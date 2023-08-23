هل صناعة الجوع خرافة مضللة؟

يوسف عبدالله محمود

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سؤال ملح ومشروع: لماذا يجوع مواطنو البلدان المتخلفة؟الكثير من هذه البلدان إن في آسيا أو إفريقيا أو أميركا الجنوبية غنية بمواردها الاقتصادية ومع ذلك فالجياع فيها بالملايين. لماذا؟لأنها تابعة للإمبريالية العالمية التي تستبعدهم من السيطرة الفعلية على موارد بلدانهم المنتجة للغذاء!في كتابهما المترجم للعربية تحت عنوان: «صناعة الجوع، خُرافة النّدرة»- ترجمة أحمد حسّان والصادر عن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب- الكويت، يقول مؤلفا الكتاب البريطانيان فرنسيس مورلابيه وجوزيف كولينز: «إن التركيز على الصادرات قوة فعالة. فحيث تسيطر قلة على الأصول الانتاجية، تؤدي زراعة التصدير إلى زيادة الوضع المتدهور للأغلبية». المرجع السابق ص251.زراعة التصدير في البلدان المتخلفة «تعني أن بإمكان النُّخبة أن تربح في كل الأحوال بأن تجد مشترين في أسواق أجنبية مجزية». لا يعنيها جوع الجماهير في بلدانها.في هذه البلدان المتخلفة تستغل النُّخبة وقوة العمل، وخصوصاً النساء والأطفال. لا يهمّها أن تُسحق جهود العمال، ما دام ربحها الوفير مضمونا!في كتابهما «صناعة الجوع» يُقابل المؤلفات بين بلدين من بلدان الكاريبي، ليثبتا أن «زراعة التصدير» إذا لم تتوافق والشرط الإنساني فإنها تغدو «العدو الحقيقي» للجماهير.يختاران لهذه المقابلة كلاً من كوبا وجمهورية الدومنيكان. ففيهما ينتج جزء كبير من الأراضي الزراعية السكر وغيره من الصادرات. وكلاهما يعتمدان على الصادرات الزراعية في الحصول على العملة الأجنبية. ورغم ذلك فإن 75 في المائة على الأقل، من سكان الدومنيكان اليوم يعانون من سوء التغذية، بينما لا يوجد في كوبا سوء تغذية على الإطلاق. المرجع السابق ص252.وفي التفاصيل يؤكد المؤلفان أن العملة الأجنبية في كوبا ملك للجمهور، وتوظيف في تنفيذ خطط التنمية.أما في الدومنيكان فإن قسماً كبيراً من العملة الأجنبية الناتجة عن صادرات السكر تُعامل باعتبارها ربحاً لشركات خاصة مثل «جالف ووسترن Galf Westrern». ويعاد جزء كبير منها إلى الولايات المتحدة أو يُبدّد على مشروعات من قبيل المنتجع السياحي لجالف آند وسترن!». المرجع السابق ص252.ما معنى هذا؟ معناه أن العملة الأجنبية التي توظف في خدمة سكان كوبا، يتم استنزافها على نحو غير مشروع في الدومنيكان. معناه أن الاقتصاد الموجه إلى تلبية الاحتياجات الاجتماعية الأساسية في كوبا لا نجد مثله في الدومنيكان.في البلدان المتخلفة التي تهيمن عليها الإمبريالية العالمية، الخاسر الأكبر هي الجماهير. أما الرابح فهي الشركات الأجنبية.والمأساة الكبرى أن أية زيادة في السعر العالمي لسلعة غالباً «لا تترجم إلى زيادة في السعر المدفوع للمنتجين الفلاحين».كل هذا يشير أن إنسانية الإنسان في البلدان المتخلفة لا قيمة لها غالباً. «أول المنتفعين هم كبار المنتجين وملاّك المزارع الضخمة». ص246.في البلدان المتخلفة تعيش الجماهير ظروفاً مقزّزة.في كتابهما يؤكد المؤلفات أن المسؤولين الحكوميين هم الذين يتخذون القرارات المتعلقة بالاقتصاد. وهم عادة ما يكونون من كبار الملّاك!وهكذا يمكن أن يقال إن «خرافة النُّدرة الغذائية» يتم تسويقها من قبل الإمبرياليين ومسؤولي البلدان المتخلفة المستفيدين من ترويج هذه «الأكذوبة».