متى نتعامل مع الثقافة تعاملا منهجيا نقديـا؟

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سؤال مُلح ينبغي طرحه عربياً، متى يتعامل مثقفونا العرب مع الثقافة تعاملاً منهجياً نقدياً؟متى تسبر إبداعاتهم المختلفة أغوار حياتنا السياسية والاجتماعية فلا تبقى منحازة للسلطة السياسية تدافع عنها ولو كانت مستبدة وقامعة للحريات، الدور الذي يلعبه المثقفون اليوم في الحياة العربية هو دور هامشي لا يعزي حيفاً هنا وحيفاً هناك.حاول كثير من المثقفين في بلداننا محاكاة الثقافة الغربية على نحو تجاهل خصوصية ثقافتهم العربية، تعاملهم مع الثقافة الغربية لم يكن تعاملاً منهجياً نقدياً، استثني بعضهم أمثال د. طه حسين الذي أحسن التعامل مع هذه الثقافة، وظفها في دراسة تاريخنا العربي، نائياً عن الكثير من عناصرها التي لا تنسجم مع قيمنا، وكما فعل طه حسين برز العروي ومهدي عامل وعلي اومليل.فالأول العروي ربط تحقق النهضة العربية بنقد فكرة التراث، إبداعه أغنى الحياة الفكرية العربية، كان من انصار العقلية المعرفية مع التراث العربي الاسلامي وضرورة تبني الحداثة الغربية باعتبارها ثقافة مقاربة للحداثة. نقد العروي فكر التراث نقداً علمياً، علق على مسألة المنهج في تحليله ومعالجته لقضايا الفكر العربي يساريته ساعدته في الإفادة من الثقافة الغربية كقيمة إنسانية.أما مهدي عامل الفيلسوف اليساري فقد أكد دراسة الفكر الاشتراكي وأثره في حركة التحرر الوطني، ولمهدي عامل رؤية معينة في الوقائع التاريخية تعتمد على الفصل بين الدراسة والتأملية الفلسفية والدراسة الواقعية، هو يرى في التاريخ وقائع إنسانية وينبغي استيعابها وليس تهميشها.أما علي اومليل فقد جمع بين النضال السياسي وبين العمل الفكري وقد تم اعتباره أحد أهم الرواد المؤسسين لحقل الدراسات الفلسفية في وطنه المغرب.جميع هؤلاء الذين ذكرتهم وقفوا ضد الاستبداد الذي يقمع حرية الفكر ومنهم من دفع الثمن غالياً كمهدي عامل.ذهنية التحريم السائدة عربياً هي المسؤولة عن تردي الحياة الفكرية العربية، وهنا أقول حين تصبح الحرية حرية التعبير والكتابة محور ثقافتنا العربية ومن صُلبها، فإنها ستكتب مقوماتها السياسية والفكرية والاجتماعية على مستوى الواقع المعاش.استذكر في هذا السياق ما ذكره المؤرخ الكبير الراحل أ.د. شاكر مصطفى في حوار معه أجراه كاتب هذه السطور "لا بد من الانفصال عما أنتج التاريخ الماضي واصطناع الروح الإبداعية التي أوصلت إلى هذا الإنتاج، لا بد من التحرر من القوالب والأشكال الجاهزة والحلول التراثية المقررة والنفوذ من خلال الروح الثقافية والمنهجية الإبداعية لتجاوز الماضي إلى الغد». (مرايا في الفكر المعاصر ص 72، حوارات مع نخبة من المفكرين العرب، منتدى الفكر العربي/ عمان)"التراث لا يمكن أن يعود لكي ينمي نفسه من خلال ذاته")–"إن نقد التراث لا يعني أن نقلده ونعيده للحياة، لكن لنضيف اليه ونزيده غنىً وخصباً".إن مواجهتنا لمفهوم التراث ينبغي أن تكون مواجهة نقدية، لا يجوز أن ننشئ مستقبلنا كما فعل الأقدمون وإلا كنا مقلدين غير مبدعين.