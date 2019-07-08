“ABC” يرعى المهرجان الرياضي لمدارس المونتيسوري

عمان – إيمانا منه بأهمية دعم النشاطات الرياضية، لا سيما تلك المتعلقة بفئة الأطفال، فقد قام بنك ABC الأردن بالمشاركة برعاية المهرجان الرياضي السنوي لقسم الروضة KG Tele-Match)) في مدرسة المونتيسوري الحديثة.

ومن الجدير بالذكر، أن حرص البنك على التواجد في مثل هذه الانشطة يأتي استمراراً لمنهجيته الرامية لتطوير المجتمع المحلي من خلال رعاية ودعم الأنشطة الرياضية التي تجمع الأطفال في أجواء منافسة صحية تعزز من مهاراتهم وروح الفريق لديهم، حيث اشتمل المهرجان على نشاطات رياضية مختلفة للأطفال من صفوف الروضة ومسابقات خاصة بأهالي الطلاب والحضور، بالإضافة إلى مسابقات بين معلمي المدرسة والأهالي.

وفي نهاية المهرجان، فقد تم تكريم البنك كجهة راعية لهذا النشاط من خلال تسليم مندوبيه درعاً تقديرياً، وذلك تعبيراً عن شكر المدرسة للبنك على هذه الرعاية.

هذا ويعتبر بنك ABC من البنوك الدولية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ويقدم لعملائه مجموعة مبتكرة من المنتجات والخدمات المالية تشمل الخدمات المصرفية للشركات وتمويل التجارة الدولية وتمويل المشاريع وترتيب القروض المجمعة ومنتجات الخزينة وأسواق المال والمنتجات المصرفية الإسلامية. كما يقدم البنك الخدمات المصرفية بالتجزئة من خلال شبكة البنوك التابعة له في الأردن ومصر وتونس والجزائر.