محمد بنيس: حين نفتقد الوعي النقدي نفتقد الإبداع الثقافي

يوسف عبدالله محمود

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محمد بنيس كاتب مغربي مرموق، يقلقه الواقع الثقافي العربي، يقلقه هيمنة «السلطة» على المثقف العربي، فهو إما أن يخضع لجبروتها متنازلاً عن قناعاته وقيمه الإنسانية التي يبشر بها او يموت جوعاً، أو يهيم على وجهه طريداً في المنافي.يسخر محمد بنيس من «حداثة معطوبة» –كما سماها- تتفاخر بها بعض المؤسسات السياسية في البلدان العربية زاعمة أنها وفرتها للمثقفين في مجتمعاتها، بينما الواقع خلاف ذلك.في كتابه «الحداثة المعطوبة» الصادر عن دار توبقال بالمغرب ينعى هذا الكاتب حداثة معطوبة يتم التفاخر بها عربياً، يدلع لها لسانه ساخراً!يقول محمد بنيس وبمرارة: «ما يسود في هذا الزمن هو انتصار اللامعرفة لدى المنتسبين إلى «الحداثة». انتصار يتحول إلى سخرية من المعرفة باسم ما بعد الحداثة حيناً، وباسم التملص من المعرفة حيناً، تلك المعرفة التي أفسدت الحداثة في زعم هؤلاء». كأن به يقول حداثتنا بلا «دسم»!وفي مقارنة بين نخب المثقفين العرب من العشرينيات حتى السبعينيات من القرن الماضي يقول: «فالتكوين المعرفي الذي أقبلت عليه النخبة الحديثة من العشرينات حتى السبعينات يقابله جفاء ممزوج بالمقت لدى اللاحقين». (المرجع السابق ص 24)يتساءل «كيف يمكن الاستمرار في الدفاع عن الحداثة في مجتمع العنف الثقافي كهذا الذي يتحكم ببطش في حياتنا الثقافية؟ ثم يعترف وبمرارة أيضاً «أن الحرية والمعرفة لم تكونا عنصرين مُضافين إلى الحداثة». عن أي حداثة إذاً نتحدث؟يأخذ بنيس على المجتمعات العربية تمسكها بِـ»التقليد». إنه «تقليد يتسع بقدر ما ينسحب الوعي النقدي في الفكر والإبداع معاً. وبانسحاب الوعي النقدي تبطل المعرفة». بدوري أقول: وتسود اللاعقلانية.وبجرأة أكثر يقول «تقليد كان اهتدى بقراءة دينية وقومية تبسيطية، تتخلى عن المعرفي الذي ينقل الرؤية من مكان الدلالة الواحدة إلى مكان الدلالة المتعددة». (المرجع السابق ص 74). إنها التبسيطية التي تسطح الوعي وتستخف بالإبداع.يُفرغ الكاتب المد الأصولي الذي يكتسح المجتمعات العربية محارباً أي تحديث «نحن الآن مع تصاعد الخطاب الأصولي نجد أنفسنا في شبه فضاء يتيم».كل الأسئلة متهمة بكونها غربية، أو هي مُنبتة عن أصولها في ألطف التعابير. أسئلة «الحداثة» باتت مُدانة ومتهمة. (المرجع السابق ص 74)وفي نقد مرير منه للمؤسسة السياسية العربية يقول «ان المؤسسة السياسية العربية اختارت إبعاد الثقافة؛ كبتها خارج عتبات البيت». «إيقافها، اتهامها بالكفر، بالزندقة، بالتآمر على المقدسات، بتخريب الأمة، بالإباحية، بالغزو الفكري، بالشعوبية». ما أبعد هذه الاتهامات عن الواقع! (المرجع السابق ص 103)وفي نقد مشروع للمثقفين الذين يُبدلون جلودهم من حين لآخر طلباً للوجاهة والمنصب، فمن معارضين في السابق إلى منخرطين في ركاب السلطة السياسية، يقول: «ها نحن نحسّ بافتقادنا لشريحة من المثقفين كان لها كلمة الرفض في الماضي، فإذا هي اليوم تُبرر وتدافع عما لم تكن تؤمن به، أو ما يتعارض مع الأساسيات التي استندت إليها في فعلها الثقافي الأول». (المرجع السابق ص 105). إنه «التماهي» مع المؤسسة السياسية كسباً للمنافع الشخصية.وهكذا، وبدلاً من الدفاع عن «الوطن» أصبح الدفاع عن مؤسسة السلطة، تبريرا بلا حدود لكل تصرفاتها. في مثل هذا الظرف الشاذ يغيب «الوعي النقدي»، ويغدو «الدجل» هو سيد الموقف. أما المثقفون الشرفاء فيصفهم بأنهم «حكماء خارج القاعة». (المرجع السابق ص 109)والمحزن أن التحريض على هؤلاء «الحكماء» مستمر من قبل المثقفين المنافقين! يجلدونهم دون رحمة!يَأس محمد بنيس على «الوعي النقدي» الذي «أصبح منعزلاً ووحيداً في شوارع وساحات تضج بما يريده الزمن من الثقافة». (المرجع السابق ص 147). انه زمن «الانبطاح».وهنا نراه يستحضر قامتين شامختين هما نصر حامد أبو زيد وإدوارد سعيد، فوعيهما النقدي جعلهما يدفعان الثمن غالياً. هذان الرمزان الكبيران اللذان أخلصا لمبادئ التحديث في العالم العربي، انهال عليهما النقد والتجريح. الأول لأنه أعاد قراءة النص الديني بانفتاح واستنارة، فكان أن تم تكفيره وأهدر دمه مما اضطره للسفر خارج وطنه مصر خشية الاغتيال.والثاني مُنعت أعماله التي تناولت بالنقد مفاوضات أوسلو من دخول فلسطين بحجة سياسية .وبعد، ألا تُعد حداثتنا العربية –وكما وصفها هذا الكاتب- «حداثة معطوبة» أي غير حقيقية لأنها لا تستوعب قيم الحداثة بمعناها الإنساني؟ ألا تُعد حداثة «مُشوهة»؟مثقفونا في غالبيتهم «لا يجدون غضاضة في الخضوع للسلطة بتعدد تسمياتها الدينية والسياسية ما دامت السلطة الاقتصادية لم تتشكل بعد علاقتها بالحقل الثقافي» إنه غياب بالقهر في الغالب.ثمة ألغام في الطريق تحول دون «الحرية» التي توفر لـ»الإبداع» الأجواء المواتية. ثمة استبداد «لا يشيخ» ليغتال الفكر المبدع. يُطارد المطالبين بحياة إنسانية يتساوى فيها الجميع، لم نتحرر تماماً من فلك الممنوع بعد! زمننا العربي الراهن لا يعبأ بـ»الحكمة»، «الحكماء» في زمننا هذا تُصادر أعماله الإبداعية، تُشن عليهم الحملات الظالمة مطالبة بالقصاص منهم! منهم من في المنافي.دعونا –يا قوم- لا نبالغ في «التمركز حول الذات العربية الفخورة بأمجادها». دعونا نبدع كما أبدع صانعو هذه الأمجاد. فلننظر إلى أنفسنا في «المرآة».«السؤال النقدي» يتجنب الكثيرون منا طرحه على أنفسهم، يخشون طرحه، هناك من يترصدهم إن طرحوه، مشروع التحديث الثقافي الذي تم مرة التبشير به ولى واندثر! تكفير شرفاء الكلمة ما يزال سائداً! ما أقسى أن تكفر شريفاً! فتاوى المفتين لا حصر لها في زمننا الرديء!