من يوقف القتلة الرقميين؟

د. محمود أبو فروة الرجبي

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عنوان هذا المقال واقعي -حسب اعتقادي- ويدل على ظاهرة حقيقية ارتبطت بظهور منصات التواصل الاجتماعي، وسيطرتها على الفضاء العام، وقدرتها على تشكيل اتجاهات الناس، وقيمهم، وآرائهم حول كل ما يخص الحياة، بل وصل الأمر إلى مساهمتها بتسطيح الثقافة، والفكر، وهذا ما تحدثنا عنه في مقال سابق، إضافة إلى مجموعة من السلبيات الأخرى، ومنها ظاهرة انتشار القتلة الرقميين المتخصصين بالاغتيال المعنوي للشخصيات.ما نود التركيز عليه في هذا المقال هو الاغتيال الممنهج، الذي ازداد انتشارًا وقوة مع تسيد منصات التواصل الاجتماعي العالم، ودخولها الحياة الشخصية لكل إنسان تقريبًا، مما أدى إلى ظهور سلبيات خطيرة، وقاتلة بسببها، وخاصة اغتيال الشخصيات العامة، والخاصة، وهذا له أسبابه، وهذا ما نحاول تفكيكه هنا للوصول إلى نتيجة ما، لعلنا عندما نشخص الداء، نصل إلى الدواء الشافي في هذا الخصوص، مدركين أن الناس كلهم يتحدثون عن هذه المشكلة، ولكن من ذا الذي يمتلك خطة في هذا المجال؟ لا ندري.في البداية أخذت ظاهرة اغتيال الشخصيات منحنى أخطر وأوسع بفضل منصات التواصل الاجتماعي، فبعد أن كان الإعلام تحت سيطرة مجموعات لها فكر محدد، وأهداف واضحة، ومحددات معينة في عملها، أصبح الفضاء العام تحت سيطرة مجموعات متشظية من المؤسسات والمنظمات والأفراد، وتعملق بعض الأشخاص إلى درجة أنهم امتلكوا قوة انتشار أكبر من مؤسسات إعلامية تقليدية ضخمة، وبات كلامهم مسموعًا، ومؤثراً إلى درجة عالية بين فئات مختلفة من الناس، وهؤلاء أخذوا ظاهرة اغتيال الشخصية إلى مكان آخر، فتوسع الأمر، ولم يعد هناك أي سيطرة عليه، بل ولم يتبق هناك منطق وراء اغتيال الشخصيات الرقمي -وهذا لا يعني قبولنا تحت أي ظرف لأي عملية فيها إساءة لأي شخص مهما كان، فالقانون والأخلاق يحكمان ذلك.لنترك المؤسسات والمنظمات جانبًا، فقد تمكنت بفضل الجيوش الإلكترونية، والبوتات الرقمية، وغيرها، من التحرك في الفضاء العام، وأحيانًا اغتيال شخصيات معينة، أو توجيه الرأي العام وفقًا لما تريده، ولكن الأخطر من ذلك -حسب وجهة نظري- هو ما يقوم به بعض الأفراد، فهؤلاء امتلكوا القوة دون أن يكون لديهم رادع أو محددات قانونية أو أخلاقية تحد من جموحهم وحقدهم على الآخرين، ويمتاز غالبيتهم بالأنا العالية، والغضب الشديد عند الشعور بأي تحد من مؤسسة أو شخص ما، وترى أيديهم دائمًا مستعدة، وقريبة من زناد الاغتيال الرقمي.هؤلاء لديهم قدرة كبيرة على التحشيد في العالم الأزرق من خلال معرفتهم بأسرار الخوارزميات، وكيفية التعامل معها، وسلاحهم في ذلك محتوى مليء بالحقد، والكراهية، وهدفهم الوحيد هو التنفيس عن الغضب بطريقة غير إيجابية، مليئة بالنقد السلبي، بدلًا من تحويل هذه الطاقة إلى عمل إيجابي قد يؤثر بشكل أفضل على الواقع.أعطيكم مثالًا مؤلمًا، يحدث أحيانًا، ليظهر لنا خطورة أمثال هؤلاء السادة الرقميين في اغتيال الشخصيات: لنفرض أن هناك شخصا مؤثراً رقميًا، طلب من مسؤول ما خدمة فيها مخالفة للقانون، أو أراد إنجاز معاملة غير مكتملة الأوراق، فرفض هذا المسؤول، فماذا سيحصل؟ سيغضب هذا المؤثر، وقد يبدأ في معركة تحشيد الرأي العام ضد هذا المسؤول، وسيستخدم هنا التأطير السلبي، بمعنى أنه سيخترع قصة تقنع الناس أنه مظلوم، وأن الرفض غير مبرر، وقد يكون هذا الأمر محصورًا في أمرين إما أن يخضع المسؤول -خوفًا على سمعته- ويستجيب له، ووقتها تصبح هذه المنصات مكانًا للابتزاز، أو أن يرفض، فيظهر أمام المسؤولين الأكبر منه وكأنه ضد الناس، وشخص غير متوافق معهم، وقد يؤدي هذا إلى حصول أضرار له.