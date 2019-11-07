Auto Draft

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منذ 3 ساعات

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عمان- الغد- صرح مصدر مسؤول في دائرة الجمارك بانه في تمام الساعة العاشرة ليلاً تم الاشتباه بمركبة في احدى الطرق المؤدية الى مدينة الزرقاء ولم تمتثل بالوقوف ولاذت بالفرار مما استدعى دوريات الجمارك بمطاردتها وتم ايقافها بالطرق القانونية وفقاً لقواعد الاشتباك والقاء القبض على الأشخاص وتم ضبط مواد مخدرة عبارة عن (كف حشيش عدد (5)) و (2000) حبة كبتاجون وسلاح ناري وعتاد. وعلى الفور تم تحرير محضر ضبط اصولي والتحفظ على المضبوطات والأشخاص وواسطة النقل وتسليمهم لإدارة مكافحة المخدرات لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

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