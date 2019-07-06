“ABC” يرعى دوري الصغار في “مدارس كامبردج”



عمان- إيماناً منه بأهمية دعم النشاطات الرياضية، لا سيما تلك المتعلقة بفئة الأطفال، قام بنك “ABC” الأردن برعاية ثلاثة فرق في دوري صغار كرة القدم لـ”مدرسة كامبردج”.

وتأتي هذه الرعاية انطلاقاً من رؤية البنك المؤمنة بأهمية هذه الفئة العمرية، محفزاً بدوره تطوير مهاراتهم الرياضية التي تنعكس إيجابياً على صحتهم.

وقد حرص البنك دوماً على التواجد في مثل هذه الأنشطة استمراراً لمنهجيته الداعمة لتطوير المجتمع المحلي من خلال دعم الأنشطة الرياضية التي تجمع الأطفال في أجواء تنافس صحية تعزز من مهاراتهم وروح الفريق لديهم.

وفي الحفل الختامي، فقد قام البنك بتوزيع الهدايا والجوائز على لاعبي فرق بنك “ABC” المشاركين في دوري صغار كرة القدم، وقامت إدارة المدرسة، بدورها، بتكريم البنك كجهة داعمة لهذا النشاط من خلال تسليم مندوبيه دروعاً تكريمية، وذلك تقديراً للبنك على هذه الرعاية. هذا ويعد بنك “ABC” من البنوك الدولية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ويقدم لعملائه مجموعة مبتكرة من المنتجات والخدمات المالية تشمل الخدمات المصرفية للشركات وتمويل التجارة الدولية وتمويل المشاريع وترتيب القروض المجمعة ومنتجات الخزينة وأسواق المال والمنتجات المصرفية الإسلامية. كما يقدم البنك الخدمات المصرفية بالتجزئة من خلال شبكة البنوك التابعة له في الأردن ومصر وتونس والجزائر.