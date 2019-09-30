شركات وأعمال

“AFCEA” تنظم لقاء حول الأمن السيبراني

منذ ساعتين
"AFCEA" تنظم لقاء حول الأمن السيبراني

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عمان- تعقد جمعية القوات المسلحة للاتصالات والإلكترونيّات الأمريكيّة (AFCEA) فرع الأردن لقاءً تعريفيّاً جديداً لمنتسبيها مساء اليوم الثلاثاء، وذلك لمناقشة العديد من المواضيع التي تتعلق في الأمن الإلكتروني و السيبراني.
وتعمل الجمعية مُنذ إشهارها في الحفل الرسميّ الذي انعقد تحت رعاية وبحضور الأمير فيصل إبن الحسين، الرئيس الفخري للجمعيه، لتكون منصة للتعاون بين كافة الجهات المعنيّة فيما يتعلق بالأمن الإلكتروني والسيبرانيّ، من خلال ثلاث قطاعات رئيسيّة هي قطاع الدفاع والأمن، وقطاع التعليم، وقطاع الأعمال بكافة تخصصاته.
وأكدت الرئيسة التنفيذيّة للجمعية المهندسة رولا العموري، أن الجمعية تُشكّل جسراً للتواصل مع الخبراء المختصين في مجال الأمن السيبرانيّ في الغرب وأمريكيّا من خلال الاستفادة من خبراتهم وإمكاناتهم.

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