“A.R.E.A” مستمرة باستراتيجيتها التوسعية

عمان- تواصل شركة A.R.E.A العالمية والمتخصصة ببناء وتطوير تطبيقات الهواتف الخلوية الذكية تنفيذ استراتيجيتها التوسعية التي تهدف الى ترسيخ وجودها بشكل أكبر في المنطقة، عن طريق توسعها في مكتبها الرئيسي الموجود في العاصمة الأردنية عمان، حيث قامت الشركة بالانتقال الى مكاتب جديدة بحجم أكبر وزيادة عدد فريقها، وذلك تلبية للتطور الحاصل فيها داخليًا وسعيها للمضي قدما في خطتها لإطلاق العديد من التطبيقات الذكية التي تستخدم تقنية الواقع المعزز خلال الفترة المقبلة.

وعملت الشركة على زيادة عدد فريقها المكوّن من مجموعة من المبرمجين والمطورين المحترفين المتخصصين في ببناء وتطوير تطبيقات الهواتف الخلوية الذكية، الذين سيشكلون دعمًا قويًا لفريق عمل الشركة الحالي، وإضافة مميزة لفريق A.R.E.A. الذي يمضي قدمًا في تطوير مجموعة كبيرة من التطبيقات التي ستكون من أكبر المنصات التي تخدم العملاء وتزودهم بأحدث آليات البرمجة والتطوير والتسويق لخدماتهم ومنتجاتهم وتحقيقا لازدهار الأفكـــار الإبداعية باستخدام تقنيتها وقوى فريق عملها.

وفي هذه المناسبة، أكدت ظبية عبيني، المدير التنفيذي لشركة A.R.E.A، أن هذا التوسع للشركة في مقرّها الرئيسي جاء لسعيها لأن تكون مصدراً رئيسيًا لبرمجة وتطوير التطبيقات الذكية التي تعتمد على تقنية الواقع المعزز في العالم العربي، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته الشركة من إطلاق تطبيق WININ الذي يعتبر أول تطبيق للواقع المعزز في المنطقة.

تأسست شركة A.R.E.A في العام 2019 وهي شركة عالمية مسجلة في جزر كايمان ومقرها الأردن. وتغطي الأردن والسعودية والإمارات ومصر وقطر والكويت، وتستهدف الوصول الى عدد كبير من المستخدمين لتطبيقاتها في العالم العربي. تقدم A.R.E.A. للمستخدمين أحدث آليات البرمجة والتطوير والتسويق لخدماتهم ومنتجاتهم، مما يحقق دائمًا ازدهار الأفكار الإبداعية باستخدام أفضل التقنيات.