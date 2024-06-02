"مستقبل غزة" على الطاولة مجددا

د. نادية سعد الدين

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لا يغيب «مستقبل غزة» بعد الحرب عن المداولات الغربية والأميركية الرسمية، ولا عن أحد أسباب الخلافات الداخلية الصهيونية، والتي قد تضع مصير حكومة الاحتلال على محك التفكك حد احتمال إجراء انتخابات مُبكرة، ما لم يدير «بنيامين نتنياهو» لعبته الأثيرة بتأجيج المخاوف من خطر القطاع الداهم، لتأمين الالتفاف الجمعي حوله، وبالتالي ضمان استمرار حكمه.لا شك بأن عملية «طوفان الأقصى» أعادت القضية الفلسطينية إلى واجهة المشهد الدولي عقب تراجع، وأبرزت أهمية تحقيق الحقوق الوطنية الفلسطينية في إنهاء الاحتلال وتقرير المصير وحق العودة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفق حدود عام 1967 وعاصمتها القدس، لضمان الأمن والاستقرار بالمنطقة. وقد يفتح ذلك نافذة أمل وأفق سياسي، ولكن برؤى مختلفة.إن السيناريوهات الغربية المطروحة لمستقبل غزة، مثل الإدارة المؤقتة أو القوات الدولية أو عودة السلطة الفلسطينية، غير قابلة للتحقق الفعلي، لأنها ألغت حق الشعب الفلسطيني، بقواه ومكوناته الحية، في تقرير مصيره، وكرست فصل القطاع عن الضفة الغربية، وبُنيت على سيناريو واحد يقضي بهزيمة حركة «حماس» والمقاومة مع استبعاد أي احتمالات أخرى، بما يخالف الواقع.كما أنها لم تأخذ بالاعتبار رفض الدول العربية لأي وجود لها في غزة أو إداراتها أو حكمها، فضلاً عن ممانعة السلطة الفلسطينية خيار العودة للقطاع على ظهر دبابة الاحتلال، ليس لأنه قد يُعيد أحداث 2007 للمشهد الداخلي مجدداً، بل أيضاً لإثارته الغضب الشعبي الفلسطيني بوصفه جزءاً من المشروع الصهيوني الأميركي، في ظل قوى دولية مثل روسيا والصين أبدت موقفاً متطوراً ومنحازاً للشعب الفلسطيني وحرية اختيار ممثليه، والحديث بقوة عن ضرورة إنهاء الحرب وإقامة دولة فلسطينية.أما حديث الاحتلال عن بقاء سيطرته الأمنية الشاملة على قطاع غزة وتغييب «حماس» عنه، وعودة السلطة الفلسطينية المشروطة إليه باحتفاظها بالصلاحيات الإدارية والمدنية دون الأمن الموكول إليه، تماثلاً لوضع المناطق «ب» في الضفة الغربية، وتارة أخرى بإقامة إدارات محلية بدلاً منها، أو احتلاله بالكامل أسوة بالفترة من عام 1967 حتى 2005 حينما انسحب منه مُجبراً إثر ضربات المقاومة الموجعة بما يجعل عودته محفوفة بمخاطر تعزيزها مجدداً وحدوث الانقسامات الداخلية الصهيونية على خلفية التكلفة العالية المرجح أن يتحملها حال توليه إدارة القطاع، فإن كل ذلك يأتي بالوقت الضائع؛ إذ إن «نتنياهو»، قد لا يبقى في الحكم طويلاً ليقرر أو يساهم في تقرير مستقبل غزة، فالمطالبة برحيله وتبكير الانتخابات تتسع، كما تستبعد استطلاعات الرأي مشاركة اليمين المتطرف الديني والقومي في أي حكومة قادمة، وبالتالي فإن خططه ستُزال عن طاولة التداول للتطبيق.ولعل الأهم من ذلك كله، صمود المواطن الغزي وتمسكه بأرضه، رغم مجازر الاحتلال الوحشية واراقة الدم الفلسطيني، ونظير صلابة المقاومة التي كبدت جيشه خسائر، مادية وبشرية، مؤلمة، ونتيجة آثار عملية 7 أكتوبر التي حققت انتصاراً استراتيجياً غير مسبوق وهزيمة نكراء للمؤسسة الأمنية والاستخباراتية والعسكرية الصهيونية، وحجم نتائج فاق أكثر التوقعات المتفائلة طموحاً، وقد تؤسس لحقبة جديدة.