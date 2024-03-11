مشانق القانون الدولي الإنساني

د. أشرف الراعي

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تدخل الحرب شهرها السادس. ولا انفراجات ولا حلول سياسية. لا بل أن شهر رمضان المبارك الذي كان يعول عليه في إيقاف الحرب ولو مؤقتا لم يوقفها عما يجري. والضحية الأطفال والنساء والعجائز الذين زاد عدد الضحايا منهم إلى أكثر من 30 ألف شخص أكثر من ثلثيهم من الأطفال والنساء. لا أمل بوقف الحرب قريباً. ولا حلول سياسية أو إنسانية تجدي. والقادم ربما يكون وبالاً عما هو عليه الآن على الناس في القطاع المنكوب منذ أكثر من 16 عاماً. والقانون الدولي الإنساني غائب، بل مغيب. والدعاوى التي رفعت أمام المحكمة الجنائية الدولية لم تكن سوى بروباغندا سياسية بلباس قانوني لتضييع الوقت، وإطالة أمد الحرب، وفقدان الناس للأمل.في المقابل، فقد الناس الأمل في الحديث عما يعانيه أبناء القطاع. ولم يعودوا يناقشون ما يجري فيه من خلال المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي. لا بل اعتادوا المشهد في معظمهم. فيما يتحدث الساسة والخبراء في مفاصل ومبادئ القانون الدولي الإنساني «الغائب». القانون غير الموجود أصلا. القانون الذي يستخدم كمشانق لتعليق الأطفال من الضحايا عليه. ما يجري في غزة ليس إلا جريمة حرب وتطهير عرقي تتجرد من كل معاني الإنسانية لأطفال ليسوا جزءا من المشهد السياسي وتعقيداته، وهو استدعى الأردن وبإشراف مباشر من جلالة الملك عبدالله الثاني، حفظه الله، ومتابعة من نسور سلاح الجو الأردني في ظل الحصار الخانق إلى القيام بإنزالات المساعدات الإنسانية من الجو بالتعاون مع عدد من الأشقاء في العديد من الدول العربية.لقد أثبتت اتفاقيات جنيف لسنة 1949 وبروتوكولاها الإضافيان لسنة 1977 بإقرارها بأنه «يجب أن يكون الأطفال موضع احترام خاص، وأن تكفل لهم الحماية ضد أي صورة من صور خدش الحياء.. ويجب أن تهيئ لهم أطراف النزاع العناية والعون ما يحتاجون إليهما»، فضلاً عن حمايتهم من الأعمال العدائية، والمحافظة على وحدة الأسرة، والتأكد من موافاتهم بالعناية الضرورية والإغاثة أو الحماية والطعام والدراسة والمساعدة والحماية، أنها «فارغة من مضمونها» وأن ازدواجية المعايير هي القائمة في العلاقات الدولية وأن ما يقال من عبارات دبلوماسية منمقة ما هو إلا انتهاك مباشر وبصورة غير مباشرة لأطفال غزة وقضيتهم العادلة.وفي هذا لا بد من الإشارة إلى مجموعة من المواد القانونية التي تنتهك بشكل واضح ومن دون أي رادع لهذه الوحشية والإجرام الذي لم يشهد له العالم مثيلاً؛ حيث «تنص المادة 14 من اتفاقية جنيف على أنه حالما تنشب النزاعات فعلى الأطراف المشتركة بها أن تقوم بتأسيس وبناء المستشفيات والمناطق والمواقع الآمنة لحماية الجرحى والمرضى وكبار السن، والأطفال دون الخامسة عشرة من العمر والنساء الحوامل وأمهات الأطفال دون السابعة من العمر».. وهو ما يثير الشفقة على الضحايا ويثير السخرية من هذا العالم الذي يكيل بمكيالين، بازدواجية فجة في المعايير من دون أن يحرك ساكنا.لا بد اليوم من التحرك لمواجهة هذه المأساة الإنسانية وإلا فإننا سنكون أمام جيل جديد يحمل معه مستقبلا مخيفا يعصف بالعالم ككل وليس بالمنطقة وحدها.. المنطقة التي يذبح أطفالها ويشنقون ويعلقون وينكل بهم على مقصلة القانون الدولي الإنساني الذي طالما تغنى مناصروه بالعدالة وحقوق الإنسان.