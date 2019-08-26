“ABC” يرعى مؤتمر جامعة مؤتة العلمي لكلية علوم الرياضة

عمان- استمرارا لنهجه المتواصل في دعم المجتمع المحلي، وكمبادرة منه لدعم قطاع التعليم في الأردن، فقد قام بنك “ABC” الأردن برعاية المؤتمر العلمي الدولي الثاني لكلية علوم الرياضة في جامعة مؤتة والذي يحمل عنوان “المؤتمر العلمي الدولي الثاني لعلوم الرياضة والصحة” الذي نظمته جامعة مؤتة.

وتنبثق هذه الرعاية عن إيمان البنك بأهمية التعليم ودور المؤسسات التربوية والتعليمية في تنمية المجتمع المحلي والارتقاء به لغد مشرق.

تضمن المؤتمر العديد من المحاضرات والنقاشات العلمية التي تثير الاهتمام وتفتح آفاقاً جديدة لدى الباحثين، ولقد شارك في المؤتمر عدد من الدول العربية والأجنبية، وهي: فلسطين، المملكة العربية السعودية، الجزائر، العراق، جمهورية مصر العربية، الكويت، اليمن، ليبيا، المملكة المتحدة، فرنسا، تايلند، وعدد من الباحثين من المملكة الأردنية الهاشمية.

وقد تم تكريم البنك لرعايته المؤتمر، وذلك لحرص الجامعة على إقامة صلة قوية تخدم مسيرة العلم والمعرفة داخل مؤسسات التعليم.

ويعد “ABC” من البنوك الدولية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ويقدم لعملائه مجموعة مبتكرة من المنتجات والخدمات المالية تشمل الخدمات المصرفية للشركات وتمويل التجارة الدولية وتمويل المشاريع وترتيب القروض المجمعة ومنتجات الخزينة وأسواق المال والمنتجات المصرفية الإسلامية. كما يقدم البنك الخدمات المصرفية بالتجزئة من خلال شبكة البنوك التابعة له في الأردن ومصر وتونس والجزائر.