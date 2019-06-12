“ABC” و”MEPS” يوقعان اتفاقية تعاون مشترك

عمّان– أعلن بنك ABC الأردن والشرق الأوسط لخدمات الدفع (MEPS)، الشركة الرائدة في توفير خدمات الدفع الإلكتروني المبتكرة في منطقة الشرق الأوسط، عن توقيع اتفاقية تعاون مشترك، وقّعها عن البنك رئيس مجموعة الخدمات المصرفية الشاملة فادي حداد، وعن الشركة نائب رئيسها التنفيذي أمامة الصرايرة، وذلك بحضور عدد من المدراء التنفيذين من كلا الجانبين.

وبموجب هذه الاتفاقية، سيمنح بنك ABC الأردن تسهيلات بنكية وحلولاً تمويلية لعملاء شركة الشرق الأوسط لخدمات الدفع (MEPS)، بمزايا تشجيعية ونسب تمويل منافسة من قيمة الحركات السنوية التي تتم من خلال أجهزة الدفع، وبأسعار فائدة منافسة أيضاً. وتغطي هذه الخدمة كذلك عملاء البنك المحتملين من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتعقيباً على الاتفاقية، علّق حداد قائلاً: “إن توقيع هذه الاتفاقية مع شركة الشرق الأوسط لخدمات الدفع (MEPS) يأتي من باب تعزيز العلاقة الاستراتيجية معها، نظراً لدورها الرئيسي والأساسي في القطاع المالي الأردني، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الثنائي الوثيق بين البنك والشركة”.

ومن جهتها، قالت الصرايرة: “سعداء بشراكتنا مع بنك ABC الأردن الذي يسعى دائماً إلى تقديم الحلول المصرفية المتطورة التي تلبي مختلف متطلبات عملائنا. وعبر هذه الاتفاقية، أصبح بإمكان عملائنا الحصول على التمويل اللازم للتوسع في أعمالهم، حيث تأتي هذه الخطوة امتداداً لنهجنا في المحافظة على التقدّم المتواصل الذي نحققه، وتأكيداً على المكانة الرائدة التي نحتلها في قطاع خدمات الدفع محلياً وإقليمياً.