“ABC” يواصل دعمه للجمعية الملكية لحماية الطبيعة

عمان – يؤمن بنك ABC الأردن بأن البيئة السليمة تقود الى اقتصاد قوي ومجتمع صحي ولذلك يولي اهتماما كبيرا لقضايا البيئة وتعزيز الوعي البيئي، حيث استمر البنك في تقديم الدعم للجمعية الملكية لحماية الطبيعة وذلك من خلال دعم برامج حماية الطبيعة والتنمية المستدامة على المستوى الوطني، لما في ذلك دور في زيادة التنمية الاقتصادية الاجتماعية لأبناء المجتمع المحلي في المحميات والمناطق المحيطة بها.

وأعرب جورج فرح صوفيا/ المدير العام لبنك ABC الأردن عن سعادته بمواصلة دعم البنك للجمعية وذلك لمساعدتها على الاستمرار في تأدية مهامها في الحفاظ على الحياة البرية في الأردن وتنمية المجتمعات المحلية التي تعيش داخل وحول المحميات الطبيعية بطريقه تضمن استدامتها وتحقق دخل اقتصادي للمجتمعات المحلية.

ومن الجدير بالذكر ان الجمعية الملكية لحماية الطبيعة تأسست العام 1966 مؤسسة صغيرة تتكون من مجموعة من المتطوعين، وبدأت تنمو تدريجياً لتصبح مؤسسة وطنية وذات سمعة إقليمية وعالمية حيث تقوم بتطوير برامج حماية الطبيعة التي تعد وسيلة لإتاحة الفرصة للأفراد والشركات والمؤسسات المانحة لمساعدة الجمعية في مهمتها الوطنية في الحفاظ على الحياة البرية في الاردن وقد حققت الجمعية ومنذ تأسيسها إنجازات كبيرة يشهد لها القاصي والداني.