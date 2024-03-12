هل سيكون الذكاء الاصطناعي نعمة أم نقمة على البشرية؟

د. محمود أبو فروة الرجبي

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هناك رعب كبير في أنحاء كثيرة من العالم سببه انتشار تطبيقات الذكاء الاصطناعي الـمختلفة، وظهور قدراتها الخارقة في مجالات متعددة، وتتنوع أسباب الخوف، ابتداء من التوقعات بخسارة عدد كبير من الوظائف، مرورا بالتنبؤات التي تتحدث عن اختراقات أخلاقية غير متوقعة قد يسببها الذكاء الاصطناعي، وانتهاء بالمؤشرات التي تدل على زيادة احتكار الثروة، وانعكاس ذلك على الطبقة المتوسطة، والطبقات الفقيرة، الناتج عن انتشار مثل هذه التطبيقات.عند ظهور أي ابتكار جديد، تسود العالم نظرة متفائلة اتجاهه، تجعل البعض يبشر به، وبنتائجه غير المحدودة على البشرية، وفي الـمقابل هناك من يتشاءم بدرجة عالية، وتسمع من هؤلاء كلاما، تعتقد أن ما سيحل على البشرية من كوارث بسبب هذا الاختراع الجديد قد يفني البشرية عن بكرة أبيها.وهناك من يتخوف أكثر من الذكاء الفائق، والمقصود به وصول الذكاء الاصطناعي إلى قدرات أكبر من الدماغ البشري، وفي هذه الحالة تنشط مخيلة العديدين من أعداء الذكاء الاصطناعي في العالم للحديث عن مخاطر هذا الأمر الذي سيؤدي إلى نشوء كائنات وربوتات ذكية قد تسيطر على الأرض، وتبيد البشرية، وتتسيد الحياة، في نهاية لمسيرة البشرية التي امتدت لمئات الآلاف من السنين وربما الـملايين.ربما يعتقد البعض أن هذه النظرة منبثقة من أفلام الخيال العلمي، والسينما العالمية ولكن الحقيقة أن لها أنصارا من مختلف أنحاء العالم، وبعضهم علماء، ومفكرون وازنون، ولكن في الـمقابل هناك من يجد أن الذكاء الاصطناعي نعمة، ستشكل رافعة للبشرية، وتتقدم معها، ومنهم مؤلفا كتاب (نواسين – عصر الذكاء الفائق القادم) يقدم ‏جايمس لولوك، ومساعده براين آيليارد رؤية لمستقبل الذكاء الاصطناعي قائمة على أن الأرض قادمة على حقبة زمنية أطلقا عليها اسم (حقبة النواسين) خلاصتها أن الأرض على موعد مع كائنات جديدة قائمة على الذكاء الاصطناعي التي اخترعها البشر، ولديها سرعة تفكير أكبر بعشرة آلاف مرة عن الإنسان العادي، وعلى عكس ما يرد في أفلام الخيال العلمي، يعتقد لولوك ومساعده أن مصلحة هذه الكائنات والبشر ستلتقيان من أجل العمل على سلامة الأرض خاصة من الناحية البيئة، وسيحصل بينهم تعاون للوصول إلى حياة أفضل، وهذا فيه قمة التفاؤل، على عكس المتشائمين الذين يرون بالذكاء الاصطناعي نقمة لا حدود لها.لنعد إلى تاريخ ظهور الذكاء الاصطناعي الذي يعود إلى سنوات الخمسينيات من القرن الـماضي، فقد استخدم هذا المصطلح للمرة الأولى خلال مؤتمر جامعة دارتمورث في العام 1956، وتسارع الاهتمام به بعد ذلك، ولكن تطور التقنيات الرقمية، ووجود كميات بيانات غير مسبوقة سببها انتشار الإنترنت، جعل الذكاء الاصطناعي يعود بقوة للواجهة، وضمن اختراعات، وابتكار وجدت طريقها إلى رجل الشارع العادي، نتيجة ارتباط الناس كلهم بالإنترنت، وتأثرهم الـمباشر بما يعمل من خلاله، ومن ضمنها تقنيات الذكاء الاصطناعي.نريد في هذا المقال أن نكون متوازنين، وأن نمسك العصا من الـمنتصف، ونحاول أن نقرأ الـمشهد بحيادية، لعلنا نصل إلى مقاربة أفضل حول هذا الـموضوع.حسب اعتقادي، وبناء على تتبع أخبار الاختراعات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، ومن خلال تجربتي للتطبيقات التي لها علاقة بالصحافة والإعلام، وتدريسي لبعض الـمواد التي لها علاقة مباشرة بذلك، فأرى أن الذكاء الاصطناعي سيكون نعمة للإنسان في بعض جوانب الحياة، ومنها الإعلام، مع علمي ويقيني أن هناك تهديدات حقيقية لبعض الوظائف في هذا الـمجال، ولكن الإعلاميين الذين سيتأقلمون معه، ويحصلون على مهارات كافية فيه سيتمكنون من العمل من خلاله، وقد شبهت أمر التطبيقات التي لها علاقة بتوليد النصوص برئيس تحرير الصحيفة، والصحفي العادي.في هذا التشبيه أقول أن الإعلامي يمكن أن يستخدم تطبيقات الذكاء الاصطناعي في عمله، ولكن ليس كتابع لها، بل مثل رئيس التحرير الذي يعرف كيف يراجع النصوص، ويصوبها، ويستبعد غير الـمناسب منها، أما الإعلامي نصف المؤهل فلن يكون له مكان في عالم الصحافة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، لأن هذا الذكاء ما زال كثير الأخطاء، ويحتاج إلى صاحب عقلية وخبرة ليفرق في محتواه بين الغث والسمين، وليصحح أخطاءه، ويكتشف عثراته.وفي المجالات الأخرى هناك اسهامات ملحوظة للذكاء الاصطناعي، وخاصة في مجال قراءة صور الأشعة، وإعطاء الرأي الطبي في بعض المجالات، واعتقد أن الذكاء الاصطناعي سيكون عونا للأطباء للوصول إلى تشخيص أكثر دقة للحالات الطبية، وهذا فيه فائدة للبشرية.وفي الزراعة مثلًا سيتمكن الذكاء الاصطناعي من زيادة المحاصيل الزراعية في المساحات المزروعة، وفي عالم الجريمة سيساعد الذكاء الاصطناعي على الربط بين الأحداث، وزيادة القدرة على تتبيع الـمجرمين المحتملين، وغيرها من الأعمال.مع مرور الوقت سيدخل الذكاء الاصطناعي في المجالات كلها، واعتقد أن التخوفات من زيادة الاحتكارات العالمية، وذوبان الطبقة الوسطى، وتضخم الطبقات الفقيرة في محله، ولكن في الوقت نفسه قد يصل الإنسان إلى صيغة أكثر أخلاقية تحكم انتشاره، وتقلل من خطره على الفئات الأقل حظًا.وبخصوص أمتنا العربية، فيزداد خطر الذكاء الاصطناعي لعدم قدرتنا للآن على مجاراة الآخرين في تطويره، والاستفادة منه، ورغم أن البعض يعتقد أن هذا الذكاء سيردم الفجوة العلمية بيننا وبين الآخرين، ومع هذا تبقى التخوفات من التحيزات، والـمحتوى المسيء للعرب، وعدم تبني القضايا العربية العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية مجالًا خصباً للتخوفات.العالم مقبل على مرحلة جديدة، قد تحمل بشائر في عالم أكثر عدلاً، ومساواة، وربما يكون العكس هو الصحيح وهذا ما لا نتمناه أبدا.