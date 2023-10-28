السبت 28 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

مشعل الملحم يكتب: "بعير جدي"

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مشعل الملحم
بلدي هو المستقر الذي توقفت فيه ناقة جدي المنهكة عند فراره من الجوع والفقر من بطن الجزيرة العربية. لم نبرح هذا المستقر منذ هاجر إليها ولم نعد إلى حيث ما كان قبل هجرته، فقد رسم اليهودي بيرسي كوكس الحدود لنا وقرر أين سيكون موطننا لبقية حياتنا وحياة من سيأتي بعدنا. وبعد خطوط قلم كوكس نسب كل شخص للأرض التي كان عليها آن رسم الحدود، وغدت هذه الحدود أقفاصاً لمن في داخلها، وسيصبغ الزمن كل من فيها بهوية قفصه، سيصنّفهم العالم وفقاً لهذا القفص ويعاملهم استناداً إليه، سواء كانت هذه الأقفاص التي رسمها بيرسي أو تلك التي رسمها سايكس وبيكو أو غيرها من الأقفاص الأخرى التي رسمها الأقوى وقبل بها الأضعف، وحددت وجه البشرية وطبقاتها.اضافة اعلان
توقفت راحلة جدي في تلك الأرض التي أتيتُ منها فتحددت رتبتي في البشرية، ارتقيت السلم الطبقي وعلا شأني. مستقر راحلة جدي هو من منحني مكانتي الإجتماعية، كان بالإمكان أن يكون لبعير جدي مستقر في بلد يصدر رعاياه ليعملوا عاملي نظافة، أو بلد يهجر مواطنيه على متن زورق مطاطي إلى شواطئ أوروبا، أو بلد يزج بهم في حروب مع أقفاص مجاورة، أو كان بالإمكان أن يغير البعير اتجاهه فأكون اليوم صريعاً في حرب طاحنة، أو ضحية صراع طائفي.
لماذا نسمح للبعير بتحديد هويتنا ومكانتنا، لماذا يحاسَب الإنسانُ في وطننا العربي على بلده، ويَعِزُّ بسبب بلده ويَذِلّ بسبب بلده؟ تبًّا لبلدٍ يحدد مكانتك، وسحقًا لدولة تقلل من شأنك. مكانتي إنما أنا من أصنعها، فلماذا أحاسب على جريرةِ فعلٍ لم أقترفه؟!
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