“ABC” يواصل دعمه للجمعية الملكية لحماية الطبيعة



عمان – إيماناً من بنك ABC الأردن بدوره في خدمة المجتمع المحلي فقد واصل البنك دعمه للجمعية الملكية لحماية الطبيعة وذلك من خلال دعم برامج حماية الطبيعة والتنمية المستدامة على المستوى الوطني ، لما في ذلك دور في زيادة التنمية الاقتصادية الاجتماعية لأبناء المجتمع المحلي في المحميات والمناطق المحيطة بها.

ويأتي هذا الدعم من البنك للجمعية للمساهمة في تحقيق رسالتها في الحفاظ على الحياة البرية في الأردن وفي ذات الوقت المساهمة في تنمية المجتمعات المحلية التي تعيش داخل وحول المحميات الطبيعية.

كما أعرب جورج فرح صوفيا/ القائم بأعمال المدير العام لبنك ABC الأردن عن سعادته بمواصلة دعم البنك للجمعية والذي يأتي ضمن التزام البنك وايمانا منه بتنفيذ دور المسؤولية الاجتماعية الملقاة على عاتقه لدعم جهود مثل هذه الجمعيات ومد يد العون لها لتمكينها من أداء رسالتها في سبيل خدمة مختلف أفراد المجتمع وفئاته في مختلف القطاعات ذات الاولوية وعلى رأسها قطاع البيئة.