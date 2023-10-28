مشعل الملحم يكتب: "بعير جدي"

توقفت راحلة جدي في تلك الأرض التي أتيتُ منها فتحددت رتبتي في البشرية، ارتقيت السلم الطبقي وعلا شأني. مستقر راحلة جدي هو من منحني مكانتي الإجتماعية، كان بالإمكان أن يكون لبعير جدي مستقر في بلد يصدر رعاياه ليعملوا عاملي نظافة، أو بلد يهجر مواطنيه على متن زورق مطاطي إلى شواطئ أوروبا، أو بلد يزج بهم في حروب مع أقفاص مجاورة، أو كان بالإمكان أن يغير البعير اتجاهه فأكون اليوم صريعاً في حرب طاحنة، أو ضحية صراع طائفي.
لماذا نسمح للبعير بتحديد هويتنا ومكانتنا، لماذا يحاسَب الإنسانُ في وطننا العربي على بلده، ويَعِزُّ بسبب بلده ويَذِلّ بسبب بلده؟ تبًّا لبلدٍ يحدد مكانتك، وسحقًا لدولة تقلل من شأنك. مكانتي إنما أنا من أصنعها، فلماذا أحاسب على جريرةِ فعلٍ لم أقترفه؟!