوني الذي احتل بلادهم".وظف العدو الصهيوني ما سُمي زوراً أدباً في التعالي والحقد على الآخرين. لقد تبنت الصهيونية السياسة وقبلها الصهيونية الأدبية منهجاً هدفه إعادة تربية الأجيال وفق السلوكية المرضية هذه والمنطلقات الميتافيزيقية التي لا تخضع للمنطق العلمي".افتخر الأدباء الصهاينة القدامى والمحدثون بتراثهم الأدبي ذي النزعة الشوفينية. ساندهم في ذلك رؤساؤهم السياسيون فهذا موشي دايان وزير دفاعهم يعلن عام 1967 "انه ينتظر الزعماء العرب في القدس لتوقيع الاستسلام والصلح". وفي هذا الصدد يقول المؤلف "ومع أن استعداد بعض الأنظمة كان محتملاً، فإن الجماهير العربية احتوت الهزيمة وراحت تُذيق المستوطنين المرارة التي يستحقونها.وهنا أقول ما أشبه اليوم بالبارحة. حيث عنفوان المقاومة يلهب ظهور العسكريين الصهاينة الذين احتلوا ارضاً ليست لهم.وفي تعليقه على القضية اليهودية التي باتت قضية إرهاب وعنصرية يقول جودت السعد: "القضية اليهودية لا تحل الا ضمن الانفتاح والذوبان اليهودي في الشعوب التي يعيشون بينها، فأوطانهم حيث كانوا تفتح أذرعها لهم شريطة قلب مفاهيمهم وأفكارهم العنصرية".وفي مقارنة صائبة يقارن المؤلف بين الأدب الفلسطيني بعد النكبة الملتزم بالقيم الإنسانية وروح التحدي التي تدعو إلى الالتزام بالانزراع في الأرض بخلاف الأدب الصهيوني "الذي يمثل قمة العنصرية والعرقية والشوفينية".أقرأ ما سُمي بالأدب الصهيوني تجده فاقد الأصالة الأدبية "يستهزئ بقيمه".الأدب الصهيوني يعكس عقداً نفسية يعيشها الإسرائيليون فهم يعتبرون أنفسهم شعب الله المختار. أدبهم تفوح منه رائحة العنصرية.ان حتمية القضاء على الكيان الصهيوني باتت وشيكة "فوجوده غير الطبيعي يحتضن عوامل فنائه". وهناك كُتاب يهود يدركون ذلك. فالشاعرة "نوديت" تصف الكيان الصهيوني بالشجرة التي تنتظر مصيرها نحو الجحيم. أما الشاعرة "حاييم رينيزون" فتصف هذا الكيان الهزيل بِـ "الحمامة التي ستقع عاجلاً أم آجلاً في مرمى الأهداف العربية. تقول هذه الشاعرة في وصفها:حمامة تتمرّغ بالطينترتجف بوهنمن الحراب العربية المشرعةوتضيف حاييم واصفة المقاومين الفلسطينيين:إلهي لا يستطيع سحقهمالموج لا يدمرهم ولا يغرق مراكبهمأو يحيلها أشلاء وخرقاًأختم بالقول: إن المجازر التي ترتكب اليوم في غزة الباسلة ورغم أشلاء الضحايا تصفع وجوه عُتاة الصهاينة الملطخة بالدماء البريئة. إن إسرائيل تسبح ضد التيار. نهايتها حتمية وإن تلفحت برداء الإمبريالية العالمية.يبقى أن أقول إن الأدب الصهيوني بفلسفته الميكافيلية يعكس عنصرية صهيونية وفلسفة عرقية طاردة للقيم الإنسانية.