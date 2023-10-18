الخميس 19 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

متى نتعامل مع الثقافة تعاملا منهجيا نقديـا؟

Untitled-1 copy
يوسف عبدالله محمود
سؤال مُلح ينبغي طرحه عربياً، متى يتعامل مثقفونا العرب مع الثقافة تعاملاً منهجياً نقدياً؟
متى تسبر إبداعاتهم المختلفة أغوار حياتنا السياسية والاجتماعية فلا تبقى منحازة للسلطة السياسية تدافع عنها ولو كانت مستبدة وقامعة للحريات، الدور الذي يلعبه المثقفون اليوم في الحياة العربية هو دور هامشي لا يعزي حيفاً هنا وحيفاً هناك.اضافة اعلان
حاول كثير من المثقفين في بلداننا محاكاة الثقافة الغربية على نحو تجاهل خصوصية ثقافتهم العربية، تعاملهم مع الثقافة الغربية لم يكن تعاملاً منهجياً نقدياً، استثني بعضهم أمثال د. طه حسين الذي أحسن التعامل مع هذه الثقافة، وظفها في دراسة تاريخنا العربي، نائياً عن الكثير من عناصرها التي لا تنسجم مع قيمنا، وكما فعل طه حسين برز العروي ومهدي عامل وعلي اومليل.
 فالأول العروي ربط تحقق النهضة العربية بنقد فكرة التراث، إبداعه أغنى الحياة الفكرية العربية، كان من انصار العقلية المعرفية مع التراث العربي الاسلامي وضرورة تبني الحداثة الغربية باعتبارها ثقافة مقاربة للحداثة. نقد العروي فكر التراث نقداً علمياً، علق على مسألة المنهج في تحليله ومعالجته لقضايا الفكر العربي يساريته ساعدته في الإفادة من الثقافة الغربية كقيمة إنسانية.
أما مهدي عامل الفيلسوف اليساري فقد أكد دراسة الفكر الاشتراكي وأثره في حركة التحرر الوطني، ولمهدي عامل رؤية معينة في الوقائع التاريخية تعتمد على الفصل بين الدراسة والتأملية الفلسفية والدراسة الواقعية، هو يرى في التاريخ وقائع إنسانية وينبغي استيعابها وليس تهميشها.
أما علي اومليل فقد جمع بين النضال السياسي وبين العمل الفكري وقد تم اعتباره أحد أهم الرواد المؤسسين لحقل الدراسات الفلسفية في وطنه المغرب.
جميع هؤلاء الذين ذكرتهم وقفوا ضد الاستبداد الذي يقمع حرية الفكر ومنهم من دفع الثمن غالياً كمهدي عامل.
ذهنية التحريم السائدة عربياً هي المسؤولة عن تردي الحياة الفكرية العربية، وهنا أقول حين تصبح الحرية حرية التعبير والكتابة محور ثقافتنا العربية ومن صُلبها، فإنها ستكتب مقوماتها السياسية والفكرية والاجتماعية على مستوى الواقع المعاش.
استذكر في هذا السياق ما ذكره المؤرخ الكبير الراحل أ.د. شاكر مصطفى في حوار معه أجراه كاتب هذه السطور "لا بد من الانفصال عما أنتج التاريخ الماضي واصطناع الروح الإبداعية التي أوصلت إلى هذا الإنتاج، لا بد من التحرر من القوالب والأشكال الجاهزة والحلول التراثية المقررة والنفوذ من خلال الروح الثقافية والمنهجية الإبداعية لتجاوز الماضي إلى الغد». (مرايا في الفكر المعاصر ص 72، حوارات مع نخبة من المفكرين العرب، منتدى الفكر العربي/ عمان) 
"التراث لا يمكن أن يعود لكي ينمي نفسه من خلال ذاته")–
"إن نقد التراث لا يعني أن نقلده ونعيده للحياة، لكن لنضيف اليه ونزيده غنىً وخصباً".
إن مواجهتنا لمفهوم التراث ينبغي أن تكون مواجهة نقدية، لا يجوز أن ننشئ مستقبلنا كما فعل الأقدمون وإلا كنا مقلدين غير مبدعين. 
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
د. محمود أبو فروة الرجبي

أطفال غزة والحرية وحقوق الإنسان!

17 تشرين الأول 2023
د. أشرف الراعي

تهجير الفلسطينيين في الإعلام الغربي

17 تشرين الأول 2023
د. محمود عبابنة

أساطيل وحشود وشرق أوسط جديد

15 تشرين الأول 2023
د.ابراهيم بدران

ظلم سينتهي.. رغم النفاق الأسود

14 تشرين الأول 2023
ممدوح سليمان العامري

دور القوات المسلحة في دعم السياسة الخارجية للدولة

14 تشرين الأول 2023
أسرى عملية طوفان الأقصى

طوفان الأقصى: مفاجآت ومآلات

11 تشرين الأول 2023
افكار و مواقف

إجهاض المخطط الإسرائيلي

د.عبدالله سرور الزعبي |اليوم
ماهر أبو طير

لماذا تحدث الاردن ومصر عن الحرب ؟

ماهر أبو طير |اليوم

تفويت الفرصة لـ"نزع الاستقرار"..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

"حرب دينية".. وموجة كراهية جديدة!

موفق ملكاوي |اليوم

غزة، بغداد.. تشابه السيناريو والقهر والصمت!

محمود الخطاطبة |اليوم
سلامة الدرعاوي

موازنة موجهة بنتائج اقتصادية

سلامة الدرعاوي |اليوم
ترجمات
1697627662909699700

نفاق الغرب المقزز بشأن الاختراق الذي حققته غزة

ترجمات | منذ3 ساعة
1697627663019699900

الدعم الأميركي لإسرائيل في زمن الحرب: الخطوات الأولى والاعتبارات المستقبلية

ترجمات | منذ3 ساعة
مقاتلون من كتائب عز الدين القسام، حماس، في تجمع في غزة، 31 كانون الثاني (يناير) 2016 – (المصدر)

هل يمكن تدمير "حماس"؟

ترجمات |17 تشرين الأول 2023
1697446667186009200

لماذا وصلت حماس وإسرائيل إلى هذه اللحظة الآن -وماذا سيأتي تاليا؟

ترجمات |16 تشرين الأول 2023
1697446667296009600

كيف نقضي على الفقر المدقع؟ الإجابة بديهية، وبسيطة

ترجمات |16 تشرين الأول 2023
الاتحاد السوفييتي

العالم يدخل بسرعة عصر "الانتقام"

ترجمات |16 تشرين الأول 2023
 