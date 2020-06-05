(AstraZeneca (AZN.L لصناعة الأدوية توقع صفقتين لمضاعفة إمدادات لقاح كورونا المحتمل إلى ملياري جرعة

عمان – الغد – وقعت شركة (AstraZeneca (AZN.L لصناعة الأدوية ومقرها كامبريدج هذا الأسبوع على صفقتين ستسمح لها بمضاعفة إمدادات لقاح فيروس كورونا المحتمل إلى ملياري جرعة.

ستشهد صفقة بقيمة 750 مليون دولار (609 مليون جنيه استرليني) مع جمعيتين خيريتين تدعمهما مؤسسة بيل وميليندا جيتس – تحالف ابتكارات الاستعداد للوباء (CEPI) وتحالف لقاحات التحالف العالمي للقاحات والتحصين – تصنيعها وشرائها وتوزيعها 300 مليون جرعة.

ستشهد الشراكة الثانية ، مع معهد مصل الهند (SII) ، توفير مليار جرعة للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل ، بما في ذلك 400 مليون قبل نهاية عام 2020.

قال الرئيس التنفيذي لشركة AstraZeneca باسكال سوريوت أنه يجب على الشركة أن تعرف بحلول شهر أغسطس ما إذا كان لقاح الفيروس التاجي AZD1222 فعال ، بينما حذر الرئيس التنفيذي لشركة CEPI ريتشارد هاتشيت من أنه لا تزال هناك فرصة أنه قد لا يعمل.

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يتم اختبار اللقاح ، الذي طوره معهد جينر بجامعة أكسفورد ومجموعة أكسفورد للقاحات ، حاليًا في حوالي 10000 متطوع بالغ.

وقالت أسترازينيكا إن التجارب في مراحل متأخرة في عدد من البلدان ستبدأ قريبًا ، مشيرة إلى أنه على الرغم من اعترافها بأن اللقاح قد لا يعمل ، إلا أنه “ملتزم بتقدم البرنامج السريري بسرعة”.

وقال سوريوت يوم الخميس “نحن نعمل بلا كلل للوفاء بالتزامنا بضمان الوصول الواسع والعادل لقاح أكسفورد في جميع أنحاء العالم وبدون أي ربح”.

“يمثل اليوم خطوة مهمة في مساعدتنا على تزويد مئات الملايين من الناس حول العالم ، بما في ذلك في البلدان ذات الوسائل الأقل. أنا ممتن للغاية لالتزام الجميع بهذه القضية ولعملهم في جمع هذا معا في مثل هذا الوقت القصير “.