الإثنين 31 تموز 2023
النسخة المطبوعة

"مستقبل بشري يعاني آلام المخاض"

capitalism
النظام الرأسمالي

اذا صُعق الجبار تحت قيوده 
سيعلم اوجاع الحياة ويفهم. “الشابي”
هل بات مستقبل البشرية –كما يقول د. عبد الله عبد الدايم- يعاني آلام المخاض؟ هل باتت البشرية مهددة بالفناء في ضوء اشتداد الحروب والنزاعات التي لا تبحث عن سعادة النوع الإنساني؟ اضافة اعلان
كيف يمكن “تحضير العالم” إذا كانت الامبريالية العالمية تقف بالمرصاد في وجه ترسيخ القيم الإنسانية؟ 
الكوارث تتوالى على عالمنا المعاصر. “البربرية” تمزق كيانات دول مسالمة طمعا في استنزاف خيراتها. 
نحن اليوم بحاجة ماسة إلى إصلاح الفكر ونبذ الاقتتال العبثي الذي نشهده اليوم في أرجاء مختلفة من عالمنا. ثمة تحديات كبيرة تهدد الحضارة العالمية. الاكتشافات والاختراعات التي يتم إنجازها يتم توجيهها واستثمارها في دمار العالم لا في إسعاده، لا تضامن حقيقيا بين البشر. “البربرية” السائدة اليوم لا كابح لها، تُعربد كما تشاء. أمامنا “عولمة” خرجت عن المسار الإنساني لتتحول الى عولمة إبادة للبشر برعاية الامبريالية المتمثلة في الدول الرأسمالية الكبرى. 
النظام الرأسمالي السائد حاليا فاقم من معاناة البشر. هذا النظام هدفه تكريس “الربح” والهيمنة على الدول النامية. 
بشرتنا “الماركسية” بالعدالة الاجتماعية، لكنها –مع الأسف- أخفقت حتى في عقر دارها حين هيمنت عليها “البيروقراطية” فبددت كل إنجازاتها، اجتاحها إعصار مدمر باركته الامبريالية العالمية، سقط الاتحاد السوفييتي السابق الذي كان من المفروض أن يكبح بربرية هذه الامبريالية، وبسقوطه “تنمر” اباطرة الغرب ليظهروا على حقيقتهم مصاصي دماء الشعوب المستضعفة. 
“الليبرالية” السائدة عالميا تخفي وجهها البشع تحت شعارات زائفة تدعي انها تتوخى سعادة البشر بينما هي تهدف إلى الشر والدمار. الليبرالية السائدة حاليا غايتها جني المال بأحطّ الوسائل. “المنافسة” التي تبشر بها “الليبرالية” اليوم هي التي تفاقم من بؤس البشر لأنها افرغت القيم من بُعدها الإنساني. 
إن “أمركة” العالم كما ينادي بها رؤساء أميركا تدل على العنصرية والاستعلاء هي التي تهدد مستقبل الحضارة الإنسانية. 
ما المطلوب –اذن- للوقوف في وجه هذه التحديات التي تحارب التضامن الإنساني بين البشر؟ هل هو الرضوخ أمامها؟ بالطبع لا. ينبغي تكاتف قوى الخير في هذا العالم لمواجهة هذه التحديات لا بالشعارات بل بالحسّ الثوري. “الحس الثوري” قادر أن يشعل انتفاضات الشعوب على الاستبداد والطغيان. 
“ديمقراطية السوق” التي يتم الترويج لها هي بحق ديمقراطية زائفة ومضللة تروج لها “عولمة” لا تحمل الخير للبشرية. الوجه الطيب للعولمة تم قهره وتغليب وجهها البشع. 
“العولمة” السائدة حاليا اختزلت “الدولة” في المجتمعات النامية ومنها العديد من مجتمعاتنا العربية إلى “سلطة اغتراب اجتماعي”. –كما يقول المفكر الراحل محمد دكروب-. 
وهنا استذكر ما قاله شيخ المؤرخين الراحل د. شاكر مصطفى في حوار أجراه معه كاتب هذه السطور. وبمفرداته: “ان العرب يعيشون اليوم المرحلة اليونانية” فقد كان “أوديب” يعرف انه سيقتل أباه وانه سيتزوج امه، وانه في النهاية سوف يصبح أعمى، ثم يطوف الدنيا شريداً يستجدي الإحسان، الآلهة فرضت عليه هذا المصير كما تقول الأسطورة اليونانية”. (كتاب مرايا في الفكر المعاصر ص 76، الناشر: منتدى الفكر العربي، عمان) 
أليست المنطقة العربية تعيش هذا “الاستجداء” اليوم؟ الم تفقد “الطموح الثوري” كما يقول هذا المؤرخ الكبير؟ ما أسوأ أن تستجدي شعوبا تختزن أرضها ثروات. 
وبحرقة وأسى يضيف د. شاكر مصطفى “أن أَلف مِعول من التدمير يعمل في هذه الكتلة العربية الصابرة الصامدة. ألف قطيع ينهش من لحمها ومن العظم. وإذا نزلت البغايا الى السوق تتبجح بالشرف، وتعلم الناس معنى الكرامة، فليس أمام الأطهار سوى قتال الدنس حتى الموت”. 
“الدنس” الذي أشار إليه سببه جبروت الطغاة، لن يدوم حكم الطغاة. مصيرهم مزبلة التاريخ”. 
يبقى أن أقول أن “معاناة آلام المخاض كما اسماها د. عبد الله عبد الدايم وهو يتحدث عن مستقبل البشرية لا يعني عدم وجود كوة نور وسط هذه الظلمة الحالكة. 
لن يدوم استغلال الإنسان للإنسان، كما أن “الاستبداد” لن يستمر. 
ثمة ثورات وطنية بدأت تجتاح العالم اليوم، قد تفشل في البداية، لكنها لن تستسلم. الشعوب لن تقبل ان تظل رقابها تحت الهيمنة الاستعمارية. 
وكما يقول هذا المفكر “ان تجريد القوة المالية العالمية من سلاحها ينبغي أن يكون ميداناً اساسياً من ميادين عمل الأفراد والمنظمات والمؤسسات التي تريد “مواطنة” إنسانية جديرة بالإنسان”. “المواطنة الإنسانية” لا تتم بالرضوخ والاذعان للهيمنة الامبريالية بل تتطلب نضالاً ثورياً متواصلاً ينقض على فكر النُّخب الحاكمة في العالم هذه النُّخب التي اذاقت الإنسان العادي في مجتمعاتها الآمَرّين. 
على هذه النُّخب الحاكمة أن تصغي إلى نبض الشارع في بلدانها. الامبريالية لن تحميها إلى الأبد. 
الاصغاء إلى نبض الشارع يعني عدم تسويغ “الفقر” الذي تعاني منه الملايين. 
علينا أن نتعامل مع مفاهيم “القومية والاشتراكية والعلمانية والديمقراطية والحرية والوعي الطبقي” بمنظور غير تقليدي. علينا أن نربط هذه المفاهيم بالواقع العربي البائس. علينا ان نتعامل معها تعاملا حضاريا وبمنهج علمي. 
كان د. حسن حنفي مصيبا وهو الممثل لليسار الإسلامي حين ركز على “القاهرين والمقهورين”، القاهرون هم النخب الحاكمة وعلية القوم والمقهورون هم غالبية العرب البؤساء. 
متى يتم انصاف من قهرتهم انظمتهم العربية؟ متى تسود العدالة الاجتماعية؟ 
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