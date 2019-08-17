“A.M. Best” ترفع درجة تصنيف “الشرق العربي للتأمين”

عمان- الغد- رفعت وكالة التصنيف العالمية “A.M. Best” درجة التصنيف الائتماني طويل الأجل ( Long Term Issuer Credit Rating) لشركة الشرق العربي للتأمين (gig-Jordan) من bbb إلى bbb+ وأكدت تصنيف القوة المالية (Financial Strength Rating) عند B++. فيما قامت الوكالة بتعديل المنظور المستقبلي (Outlook) ليصبح مستقرا لكلا التصنيفين.

وقد ذكرت الوكالة، في بيانها الصحفي، أن رفع درجة التصنيف هذه جاءت في ضوء قوة المركز المالي وكفاءة الأداء الفني للشركة؛ حيث استمرت الشركة في أدائها الإيجابي للعامين 2018 و2019 بشكل يتناسب مع استراتيجية الشركة وخطتها.

وصرحت الوكالة أن هذا التصنيف يعكس أيضاً الدعم الكبير الذي تتلقاه شركة gig-Jordan من الشركة الأم مجموعة الخليج للتأمين (gig) وأهميتها في هذه المجموعة، فيما يعكس المنظور المستقبلي المستقر تعافي الأرباح الفنية للشركة؛ إذ عملت gig-Jordan على تحسين اختيارها للمخاطر وتسعيرها، مع زيادة التركيز على اكتتاب محفظة تأمين طبي أكثر توازناً. وقد تُرجم هذا إلى نسبة خسارة مجمعة صحية بلغت 91.4 % في العام 2018. وتتوقع “A.M. Best” أن تحافظ الشركة على الأرباح الفنية عند مستويات 2018 على المدى المتوسط.

يذكر أن تصنيف وكالة “A.M. Best” لشركة gig-Jordan يعد الأعلى الذي تمنحه الوكالة لشركات التأمين في الأردن.