معرض عمان الدولي للكتاب والسؤال الحائر دوما

د. محمود أبو فروة الرجبي

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لا يمر حدث مثل وجود معرض دولي للكتاب في أي دولة مرور الكرام، فهو حادث ثقافي مهم، ولا بد أن يتم الاحتفال به، بما للكتاب أولًا من أهمية كبيرة في حياة أي إنسان، أو شعب، والأمر الآخر هو أن هذه التظاهرة تشكل فرصة لمحبي القراءة للحصول على ما يحتاجونه من أدب، أو معرفة، أو علم مبثوث في بطون الكتب.ما لاحظته في معرض عمان الدولي لهذه السنة وجود عناوين عميقة جدا في الإعلام، والفلسفة، وعلم الاجتماع، ومنهجيات البحث وغيرها، وهذا إيجابي، ويدل على أن الوطن العربي ما يزال بخير، وأنه رغم كل الصعوبات التي يعانيها سوق الكتاب، ومع ذلك ما يزال هناك مؤلف وباحث ومترجم يعمل بجد على الإنتاج الفكري العميق، وما تزال هناك دور نشر تتحمل عبء المغامرة بتقديم وجبات ثقافة دسمة للقارئ.نجاح الكتاب وصناعته يحتاج إلى توفر عوامل عديدة، قد تكون بعضها صعبة، وخاصة أن الإنترنت وفر بدائل كثيرة للقراءة التقليدية، وبقدر ما خلق من تحديات أمام صناعة الكتاب، ولكنه وفر فرصة عظيمة للقراءة من خلال تسهيل التواصل مع صناع الـمعرفة والأدب في العالم كله، وقدم كتبًا وأبحاثًا ما كان للشخص العادي أن يصل إليها في مرحلة ما قبل الرقمية، وشبك بين المثقفين في مختلف أنحاء العالم.نعرف جميعًا أن طباعة الكتاب في الأردن، والوطن العربي، والعالم كله تمر بتحديات كبيرة، خاصة في ظل الرقمية التي قلبت كل قوانين الحياة، وفرضت واقعًا مختلفًا، ودمرت مشاريع، وأحيت أخرى، وهذا يفرض علينا التفكير بطريقة إبداعية بكيفية دعم القراءة التي تأتي في قمة أولوياتنا، ومن ضمنها دعم الكتاب وهو أحد أهم الوسائل الموصلة إليها.رغم الـمشاركة الواسعة هذه السنة في معرض عمان الدولي للكتاب - 400 دار نشر عربية ومحلية (بشكل مباشر أو من خلال التوكيل)- فإن هذا لا يقلل من تخوفنا على صناعة الكتاب، من حيث الكم، والنوع، وطريقة التعاطي معه.ترتبط صناعة الكتاب بعادة القراءة، وشراء الكتب، وهذه الصناعة الإبداعية، مثلها مثل أي صناعة تعتمد على التسويق، والانتشار، وكلما زادت الـمبيعات تمكنت دور النشر من إنتاج كتاب أفضل، وكلما ارتفعت ذائقة الـمشتري، توجهت الدار الصانعة للكتاب إلى إنتاج كتب أفضل، لتناسب هذه الذائقة.لا نشعر بالقلق من ظاهرة وجود كتب متعلقة بالطبخ، والفلك، أو الثقافة السطحية، أو الفكاهات وما شابه، ما دامت في الـمقابل تتواجد كتب عميقة، ودراسات قوية، ولكن التحدي الأكبر أمامنا هو حجم الـمبيعات، ولن نأتي بجديد عندما نقول إن الكتاب الجاد لا يبيع كثيرًا، وهذه هي طبيعة الأشياء، فهو نخبوي، ويعتمد على طبقة راقية جدا في التفكير، وهي تشكل نسبة قليلة من أي مجتمع – وهذا اعتيادي- ولكن القلق الحقيقي عندما لا نعمل على صنع أدوات تساهم في تعميق الثقافة لدى الشعب، وفي إيجاد مشاريع تجعل الشخص العادي يشتبك مع عادة القراءة الواعية، الإيجابية، ورغم وجود مسابقات القراءة لطلبة الـمدارس وبشكل أقل لطلبة الجامعات، وبعض المسابقات الأخرى التي لها علاقة مباشرة بها – مثل مسابقات الكتابة الإبداعية- ولكنها قليلة، ولا تنتشر بين عامة الناس، بمعنى أننا لم نشاهد للآن مسابقات تشجيع القراءة للكبار، وللموظفين في الدوائر الحكومية والخاصة، والسؤال المطروح هنا: لماذا لا تقوم منظمات الـمجتمع المدني التي لها علاقة بالثقافة والقراءة بطرح مشاريع مسابقات تشجيع للقراءة، تتفاعل معها كل مؤسسات الدولة، وهذا في النهاية يصب في صالح الثقافة، والـمجتمع؟كان وجود معرض عمان الدولي للكتاب الذي انتهى يوم الجمعة فرصة عظيمة للاطلاع على أحدث ما أنتجته دور النشر العربية الـمشاركة فيه، ومجرد التجول فيه لأفراد العائلة كله يشكل فعلًا ثقافيًا جميلًا، يعطي فرصة لكل أفراد العائلة على الإطلاع على هذا العالم الغريب على البعض، وقد يحدث نوعًا من الألفة بين الشخص والكتاب، وهذه بادرة جميلة للتعرف على عادة جميلة جدا، ومفيدة، وهي عادة القراءة.تستحق بلدنا مثل هذه التظاهرة السنوية الجميلة، وهي فرصة لنجدد التفكير بالمعضلة الازلية التي نتمنى أن نجد لها حلا ذات يوم، وهي: متى يصبح شعبنا قارئاً؟