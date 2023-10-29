"ويمكرون ويمكر الله"

يوسف عبدالله محمود

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إذا صعق الجبار تحت قيودهسيعلم أوجاع الحياة ويفهم "الشابي"لن يطفئ الصهاينة نور الله مهما حشدوا من عتاد وسلاح، نور الله سيضيء أرجاء غزة طال الزمان أم قصر.في عام 2006 وأثناء المؤتمر الدولي للمجتمع المدني لدعم الشعب الفلسطيني والذي تم تحت رعاية اللأمم المتحدة، صرح رئيس شبكة التنسيق الدولي لفلسطين فيليس بينيس "مرة أخرى تم ارتكاب جريمة التفرقة العنصرية من قبل دوله عضو في الأمم المتحدة، هذه الدولة هي إسرائيل".فيليس بينيس كاتب يهودي، كتب في صحيفة هارتس الاسرائيلية هذه المفردات التي تفضح إسرائيل في مقاله ربط عنصرية اسرائيل بالعنصرية التي كانت متواجدة في جنوب افريقيا. كتب مقاله في 30 أغسطس 2007 وبمفرداته "إسرائيل اليوم دولة عنصرية". ما ذكره هذا الكاتب اليهودي يفضح سياسة عنصرية يتم ممارستها اليوم في غزة والضفة الغربية المحتلة.لقد بلغت العنصرية الاسرائيلية حدا دفع إحدى نائبات الليكود ان تطالب باستخدام السلاح النووي في مقاومة المقاومة الفلسطينية، الفلسطينيون هم من الدرجة الثانية لا حقوق مدنية لهم، وصفهم نتنياهو بالحيوانات!والعجيب أن أقوال رؤساء أميركا التي تتحدث عن ضرورة اقامة دولتين واحدة إسرائيلية واخرى فلسطينية هي مجرد شقشقة لسان، هي ضحك على الذقون.الرئيس الأميركي الاسبق كارتر والذي كان مفاوض مقررات كامب ديفيد والفائز بجائزة نوبل للسلام ومؤلف كتاب "فلسطين سلام وليس تفرقة عنصرية"، صرح بأن هناك سياسة تفرقة عنصرية موجهة ضد الفلسطينيين وأن هذه التفرقة في بعض الحالات أقسى من معاملة ضد السود في جنوب أفريقيا.الغريب أن هذا الرئيس نفسه يصرح بعد مدة انه سيدافع عن حق إسرائيل في الوجود معتمداً على مزاعم تقول انهم شعب الله المختار، أين المصداقية؟واليوم يلقانا الرئيس الاميركي بايدن الذي يفتخر بأنه صهيوني وأنه مع اسرائيل في حربها الهمجية في غزة قلباً وقالباً.في عام 2002 كتب ديزموند توتو وهو أسقف انغليكاني وفائز بجائزة نوبل سلسلة من المقالات في صحف رئيسية، ومما قاله: "ينبغي نزع الدعم عن إسرائيل حتى تنسحب من الأراضي المحتلة".أما السفير السوفيتي السابق في الأمم المتحدة "يكوف مالك" فقد اتهم إسرائيل بنشر "سياسة فصل عنصري ضد الفلسطينيين"كم من الادانات لاسرائيل نمت وكم من القررارات في الأمم المتحدة طالبت إسرائيل بالانسحاب من الارض المحتلة عام 1967 لكن دون جدوى.كُلها ضربت اسرائيل بها عرض الحائط الى حد جعل نتنياهو يتبجح في حديث مسرب له مع بعض أفراده المقربين: ان إسرائيل غير معنية بأي قرارات دولية ما دامت أميركا تدعمها وفي ظهرها!".أتساءل في الختام: الى متى تستمر هذه العنجهية الاسرائيلية، لماذا لا يتم ردع هذا الكيان الغاصب؟الى متى يرضى العرب بهذا الهوان وهم الذين يمتلكون إمكانات قادرة أن تلجم المعتدين ومن يقف وراءهم. لديهم أسلحة وموارد وبخاصة البترول، لماذا لا يدخل البترول المعركة؟ ألا تستحق فلسطين مثل هذه التضحية؟أفيقوا يا عرب! فلسطين تستصرخكم، يوماً ما يا زعماء العرب ستقفون بين يدي الله. لا تثقوا بالحلول السلمية بعد المجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني، الدعم للفظي للعملية السلمية محض هراء.أتساءل هنا: ما موقف الدول العربية التي وقعت اتفاقيات ثنائية مع إسرائيل بعض النظر عن نظامها العنصري؟ ما موقفها وهي ترى جثث شهداء غزة تجمعها المقابر الجماعية؟ ما موقفها إزاء هدم المساجد والكنائس والمستشفيات؟لقد حاول اليهود قتل النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم عدة مرات لكن الله - تبارك وتعالى – نجّاه وحفظه.يقول تعالى: "لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا" صدق الله العظيم.ويقول سبحانه: "ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون وانما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار".