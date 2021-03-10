“AOC” تطلق منتجاتها في السوق المحلية



عمان- أعلنت شركة إيه أو سي “AOC” المتخصصة في شاشات الكمبيوتر، عن شراكتها مع شركة السحابة الصلبة لحلول التكنولوجيا “Sold Cloud Technology Solutions” كموزع فرعي جديد لها في السوق الأردني، حيث تعد واحدة من أبرز الموزعين المحليين في الأردن.

وبموجب هذه الشراكة ستقوم شركة السحابة الصلبة بتوزيع المجموعة الكاملة من شاشات إيه أو سي في فرعيها في كل من العاصمة عمّان والزرقاء، حيث تقدم إيه أو سي “AOC” شاشات الألعاب بأحدث الابتكارات التكنولوجية، بما في ذلك تقنية NVIDIA G-Sync أو AMD Freesync. وقد تم تصميم الشاشات بأحدث تقنيات Motion Blur Reduction وتقنية Low Blue Light وتكنولوجيا الخلو من الوميض ومعدلات التحديث الأعلى، والتي توفر تجربة مميزة حقًا للمستخدمين. هذا وتتوافق جميع شاشات إيه أو سي “AOC” مع المعايير البيئية الدولية مثل ENERGY STAR وTCO وEPEAT.

وتعليقا على هذه الشراكة، قال علي أبومعيلش، رئيس شركة السحابة الصلبة لحلول التكنولوجيا: “يسعدنا وجود العلامة التجارية الكبيرة إيه أو سي “AOC” في محفظتنا لتزويد السوق الأردني بشاشات ألعاب الكمبيوتر عالية الجودة مع ازدياد الطلب عليها”.

من جانبه قال هشام طلبة، مدير المبيعات لمنطقة الشرق الأوسط لدى شركة إيه أو سي “AOC”: “متحمسون للشراكة مع السحابة الصلبة لأن قاعدة قنواتهم الواسعة وخبرتهم في السوق المحلية والحلول التكنولوجية ستساعدنا في زيادة فرص منتجاتنا في السوق الأردني وتعزيز وجودنا في المنطقة، حيث أننا نستهدف الاستحواذ على 10 ٪ من الحصة السوقية في الأردن في المستقبل القريب من خلال ما نقدمه من مجموعة شاملة لشاشات الكمبيوتر التي يمكن استخدامها في العمل أو المنزل أو في ممارسة الألعاب الإلكترونية”.