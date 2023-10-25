الجمعة 27 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

منظمات حماية الطفل الدولية.. غياب وصمت مروع لا يقل عن بشاعة الحرب

WhatsApp Image 2023-10-25 at 4.47.55 PM
نجود طلب الدقس
نجود طلب الدقس - منذ 17  يوماً ونحن نتابع احداثً مآساوية يتعرض لها اهالي قطاع غزة من رجال ونساء واطفال وشباب ، استهداف بالصواريخ طال كل شي البيوت المساكن التجمعات المدارس المستشفيات والمساجد والكنائس كل نقطة في غزة مستهدفة باختصار شديد لا مكان امن في غزة . اضافة اعلان
شاهدنا والدموع بأعيننا كيف ودعت امهات واباء اطفالهم ، وكيف ودع اطفال ابائهم وامهاتهم وودعوا أشقائهم ايضا واصبحوا بلا اسرة او معيل ولا بيت يأويهم ايضا، شاهدنا مآسي رجفت لها قلوبنا وجعاً وحسرة وضيم على اشلاء الاطفال التي تناثرت جراء استهداف احدى المستشفيات في غزة . 
ناشدنا المجتمع الدولي وهتفنا في المسيرات والوقفات التضامنية ضد هذه المجازر ، ورفعنا صوتنا لكافة الدول والمنظمات الانسانية والحقوقية وكل جمعيات ومؤسسات حقوق الانسان ان تنظر وتسمع وتتحرك ضد هذه المجازر لكن بلا فائدة ، بلا انسانية تلك المؤسسات التي ادعت علينا انسانيتها طوال السنين الماضية .
ما يؤسفني اليوم غياب منظمات ومؤسسات وجمعيات حقوق الطفل وكل جهات ذات علاقة وارتباط فيها ، اين دورها الانساني ضد ما يتعرض له اطفال غزة ؟ اين مؤتمراتها وورشها واجتماعاتها التي تنادي بحقوق الطفل وعدم التعرض له بالتنمر والعنف في الاسرة والمدرسة والشارع ، اين هذه المنظمات مما يحدث لأطفال غزة في حرب موجه ضدهم بالدرجة الاولى . 
يقول عاملون في الصليب الاحمر والجهات الطبية العاملة في غزة ان نصف الشهداء الذين سقطوا في الحرب ضد غزة والذين تجاوز عددهم 6 الاف شهيد نصفهم من الاطفال ! هل سمعتم الرقم يا منظمات حقوق الطفل ؟ 
اين انتم من هذه الوحشية التي توجه صارخوا مدمراً باتجاه عمارة سكنية تضم اطفالاً وامهاتهم كيف لهذه الاجساد الضعيفة ان تتلقى القنابل بأجسادها ، الم تهز  مشاعركم صور اشلاء الاطفال في ساحة مستشفى المعمداني ؟ اين خطاباتكم الرنانة عن الطفل والتنمر عليه والعنف ضده اليس هذا بأقسى من العنف بل انه وحشية لم تشهدها الانسانية قط. 
كيف ستعملون لاحقا في تخفيف وجع الحرب وقسوتها على ذاكرة الاطفال ، وكيف ستغيب مشاهد القتل والموت من ذاكرتهم ويعودون إلى حياتهم الطبيعية ؟ 
متى تستيقظون ؟ وتحاولوا ان تنهضوا لحماية مليون فلسطيني في غزة وتساهموا توفير سلامتهم وحماية الاطفال هناك وهذا أقل ما يستحقه كل طفل.
نجود طلب الدقس / المتخصصة في مجال التنمية الاجتماعية والاغاثية المحلية والعربية والعالمية.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
د. محمود عبابنة

بيان" كبلينغ "ومؤتمر القاهرة للسلام

24 تشرين الأول 2023
د. محمود أبو فروة الرجبي

العدوان على غزة وتساؤلات أخلاقيات الإعلام

24 تشرين الأول 2023
يوسف عبد الله محمود

غزة لن تستسلم "فلسطين أرضي وروحي وعرضي". أنتم الدخلاء

22 تشرين الأول 2023
10-14-2023-اطفال-غزة-2

الدعاية وصنيع الاحتلال ضد وسائل الإعلام في العدوان على غزة

21 تشرين الأول 2023
مقاتلون من كتائب عز الدين القسام، حماس، في تجمع في غزة، 31 كانون الثاني (يناير) 2016 – (المصدر)

إسرائيل وقعت في فخ حماس

21 تشرين الأول 2023
د. ابراهيم بدران

صمود غزة.. وتطوير الدعم العربي

21 تشرين الأول 2023
افكار و مواقف

البعد الإنساني للحرب

د. محمد حسين المومني |اليوم
ترجمات
1698365514522208900

نصيحة تدين بها أميركا لإسرائيل

ترجمات | منذ2 ساعة
1698365514732209100

مخاطر الاجتياح البري لغزة

ترجمات | منذ2 ساعة
‏جنود أميركيون يستعدون لمغادرة قاعدة أدير في العراق إلى بلادهم، 2012 - (أرشيفية)

نهاية استراتيجية الخروج الأميركية في الشرق الأوسط

ترجمات |25 تشرين الأول 2023
التحول في العالم يجب أن يبدأ من أفريقيا - (المصدر)

لماذا يفقد الأفارقة الثقة بالديمقراطية؟

ترجمات |24 تشرين الأول 2023
1697966508694986900

غزة أحدثت انهيارا في العقلية الاستعمارية الغربية‏

ترجمات |22 تشرين الأول 2023
أرشيفية

الاحتلال في حاجة إلى إستراتيجية للخروج: هل تستطيع أميركا المساعدة؟

ترجمات |24 تشرين الأول 2023
 