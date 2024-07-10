هل تشهد فرنسا أزمة سياسية؟

الامر الذي يضع الرئيس ماكرون، رغم عدم وجود قيود دستورية تلزمه باختيار وتعيين رئيس الحكومة حتى وان كان من معسكر المعارضة وحقق نتائج متقدمة في الانتخابات، امام خيارات صعبة وربما معقدة خاصة مع تصدر تحالف الجبهة الشعبية الجديدة اليساري نتائج الانتخابات، وعدم اعتياد فرنسا على تشكيل حكومة ائتلافية ذات توجهات يسارية متعارضة كما هو الحال في دول اوروبية كالمانيا وهولندا. دون ان يعني ذلك عدم طرح سيناريو عقد اتفاق مع اليسار المعتدل من الاشتراكيين والخضر واستبعاد حزب فرنسا الابية المتشدد (اقصى اليسار) الذي يتزعمه جان لوك ميلانشون لتشكيل ائتلاف يسار وسط، وان كان مثل هذا السيناريو يتطلب مفاوضات صعبة وشاقة. الى جانب احتمال آخر يتمثل في الابقاء على حكومة تصريف الاعمال (الحكومة الحالية) او تشكيل حكومة وحدة وطنية او حكومة ائتلافية او تشكيل حكومة تكنوقراط / خبراء لا تنتمي لأي حزب سياسي ترأسها شخصية توافقية وتعطى الضوء الاخضر من الاغلبية في البرلمان، وهي سيناريوهات قد يراد منها شراء الوقت بالنسبة لماكرون لمدة عام بعدها يحل البرلمان الجديد وتجرى انتخابات مبكرة.
إلا أن الخطورة تكمن في احتمالية ان تشهد فرنسا شللا سياسيا وازمة سياسية ومؤسساتية عميقة، اذا ما فشلت في التوصل الى اتفاق على شكل الحكومة القادمة، ووصول كل الخيارات الى طريق مسدود في ظل عدم امكانية اجراء انتخابات تشريعية قبل مرور عاما على اجرائها، وعدم استعداد الرئيس ماكرون الذي تنتهي ولايته عام 2027 الى الاستقالة، مما قد يدفع الجميع خاصة ماكرون الى القبول بسياسة الامر الواقع، ممثلا بما يعرف بالتعايش السياسي يكون فيه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة من معسكرين سياسيين مختلفين ومتناقضين، مما يجعل منه تعايشا صداميا وذلك بسبب تعارض ارادة رئيس الجمهورية مع ارادة رئيس الحكومة او الحكومة او حتى البرلمان المنقسم بين تيارات كبيرة متعارضة ومتناقضة سياسيا وايديولوجيا ايضا. وهو الوضع الذي شهدته فرنسا زمن الرئيس الفرنسي الاشتراكي فرانسوا ميتران ورئيس الوزراء اليميني المحافظ جاك شيراك، وزمن شيراك عندما كان رئيسا لفرنسا مع رئيس الوزراء الاشتراكي ليونيل جوسبان، وذلك بسبب خسارة حزب الرئيس للانتخابات التشريعية وعدم حصوله على الاغلبية المطلقة.