هذا المثال يدل على خطورة أمثال هؤلاء الأشخاص، مع إشارتنا إلى أن الحديث عن جزء من المؤثرين لا يعني التعميم، أو أنهم كلهم هكذا، فطبيعة الأشياء تقول إن السيئين يشكلون دائمًا نسبة قليلة، ولكنها نسبة مؤثرة، ومؤذية للأسف.لذلك، يجب التعامل مع هذه المشكلة ككل، وبأسلوب الخطة المتكاملة، وإلا فإنها ستبقى موجودة وبقوة، خاصة أن الخوارزميات تتعامل مع أي محتوى يتم التعامل معه على أنه جيد، وتقوم بنشره بطريقة تتناسب طرديًا مع هذا التفاعل، ويكفي أن يتفق بعض الناس على شخص معين، ويبدأوا بمهاجمته، ومشاركة المحتوى، لينتشر بشكل هائل بين الناس، وليتحول إلى أداة ضغط مزعجة، وقوية، ولا نتحدث هنا عن الناس الذين يحاولون الضغط على المسؤولين من أجل قضاياهم المحقة، بل على من يحاول أن يفعل ذلك من أجل مصلحة شخصية ضيقة.تتطلب حماية المجتمع من مثل هذه التهديدات التي يشكلها القتلة الرقميون نهجًا متعدد الأوجه يتضمن استراتيجيات ومبادرات مختلفة. تتمثل إحدى الخطوات الحاسمة في خلق الوعي وتثقيف الجمهور حول الأخطار المرتبطة بهؤلاء الأفراد. من خلال البرامج التعليمية وورش العمل والحملات العامة، يمكن إعلام المجتمع بالآثار الضارة للمضايقات عبر الإنترنت والغيبة ونشر الإشاعات. يساعد هذا الوعي الأفراد على تطوير عقلية نقدية، وتمكينهم من طرح الأسئلة والتحقق منها قبل قبولها بشكل مسلم به.علاوة على ذلك، يمكن لمؤسسات المجتمع المدني أن تلعب دورًا مهمًا من خلال وضع ميثاق أخلاقي يحظر صراحة أنشطة مثل الغيبة والنميمة وانتشار المعلومات الكاذبة. سيكون هذا الميثاق بمثابة دليل للسلوك الرقمي المسؤول وسيشجع الأفراد على التمسك بالمعايير الأخلاقية أثناء استخدام منصات وسائل التواصل الاجتماعي. يمكن أن يوفر أيضًا إطارًا للإبلاغ عن حوادث التحرش الرقمي أو اغتيال الشخصية ومعالجتها.إضافة إلى ذلك، فإن تمكين الأفراد من خلال محو الأمية الإعلامية، ومهارات المعرفة الرقمية أمر ضروري. من خلال تعليم الناس كيفية تحليل المعلومات وتقييمها بشكل نقدي، يمكنهم تحديد التكتيكات المختلفة التي يستخدمها القتلة الرقميون، وحماية أنفسهم من الوقوع ضحية للمحتوى الكائب. يجب دمج التعليم حول المواطنة الرقمية والسلامة عبر الإنترنت والاستخدام المسؤول للإنترنت في المناهج الدراسية والبرامج المجتمعية.علاوة على ذلك، يعد التعاون بين منظمات المجتمع المدني، شركات التقنية، الجهات الحكومية، ومنصات التواصل الاجتماعي أمرًا بالغ الأهمية. إن تطوير آليات قوية لتحديد أولئك الذين يشاركون في أنشطة رقمية ضارة واتخاذ إجراءات ضدهم يمكن أن يردع المخالفين المحتملين ويوفر بيئة أكثر أمانًا على الإنترنت للمستخدمين.من خلال الجمع بين الجهود لزيادة الوعي وتعزيز السلوك الأخلاقي وتعزيز المعرفة الرقمية، يمكن للمجتمع حماية نفسه من القتلة الرقميين المتجولين وتعزيز ثقافة رقمية أكثر مسؤولية واحترامًا.لذلك، لا بد من الوقوف في وجه مثل هؤلاء الأشخاص، والبحث عنهم، ومحاصرتهم، وعدم إعطائهم الفرصة للقيام بمثل هذه الأعمال، وهذا الأمر يتطلب منا تطهير العمل الإعلامي والرقمي من أي دخيل يستعمل أساليب غير مهنية في عمله، وهذا العمل يحتاج إلى لجنة مكونة من شخصيات وازنة مقبولة مجتمعيا تحدد هؤلاء تمهيداً لتحويلهم للقضاء، ومنعهم من أعمالهم، كي لا يتحول بعض هؤلاء إلى أبطال من جهة، ولكي لا يتم ظلم بعض الناس، أو تصفية حسابات معهم -لا سمح الله.الإنترنت خطر وفرصة عظيمة في الوقت نفسه، ومن المهم محاصرة القتلة الرقميين، وألا يتركوا ليتجولوا في العالم الأزرق، وهم يصوبون أسلحتهم نحونا، وليتوقف خطرهم تمامًا على الناس، وهذا جزء مهم من أمن المجتمع وسلامته، لنصل إلى مجتمع خال من القتلة الرقميين.