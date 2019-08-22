شركات وأعمال

ACI تستثمر في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

منذ 4 ساعات

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برعاية رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المهندس نايف بخيت تم افتتاح احد فروع شركة ACI في مدينة العقبة.
يذكر الى ان شركة ACI الوكيل الرسمي لشركة سامسونج في مدينة العقبة ومن اهم اماكن عرض وبيع الاجهزة الكهربائية.
و حضر حفل الافتتاح عدد من النواب ومجموعة من مدراء الاجهزة الامنية واعضاء اللامركزية ورئيس غرفة تجارة العقبة واصحاب شركات وتجار ومستثمرين واهالي مدينة العقبة.
حيث قال المهندس بخيت ان افتتاح شركة ACI لفرعها الاول في العقبة يثبت ان العقبة بيئة جاذبة للجهات الاستثمارية بكافة قطاعاته الصناعية والتجارية، وان العقبة تستحق بوجود شركات مهمه مثل ACI ونبارك لهم انطلاقتهم من ثغر الاردن الباسم.
واضاف السيد سعيد الحناوي مديرعام شركة ACI «تعتمد سياسة شركتنا منذ تاسيسها على تعزيز حضورها في السوق المحلي بما يلبي حاجات و رغبات عملائنا من الافراد و الشركات»

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